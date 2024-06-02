«Укрэнерго» назвало «российские удары» причиной введения по всей Украине экстренных отключений света

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«Укрэнерго» назвало «российские удары» причиной введения по всей Украине экстренных отключений света

Украинская энергосистема «дышит на ладан» после ударов российских войск, с сегодняшнего дня по всей стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, графики аварийных отключений больше не действуют. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление компании ДТЭК.

На всей территории Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии, энергетическая система страны больше не в состоянии обеспечивать все регионы светом без отключений. Отключение электричества практикуется на Украине уже давно, но ранее всё это было по графикам, сейчас «как получится». Сначала под экстренное отключение попали только пять регионов, включая Киев, но затем его распространили на всю Украину.



К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому по указанию «Укрэнерго» применяются экстренные отключения

— говорится в сообщении ДТЭК.

Однако не только этим киевская хунта «порадовала» население Украины. С 1 июня правительство подняло тарифы на электроэнергию сразу на 60% до 4,32 грн. за кВт/час. Единая цена введена как бы только до 1 мая 2025 года, но уже сейчас все говорят, что снижения не будет, а вот рост стоимости прогнозируется. По мнению экспертов, поднятие цен на электроэнергию спровоцирует рост цен в стране, а также подстегнет инфляцию.
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +17
    Сегодня, 11:33
    Надо помочь укропам , чтобы они вообще не платили за электричество, снести всю генерацию под "0" !!!
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      -3
      Сегодня, 11:43
      По этому поводу они спокойны - притом не только Зе, но и анти-Зе. Существенную долю генерации обеспечивают АЭС, по которым мы бить не будем. Правительство почти решило, что промышленность обязана импортировать из-за границы 60% потребляемого электричества. В такой ситуации для военных и гражданских мощностей АЭС хватит за глаза.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +11
        Сегодня, 11:56
        "Существенную долю генерации обеспечивают АЭС, по которым мы бить не будем. "

        А зачем бить по самим АЭС ? Электроэнергию мало выработать, ее еще надо доставить потребителю.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          -2
          Сегодня, 12:08
          Да, так все время говорили, но тогда вопрос - почему мы переключились с атак подстанций на атаки самих станций. Не проще ли было довести начатое дело до концы?
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            0
            Сегодня, 12:24
            Цитата: blackGRAIL
            Да, так все время говорили, но тогда вопрос - почему мы переключились с атак подстанций на атаки самих станций. Не проще ли было довести начатое дело до концы?


            Ну АЭС мы и сейчас не атакуем. Неатомные можно.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: blackGRAIL
        Правительство почти решило, что промышленность обязана импортировать из-за границы 60% потребляемого электричества.

        Не совсем так, разговор идёт о 80% импорта, чтобы не попасть под отключения, и для энергоёмких производств это станет проблемой.
        На этом фоне правительство Дениса Шмыгаля обещает не применять графики отключений к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии: «Это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и одновременно уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев», – убеждает украинский премьер-министр.

        В то же время бизнес-потребители жалуются, что в нынешних условиях промышленности нереально импортировать 80% энергии, проще закрыться. Такое мнение, в частности, выразил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

        Что касается АЭС, генерацию-то они могут обеспечить, но электроэнергию надо доставить потребителям, а как это сделать при разрушаемой инфраструктуре? Да и с импортом электроэнергии есть проблема, он технически ограничен, мощность импорта не может превышать 1,7 ГВт , то есть, 40,8 ГВт-ч в сутки. И Украина уже максимально использует закупки заграницей в часы максимального потребления. Например, по данным «Укрэнерго», 30 мая импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии в отдельные часы поступал на максимальной мощности в 1,7 ГВт. И дальше лучше явно не станет.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 12:34
          Надо помочь Украине с декоммунизацией импорта электроэнергии. am good
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 12:28
        Нужно уничтожить не только всю электрогенерацию (за исключением АЭС), но и помножить на ноль газораспределительные сети, НПЗ, нефтегазопроводы.
        Зима близко. (С) Игра престолов. good
      4. Victor19 Звание
        Victor19
        +1
        Сегодня, 12:39
        Сколько раз повторять! АЭС не могут сглаживать пиковые нагрузки и в отсутствии маневрирующих мощностей электрогенерации автоматически будут отключены. ТЭС, ГЭС могут маневрировать, но их все меньше и меньше. Единственная их надежда - импорт из Европы. Но! Если отключить Бурштынский энергоостров, то и эта опция уходит в минус.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:51
      Единая цена введена как бы только до 1 мая 2025 года, но уже сейчас все говорят, что снижения не будет, а вот рост стоимости прогнозируется.

