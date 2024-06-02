«Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУ
Украинская армия испытывает большой дефицит живой силы, на этом фоне власти страны планируют мобилизовать «десятки тысяч» мужчин, но это приведет к другой проблеме — отсутствию подготовки новых солдат. Об этом пишет The Washington Post.
Представители американского издания побывали на Украине, где побеседовали с представителями ВСУ, узнав от них о новой проблеме украинской армии. Как оказалось, уже длительное время в войска приходят новобранцы с очень плохой подготовкой. Причина этого — критическая нехватка личного состава. Учебные центры не успевают подготовить мобилизованных нужным образом, отправляя «сырых» солдат на передовую, чтобы заткнуть своими телами очередной прорыв российских войск.
По словам украинских офицеров, некоторые из новобранцев вообще не умеют стрелять и разбирать оружие, поскольку в учебных центрах их этому не учили из-за дефицита боеприпасов. Поэтому приходится их переучивать на месте, если есть на это время, но это получается редко.
— заявил один из украинских военных.
Попытка решить нехватку живой силы принятием закона о тотальной мобилизации не спасет ситуацию в перспективе, если центры не будут готовить новобранцев должным образом. Пока же командование ВСУ перебрасывает резервы из внутренних регионов и с западной границы. Впрочем, это тоже не всегда помогает, на передовую попадают солдаты, служащие в ВСУ с начала российской СВО, но не имеющие соответствующей подготовки. В тылу она им была не нужна.
— добавил один из украинских офицеров.
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