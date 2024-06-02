«Инструмент Путина»: Зеленский раскритиковал Китай за отказ участвовать в «саммите мира» в Швейцарии

39
«Инструмент Путина»: Зеленский раскритиковал Китай за отказ участвовать в «саммите мира» в Швейцарии

Зеленский раскритиковал Китай, отказавшийся участвовать в так называемом «саммите мира» в Швейцарии. Об этом нелегитимный президент Украины заявил в ходе выступления на форуме безопасности, проходящем в Сингапуре.

Зеленский очень сильно обиделся на мировых лидеров, которые проигнорировали так тщательно подготавливаемую Киевом «мирную» конференцию. По задумке главаря киевской хунты, «саммит мира» должен был стать кульминацией борьбы Украины с Россией, а все страны мира должны были заставить Путина «признать поражение». Вместо этого в Швейцарию приедут только представители западных стран, а из лидеров будут два «неразлучных» европейских неудачника — Макрон и Шольц. Выступивший в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках Путина», который по указаниям из Москвы не пускает другие страны на саммит. Также «просроченный» заявил, что у украинской разведки якобы имеются доказательства военной помощи Китая России. У американской нет, у британской нет, а у украинской есть.



Китай является инструментом в руках Путина. Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира.
— заявил Зеленский, добавив, что он очень хотел встретиться с высшим руководством Китая, но получил отказ.

Также он раскритиковал президента Бразилии Лулу да Силва, который также отказался ехать в Швейцарию, посчитав это бесполезным ввиду отсутствия там России. Ну и Байдену досталось по той же причине. В общем, Зеленский на всех обиделся, что очередной спектакль провалился.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 12:04
    Язык его- враг его. Туп- сказочно. Впрочем,как и народ его выбравший. Нет слов...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 12:07
      Нехай балакает... Дотрындится рано или поздно.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 12:51
        Его трындеж нам на руку.
        Чем больше будет гнать бочку на Китай, тем лучше.
        Ещё лучше, если остальные западные трындисты подхватят вой просроченного укрофюрера.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:54
          Вот именно. Пусть укрофюрер просроченный как можно сильнее обидит Китай, нам это на руку. С Мотор Сич - какелы кинули Китай, с Тайванем - тоже обидели. Пусть и дальше "стараются" какелы wassat
          Китайцы это всё запомнят.
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Сегодня, 12:59
            Цитата: Nexcom
            Китайцы это всё запомнят.

            Боюсь только, когда они решат устроить месть, уже наши внуки умрут. Китайцы они такие. По-моему, они за боксёрское восстание до сих пор не отыгрались.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 12:55
        Зеленский назвал Китай «инструментом в руках Путина», который по указаниям из Москвы не пускает другие страны на саммит.

        Вот зря он это! Мозгов совсем нет! negative
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:58
          Наоборот! Пусть этот и дальше Китай обсирает - китайцы просроченному это не простят. И всей этой банде просроченного тоже. Увидят что там не с кем и не о чем разговаривать.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:36
      Нет,не так.Если бы на самом деле врагом был бы его язык,то он давно бы уже заткнулся.Ор говорит ровно на столько,сколько мы позволяем ему это.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 13:01
        Цитата: dmi.pris1
        Ор говорит ровно на столько,сколько мы позволяем ему это.

        Ну... я бы тоже хотел, чтоб мой враг ругал моего друга, который не желает бить этого врага вместе со мной.
    3. belovvladimir Звание
      belovvladimir
      +1
      Сегодня, 12:53
      Он не то хотел сказать, а хотел это