      Я надеюсь к маю 2025 года Украины, как государства, уже не будет...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 11:37
    поднятие цен на электроэнергию спровоцирует рост цен в стране, а также подстегнет инфляцию.

    Это еще по летнему времени не говорят о повышении цен на газ. А то, что оно будет осенью-зимой, так это я и без гадалки скажу.
    Надо помочь укропам , чтобы они вообще не платили за электричество, снести всю генерацию под "0" !!!

    Василий!! А кто потом восстанавливать все будет? Надо чтобы хоть немного, но оставалось. Опять же на ВО людям попадать надо. Короче, сейчас отключают свет на -5-6 часов, а пусть тогда ВКЛЮЧАЮТ по графику на -5 часов.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 11:40
      о повышении цен на газ.
      Недоразумением выглядит то, что он ЕСТЬ.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:45
        Для коммунальных нужд у них есть свой газ.Месторождения на западе Украины.А вот для нужд промышленности,своего газа нет.Только на подсосе от словаков и поленьев..
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -1
          Сегодня, 11:45
          Месторождения на западе Украины
          А Шебелинка уже все?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +5
            Сегодня, 11:49
            А в самом деле..Это же под Харьковом..Ну,не знаю,глядя на то,с каким трудом до нас доходит,что там надо уничтожать все ресурсы,всю промышленность.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 12:37
          Надо решать газовые проблемы Украины. am
          У Украины огромные дыры в бюджете. Газ высасывает последние деньги страны-побирушки. Нужно помочь небратьям: отключить газ полностью. am
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:41
      laughing Они и до этого не разогнались платить за коммуналку..
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 11:44
        Цитата: dmi.pris1
        Они и до этого не разогнались платить за коммуналку..

        В основном платят. Единственно что - никто не поддается на предложения заплатить за 4 месяца или до конца года наперед. И аргумент в основном такой : "А если я завтра умру?" Так что платят по минимуму.
    3. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 11:45
      Согласен по одной "лампочке Ильича" можно оставить - мы же не звери! "
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 11:54
        belay А кто мы?Коты Леопольды??Срочно завезите озверина!
    4. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 13:01
      . ВКЛЮЧАЮТ по графику на -5 часов.

      Прочитать ВО - часа достоточно. :)
      Помнится на Камчатке в 90е давали свет на 2 часа в сутки и ничего, выживали.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +8
    Сегодня, 11:44
    Это откровенная ложь!

    Давайте начистоту. Отключения электричества на Украине - это следствие выбора украинцами нацизма более 10 лет назад. Это следствие их поддержки истребления народа Донбасса и угроз расправы над мирным населением в Крыму. Это следствие сатанинского жертвоприношения в Одессе, когда в Доме Профсоюзов заживо сожгли людей. Это следствие убийства более 15000 мирных жителей на востоке Украины, включая женщин и детей. Это следствие постоянных зигований и факельных шествий, восхваления Бандеры и Шухевича. Это следствие подачи в ресторанах кушаний в духе "коктейль кровь русских младенцев" или жаркого под названием "жареный русский". Это следсвтие их призывов убивать русских по всему миру, и перехода к этой практике задолго до СВО, ведь они участвовали массово в войнах на Северном Кавказе, поддерживали Саакашвили в его нападении на наших миротворцев, воевали против нас в Сирии, сопровждая всё это осбым украинским садизмом. Они ещё до СВО отличались таким звериным характером и такой жестокостью, что можно поседеть. Позднее они пытали наших пленных, выкалывали им глаза, отрезали руки, ноги, приносили кровавые жертвы.

    И вот они без электричества. Которое отключилось "из-за наших ударов". Так они его себе сами отключили - причём, все. Одни требовали вешать русских и россиян, другие этому хлопали, третьи согласно кивали. То же самое сейчас в Эстонии и Латвии. Подавляющая часть русскоязычных там такие же как и эти бандеровцы. Рах не уехал, не порвал с этим режимом - значит его поддерживаешь. И до них, уверен, очередь дойдёт. Причём они сами нападут в одной кампании с НАТО.

    И снова будет вой про электричество, про то, что бургер негде подогреть и посмотреть местный аналог Die Deutsche Wochenschau.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 11:44
    Началась заруба на харьковском направлении...удар по Днепрогрэсу пришёлся в самый нужный момент.
  5. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 12:08
    А говорят только одно попадание было.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 12:36
      Они преувеличивают свои потери в энергетике наверняка. Сейчас на многих укропских ресурсах пишут о том, что они сейчас конкретно взялись за дезинформацию и в информационном поле. Верить им нельзя вообще.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 12:15
    коммунизм = советская власть + электрификация
    исходя из того, что хрюкландии идет декоммунизация, то все идет по плану