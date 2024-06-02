Украинская энергосистема «дышит на ладан» после ударов российских войск, с сегодняшнего дня по всей стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, графики аварийных отключений больше не действуют. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление компании ДТЭК.На всей территории Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии, энергетическая система страны больше не в состоянии обеспечивать все регионы светом без отключений. Отключение электричества практикуется на Украине уже давно, но ранее всё это было по графикам, сейчас «как получится». Сначала под экстренное отключение попали только пять регионов, включая Киев, но затем его распространили на всю Украину.— говорится в сообщении ДТЭК.Однако не только этим киевская хунта «порадовала» население Украины. С 1 июня правительство подняло тарифы на электроэнергию сразу на 60% до 4,32 грн. за кВт/час. Единая цена введена как бы только до 1 мая 2025 года, но уже сейчас все говорят, что снижения не будет, а вот рост стоимости прогнозируется. По мнению экспертов, поднятие цен на электроэнергию спровоцирует рост цен в стране, а также подстегнет инфляцию.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»