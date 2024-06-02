Китай является инструментом в руках Путина. Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира.

Зеленский раскритиковал Китай, отказавшийся участвовать в так называемом «саммите мира» в Швейцарии. Об этом нелегитимный президент Украины заявил в ходе выступления на форуме безопасности, проходящем в Сингапуре.Зеленский очень сильно обиделся на мировых лидеров, которые проигнорировали так тщательно подготавливаемую Киевом «мирную» конференцию. По задумке главаря киевской хунты, «саммит мира» должен был стать кульминацией борьбы Украины с Россией, а все страны мира должны были заставить Путина «признать поражение». Вместо этого в Швейцарию приедут только представители западных стран, а из лидеров будут два «неразлучных» европейских неудачника — Макрон и Шольц. Выступивший в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках Путина», который по указаниям из Москвы не пускает другие страны на саммит. Также «просроченный» заявил, что у украинской разведки якобы имеются доказательства военной помощи Китая России. У американской нет, у британской нет, а у украинской есть.— заявил Зеленский, добавив, что он очень хотел встретиться с высшим руководством Китая, но получил отказ.Также он раскритиковал президента Бразилии Лулу да Силва, который также отказался ехать в Швейцарию, посчитав это бесполезным ввиду отсутствия там России. Ну и Байдену досталось по той же причине. В общем, Зеленский на всех обиделся, что очередной спектакль провалился.