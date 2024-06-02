Подразделения группировки войск «Центр» освободили Уманское на Покровском направлении ДНР - Минобороны
Российские войска продолжают проведение специальной военной операции, минувшие сутки больших изменений на линии боевого соприкосновения не принесли. Основное внимание Киева было приковано к Часову Яру, где штурмовые группы ВС России имели успех на северном фланге, а также к северному направлению, где ВСУ провели ряд контратак с целью выбить российские войска с занятых позиций в Волчанске и под Липцами.
Штурмовые подразделения группировки войск «Север» отразили за сутки семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Наши нанесли серию ударов по 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 125-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии в районах Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области. Общие потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker, три автомобиля и пусковая установка ЗРК «Бук». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Богдана», САУ «Krab» и гаубица Д-20.
Средствами ПВО за сутки сбиты два истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, также поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили село Уманское ДНР на Покровском направлении.
По остальным направлениям без значительных изменений, идут встречные бои, продвижение имеется, но небольшое. К тому же российские войска начинают прощупывать оборону ВСУ на тех участках, где линия фронта статична уже длительное время.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, за исключением северного направления: по личному составу — 1310 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, пять бронемашин, 21 единица автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, две «Мста-Б», М119 и М198. САУ «Акация», «Гвоздика» и «Krab», три Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М198, FH-70, три Д-30, САУ AS-90 «Braveheart», гаубица «Мста-Б» и РСЗО «Град».
Средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» и противокорабельная ракета «Нептун».
Информация