Глубокая коррозия жесткого корпуса: австралийские подлодки типа Collins выходят из строя

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Глубокая коррозия жесткого корпуса: австралийские подлодки типа Collins выходят из строя

Подводные лодки типа Collins в ходе службы в ВМС Австралии годами сталкивались с многочисленными проблемами. Теперь возникла угроза того, что с ними придется распрощаться.

Как сообщает Австралийская радиовещательная корпорация, в текущем году половина из шести субмарин проекта Collins не выйдет в море. Причиной тому является обнаруженная инженерами верфи ASC глубокая коррозия жесткого корпуса на Sheean, пятом представителе семейства. Данная ДЭПЛ была построена в 1994-1999 годах. То есть субмарина находится «в среднем возрасте», но ее боеспособность уже существенно ограничена. По крайней мере погружение на глубины, приближенные к максимальной (300 метров), представляет опасность.



На верфи пояснили, что коррозия была замечена вблизи торпедных аппаратов и кованых конструктивных элементов жесткого корпуса. Причиной появления ржавчины может быть не только воздействие морской воды. Основным вооружением ДЭПЛ типа Collins являются американские тяжелые торпеды Mk 48 Mod 7 CBASS, работающие на топливе Otto II. Если само топливо не обладает коррозионными свойствами, то продукты его сгорания в виде оксидов азота и углерода могут способствовать ускоренному образованию ржавчины на стали, особенно в условиях повышенной влажности.

Серьезная коррозия также была обнаружена на родственной подлодке HMAS Farncomb, которая в настоящее время находится на верфи Henderson. На HMAS Rankin, только прибывшей на мощности ASC, тоже предстоит удалить слой стали, подверженной коррозии, затем добавить металл методом наплавки и, наконец, произвести шлифовку. Однако это временные меры.



Ржавчина не является чем-то необычным для субмарин, но скорость, с которой оксид железа распространился в носовой части HMAS Sheean, удивила рабочих верфи ASC. Теперь ВМС Австралии предстоит непростое решение – отправить подлодки «на покой» или приступить к работам по продлению их жизни. При этом ремонт является сложной задачей, так как у всех субмарин необходимо разрезать жесткий корпус.

Класс Collins основан на шведском проекте Västergötland (A17), претерпев серьезные изменения, результатом которых стали корабли совершенно нового типа. Они считаются чрезвычайно неудачными из-за ряда недостатков и конструктивных ошибок.

Еще в ходе строительства вносилась масса изменений в проект в соответствии с постепенным снижением требований военных. Постройка подлодок сопровождалась проблемами с поставками оборудования, чередуясь со спешкой, призванной наверстать упущенное время.

При эксплуатации субмарин возникал шум, вызванный изменениями корпуса и винта, модели которых не прошли испытаний в гидродинамической трубе. Выявлены также проблемы с контролем качества конструктивных элементов, технологией производства (особенно сварных элементов), отказами дизельных двигателей и генераторов, ограниченными возможностями системы боевого управления и даже с низким качеством изображения с обоих перископов: вахтенного и боевого.

Тем не менее, после начала службы подлодки в результате дополнительных работ удалось привести в полную работоспособность. В качестве доказательства этого называются итоги многочисленных учений, в ходе которых Collins «топили» корабли условного противника.

15 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 12:20
    Глубокая коррозия жесткого корпуса

    "Всему на свете выходят сроки,
    А соль морская въедлива как черт"....
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:21
    Конструкторский просчет, не учли электрохимическую коррозию, возникающую при совместном использовании разных металлов, например сталь с латунью.
    Переживаю за Ржевский Мемориал, там бронзовое литье повесили на конструкционную сталь 09Г2С, пожалели нержавейку. Хотя фамилии на мемориале сделали из кортеновской стали, заведомо проржавленной, но без дальнейшего распространения коррозии.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:57
      Да лодка уже тридцать лет эксплуатируется..Тут не в просчете,а в том,что уже мужики с резаками заждались..
    2. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      0
      Сегодня, 12:58
      "предстоит удалить слой стали, подверженной коррозии, затем добавить металл методом наплавки и, наконец, произвести шлифовку"
      Бред,вовремя протектора менять надо было-теперь только утиль.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:21
    Да замечательно! Любые проблемы с вооружением у стран НАТО и AUKUS - нам только на руку. Так что начхать что там у австралийцев заржавело - побоку. good Нехай ржавеет дальше.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:46
      Согласен с вами.
      Ничто так не радует, как проблемы врагов. good
      Хорошо было бы, если бы подлодка после ремонта затонула в ходе испытаний вместе со всем экипажем. am good
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:51
        Лучше пожар в доке при ремонте из-за шальной искры с затоплением. Очень положительно смотрю на взрыв торпед при загрузке. Вместе с тем что подвезли загружать.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:53
          Да, так надёжнее будет.
          Вот бы сын Сырского с другими казачками провернули эту операцию. recourse
  4. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +4
    Сегодня, 12:30
    Это, трудности перевода, или журналисткие перлы:" жёсткий корпус"???))
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:50
      Да вроде ни 1 из терминов ихних обозначающих прочный корпус - невозможно перевести как жесткий request
    2. 955535 Звание
      955535
      0
      Сегодня, 12:59
      Надеюсь, с мягким корпусом всё нормально.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:33
    половина из шести субмарин проекта Collins не выйдет в море
    Так австралийцам американцы пообещали АПЛ, перебив договор с французами. Поэтому не переживайте и ждите... Или появились проблемы с этим?
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 12:40
    "Жесткий корпус" - это уж совсем позор публикатору... стыдно читать такие перлы в уважаемом издании... "Прочный корпус", "легкий корпус" - установившаяся терминология подводного судостроения лет так примерно 100... да уж...
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:56
      Это ещё не самое страшное. То ли ещё было! laughing и будет. На ВО это уже норма.
  7. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 13:00
    Основным вооружением ДЭПЛ типа Collins являются американские тяжелые торпеды Mk 48 Mod 7 CBASS, работающие на топливе Otto II. Если само топливо не обладает коррозионными свойствами, то продукты его сгорания в виде оксидов азота и углерода могут способствовать ускоренному образованию ржавчины на стали
    Какая неожиданность, однако! Фраза "менеджеры победили инженеров" набирает актуальность по всему глобусу. Россия тоже не исключение, к моему великому сожалению sad