      Украина является инструментом в руках Байдена и сша . Украина работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира, так как каждый приехавший обязан озолотить ручку и счёт просроченного б/у президента Украины или призер...а кому как нравится!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 12:56
        Мне нравится называть укронацистского диктатора - просроченным презиком. laughing lol wassat good
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 12:07
    Как же надоел этот обиженный никто.
    Каждый пук транслируется изо всех розеток.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 12:08
    Зачем ЭТО называть президентом?Мы же упорно твердим,что он уже нелегитимный.Значит ,надо просто забыть его.Или признать,что для многих это имя что то значит.Особенно у ангосаксов,про население на вна уже не говорим.
    1. kvv Звание
      kvv
      -3
      Сегодня, 12:14
      а наша власть всегда говорит одно , а думает и действует по другому, чо уже неоднократно подтверждалось, я уверен что Путин через некоторое время признает этого упыря властью на окраине, скажет что реально власть пртнадлежит ему и поэтому разговаривать надо именно с ним
    2. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 12:31
      И на линию боестолкновений его!
      Возраст подходящий! Физически здоров!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:58
      Зеленского нужно звать диктатором. good
  4. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 12:11
    видно этот еврей реально думает что он бессмертный, он шизофреник и его диагноз это гипернарцисцизм
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 12:19
      Как раз этот еврей все и делает, что бы продлить свою жизнь. Иначе его британцы сразу бы ликвидировали.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 12:11
    Обидчивый клоун, бу-га-га. Сколько гадостей за последние пару лет было высказано бандерогейским руководством в адрес Китая и все еще удивляются тому, что китайцы не хотят идти на поводу у запада и уж тем более у их холопов укрОинцев.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:13
    — Это уже у клоуна истерика ...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:15
    Зеленский раскритиковал Китай...
    Язык. как помело и очевидно после принятия "лекарства". Болезному кажется, что он уже практически управляет миром, а поэтому может учить лидеров других стран, что им делать и как поступать. То, что т.н. "мирную конференцию" ожидает провал предполагали многие политические аналитики и оказались правы.
    из лидеров будут два «неразлучных» европейских неудачника — Макрон и Шольц.
    Шерочка с Машерочкой - хоть какая-то "радость" для Зеленского.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:24
      два «неразлучных» европейских неудачника — Макрон и Шольц.
      Исчерпывающая характеристика ! what
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 12:15
    Паршивый провокатор..пытается играть на чувствах лидеров других стран..мол..они прислуживают и боятся Путина.
    Со стороны это смотрится гадинько и смешно)
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 12:30
      Паршивый провокатор..пытается играть на чувствах лидеров других стран..мол..они прислуживают и боятся Путина.

      Если Трамп к власти придёт то Зеля за лузера может и ответить. Трамп запредельно честолюбив и Зелю однозначно не считает себе ровней
  9. АлекМих
    АлекМих
    0
    Сегодня, 12:15
    И этот человек Зеленский войдёт в историю как уничтожитель украинской армии
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:29
      Он вляпается в историю, как "оно" уничтожившее государство и народ.
      По ходу и Польшу потянет за собой.
      1. АлекМих
        АлекМих
        0
        Сегодня, 12:37
        Я думаю государство останется и украинский народ,а вот армии очень надолго не будет,всу признают незаконными вооруженными формированиями,террористами.
        А лучше вариант армия Украины под началом генералов нашего генштаба
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 12:41
          Возможно. Но сомневаюсь. Поляки не дадут соврать. Если что то и останется от Украины, при том, что Польша будет не тронута нашими ВС, то ляхи своё оттяпают. А остаток, в виду нежизнеспособности сама попроситься в РФ
    2. Замира Звание
      Замира
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: АлекМих
      уничтожитель украинской армии

      Только армии? Думаю, что он станет уничтожителем государства под названием "украина"...
      Понятно, что он не единственный "уничтожитель"... Те, кто был до него, тоже очень старались преуспеть на поприще этого самого "уничтожения"..
      Но, как говорится, "последняя рука хуже дурака" wink
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:23
    В общем, Зеленский на всех обиделся

    Обиженных в обиженку водят .
  11. Елис_С Звание
    Елис_С
    +1
    Сегодня, 12:23
    По задумке главаря киевской хунты, «саммит мира» должен был стать кульминацией борьбы Украины с Россией

    А очевидно станет - кульминацией поражения укрохунты!
  12. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 12:26
    Зеленский очень сильно обиделся на мировых лидеров, которые проигнорировали так тщательно подготавливаемую Киевом «мирную» конференцию.

    То ли ещё будет впереди дорогуша. Скоро на пинках из кабинетов "партнёров" выезжать будешь
  13. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 12:28
    А между тем наши освободили Уманское
  14. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:37
    А тем временем, гейропейци активно вывозят чернозём с укрленда. Причём пишут, что это превратилось авральный режим. Торопятся.
  15. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:41
    Это зеля решил так попытаться ущемить самолюбие китайского лидера? Дескать сейчас тот оскорбится, и кааак начнет зеле доказывать что от Путина не зависит!... Клоун и есть клоун. Китайцу не важно что о нем думают. Он сделает так, как ему надо.
  16. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 12:44
    Якобы Украина якобы проводит якобы саммит и якобы за мир.
    В такое скользкое мероприятие мало кто желает вляпаться.
  17. жучок120560 Звание
    жучок120560
    0
    Сегодня, 12:48
    Китай отказался от участия в «саммите мира» в Швейцарии. Ничего удивительного, ему это просто не нужно, Китай в роли спокойного и уравновешенного арбитра наблюдает за жестким поединком Россия - Запад, еще и получая максимум выгоды.
  18. Rashid Звание
    Rashid
    0
    Сегодня, 12:55
    Ай Моська, знать она сильна, раз лает на слона.(с).
  19. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:59
    Надо отдать клоуну должное. Подбадриваясь дозами шапито работает круглые сутки. Идиотские законы, стендапы, видео мусор сыпятся, как из рога изобилия. При этом чубатая шобла до сих пор не разбежалась, умудряясь воевать.