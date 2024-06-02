«Полная ерунда»: Украинские офицеры раскритиковали уровень подготовки мобилизованных в учебных центрах ВСУ

То, чему учат в украинских учебных центрах, — полная ерунда. Всему надо учиться на месте

У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет... Мы просто тратим много времени на базовую подготовку... Если, не дай бог, будет прорыв под Часовым Яром и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать