«Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУ

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«Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУ

Украинская армия испытывает большой дефицит живой силы, на этом фоне власти страны планируют мобилизовать «десятки тысяч» мужчин, но это приведет к другой проблеме — отсутствию подготовки новых солдат. Об этом пишет The Washington Post.

Представители американского издания побывали на Украине, где побеседовали с представителями ВСУ, узнав от них о новой проблеме украинской армии. Как оказалось, уже длительное время в войска приходят новобранцы с очень плохой подготовкой. Причина этого — критическая нехватка личного состава. Учебные центры не успевают подготовить мобилизованных нужным образом, отправляя «сырых» солдат на передовую, чтобы заткнуть своими телами очередной прорыв российских войск.



По словам украинских офицеров, некоторые из новобранцев вообще не умеют стрелять и разбирать оружие, поскольку в учебных центрах их этому не учили из-за дефицита боеприпасов. Поэтому приходится их переучивать на месте, если есть на это время, но это получается редко.

То, чему учат в украинских учебных центрах, — полная ерунда. Всему надо учиться на месте

— заявил один из украинских военных.

Попытка решить нехватку живой силы принятием закона о тотальной мобилизации не спасет ситуацию в перспективе, если центры не будут готовить новобранцев должным образом. Пока же командование ВСУ перебрасывает резервы из внутренних регионов и с западной границы. Впрочем, это тоже не всегда помогает, на передовую попадают солдаты, служащие в ВСУ с начала российской СВО, но не имеющие соответствующей подготовки. В тылу она им была не нужна.

У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет... Мы просто тратим много времени на базовую подготовку... Если, не дай бог, будет прорыв под Часовым Яром и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать

— добавил один из украинских офицеров.
18 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:11
    Ну и что что не знают? Чтобы лечь в землю или сдаться в плен - такие знания вовсе необязательны.....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 13:19
      В Телеге полно видео, как в плен попадают старые деды через три дня после похищения ТЦК.
      Украинцев хватают на улице, как скот, сажают в бусы и везут на передок. Некоторые автомат впервые в руки взяли только на передке.
      Хуже штрафбата. am negative
      Доскакались.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 14:04
        отправят туда просто умирать

        Вот уж открытие! Прямо новость. Штатники радостно потирают руки --- как хорошо они переформатировали советских людей
  2. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 13:25
    Как то всё это напоминает подготовку"общественного мнения"на
    западе в необходимости вводить"подготовленных"натовских солдат...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 15:11
      Как все это напоминает упорную подготовку общественного мнения..У нас...Я имею в виду иссыхание мобпотенциала на вна.А кто же тогда упорно сражается?Насмерть стоит в том же Часовом Яре.Или фактически свели на нет наше продвижение под Харьковом?Бойцы-неумехи?Да так везде и всегда было-готовили на месте..
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 13:28
    Ну а чего они хотели то? Ежу понятно, что это неизбежное последствие тотальной мобилизации, закон природы. Расхлебывайте теперь tongue
  4. Елис_С Звание
    Елис_С
    +4
    Сегодня, 13:28
    их отправят туда просто умирать

    — добавил один из украинских офицеров.

    Вот он - открытый геноцид народа, осуществляемый укрохунтой.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:28
    И что? Такие откровения не вчера стали появляться...
    Они, как бы, волнами идут...
    В период "затишья" все это присутствует, но на том мало кто акцентирует внимание...
    Ещё, в период "затишья" сколь ко то солдат успевают обучаить хот как то, но как только НАЧАЛОСЬ, все они кончатся быстро, а потом идёт сплошное мясо...
  6. Colonel57 Звание
    Colonel57
    +5
    Сегодня, 13:34
    В ВСУ как впрочем и все на Украине делается через ...опу. Пока Украина была в составе СССР то все было хорошо. Даже, я бы сказал, что чем то даже лучше чем в РСФСР. Поверьте есть с чем сравнивать. Но вот после самостийности все те достижения, что были до этого, были утрачены или деградировались. К сожалению не могу конкретизировать, как бы мое откровение не отразилось на моих родных, друзей и однокашников на Украине. Особенно тот уровень коррупции на Украине во всех сферах деятельности привел к тому, что сейчас имеется на Украине. У нас к сожалению подобные примеры так же можно привести, но не сравнимо с Украиной.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:01
      Думаю, главная причина деградации на Украины потому, что перешли на идеологию "рагулей" западенских.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 14:07
        А какой у неё был ещё вариант? Существование русскоязычной и русской по менталитету Украины как отдельного от остальной России образования есть нонсенс.. А хочется таки панувати самим.. Значит - только рагульё...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 14:10
          И ради справедливости, Россия тоже к этому "приложила руку", по крайне мере не мешала переходу на идеологию рагулей.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 14:19
            Угу... Потому что руководство РФ четверть века интересовало только одно - прокачка газа в Эуропу.. И получаемые от этого барыши.. На остальное - да клало оно с прибором. И вот именно за это - мы все сейчас и расплачиваемся.
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              0
              Сегодня, 14:40
              Цитата: paul3390
              прокачка газа в Эуропу..

              Сам Черномырдин "на трубе сидел "!
    2. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      -1
      Сегодня, 14:23
      На закате Империи, в 80х годах, и даже раньше там уже в открытую начал проскакивать шовинизм , коррупция и кумовство там были всегда. Менталитет у них такой, постоянно держать фигу в кармане.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 13:52
    Дык руки в гору и Зеля капут, нихт шиссен.))
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 14:27
    Попытка решить нехватку живой силы принятием закона о тотальной мобилизации не спасет ситуацию в перспективе
    Вроде как уже сразу из роддомов стали призывать wink
  9. Ив762 Звание
    Ив762
    0
    Сегодня, 15:24
    Как там гдк-то:
    "- Вот как? - удивился Румата. - Мы цитируем мятежника Цурэна? Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на дона Тамэо..."
    (образно what )