Подразделения группировки войск «Центр» освободили Уманское на Покровском направлении ДНР - Минобороны

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Подразделения группировки войск «Центр» освободили Уманское на Покровском направлении ДНР - Минобороны

Российские войска продолжают проведение специальной военной операции, минувшие сутки больших изменений на линии боевого соприкосновения не принесли. Основное внимание Киева было приковано к Часову Яру, где штурмовые группы ВС России имели успех на северном фланге, а также к северному направлению, где ВСУ провели ряд контратак с целью выбить российские войска с занятых позиций в Волчанске и под Липцами.

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» отразили за сутки семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Наши нанесли серию ударов по 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 125-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии в районах Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области. Общие потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker, три автомобиля и пусковая установка ЗРК «Бук». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Богдана», САУ «Krab» и гаубица Д-20.



Средствами ПВО за сутки сбиты два истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, также поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили село Уманское ДНР на Покровском направлении.

По остальным направлениям без значительных изменений, идут встречные бои, продвижение имеется, но небольшое. К тому же российские войска начинают прощупывать оборону ВСУ на тех участках, где линия фронта статична уже длительное время.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, за исключением северного направления: по личному составу — 1310 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, пять бронемашин, 21 единица автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, две «Мста-Б», М119 и М198. САУ «Акация», «Гвоздика» и «Krab», три Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М198, FH-70, три Д-30, САУ AS-90 «Braveheart», гаубица «Мста-Б» и РСЗО «Град».

Средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» и противокорабельная ракета «Нептун».
9 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +3
    Сегодня, 13:54
    Удар "Ланцета" по гражданскому грузовику,перевозившему боеприпасы для ВСУ на передовую в Харьковскую область.Последовавший вторичный взрыв оказался такой силой,что забрал с собой все все соседние автомобили противника.

    https://m.vk.com/video-45395769_456264349
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:01
    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» отразили за сутки семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области.
    . Ладно, можно представить, что ВСУшники могут создать локальное преимущество сил и средств на определённом, не большом участке фронта... тогда вопрос, какими силами наши наступают, что противник чего то там сумел организовать и проводить наступательные действия???
    Ладно, при наступление применяется тактика малых штурмовых групп, но когда позиции уже заняты, должны подходить силы усиления... это логично, во всех отношениях.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 14:05
      Группировка войск армии «Север» смогла преодолеть еще несколько сотен метров в Волчанске, несмотря на проведенную контратаку. Как информируют российские Telegram-канал, украинские формирования, брошенные в контратаку, были разбиты.

      За минувшие сутки подразделения российских войск были атакованы украинскими вооруженными силами на двух ключевых участках в Харьковской области, были введены в бой новые резервы Киева. Невзирая на сложную обстановку, «Бесстрашные» смогли удержать свои рубежи и продвинуться дальше вглубь Волчанска. Однако на Липцевском направлении ситуация сложнее, украинские военные атакует, направляясь в глубокие лесные массивы западнее Лукьянцев, пытаясь забрать господствующие высоты на данном участке.ВСУ поставлена задача выбить российские войска с территории Харьковской области до «мирной» конференции в Швейцарии, из-за чего они и усилили свои атаки.В Волчанске киевская армия атаковала со стороны агрегатного завода, но столкнулась с сильным огнем российских войск, понесла потери и отступила. На восточной половине города успешно работали российские тяжелые огнеметные системы, поражая позиции украинских формирований. Более 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. Бои продолжаются, военные продвигаются в районе многоэтажек, общее продвижение составляет около 380 метров.Ранее Зеленский поставил задачу Сырскому обеспечить "перемогу" в Харьковской области любыми способами, чтобы иметь что показать на конференции в Швейцарии. Резервы продолжают перебрасываться с других участков линии соприкосновения. По данным Генерального штаба ВСУ, потери в технике и вооружении украинской группировки в Харьковской области уже достигли уровня потерь в Бахмуте.

      Вечером 1 июня ряд военкоров начал сообщать об интенсификации боевых действий в Харьковской области.

      "Вообще складывается ощущение, что началось генеральное сражение этой войны. Ощущения сугубо личные, без всяких "инсайдов", - написал, в частности, военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" в 19:12.

      Практически одновременно другой российский военкор — Александр Коц — заявил о начале украинского контрнаступления на Слобожанщине.

      "Началась украинская контрнаступательная операция. Собственно, можно констатировать первый её этап. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск "Север". Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же началось реализовываться. ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину "Хаймарсами". Причем каждый раз - две волны. Первая - осколочно фугасные реактивные снаряды. Вторая - кассетные. С расчётом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания. С последним пока не выходит, "железная" дивизия ПВО пока успешно сбивает "химари", даже запущенные пакетами. Значит, противник будет больше комбинировать - "Вампирами", "Ольхой", "Точками", беспилотниками…", - отметил Коц.

      По его словам, украинские военные будут пытаться продавливать, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям.

      "Пункты управления, логистика, связь, ППД… Так же начиналось и прошлогоднее контрнаступление на Запорожье. Чем оно закончилось, мы все прекрасно помним. Разбить нам управление войсками Киеву тогда не удалось", - подытожил Коц.

      Его коллега — военкор Дмитрий Стешин — указал на разницу в этом и прошлом украинском контрнаступлении.

      "Если "контрнаступ" лета-2023 можно считать "Курской битвой", то нынешняя попытка контрнаступа - "Вахта на Рейне", последний вскукарек германского орла. Есть мнение, что в ближайшие сутки ВСУ попробует продемонстрировать Западу, что Бандерштадту нужно помочь и корм будет в коня. Начали выбивать штабы и логистику в тыловых районах и приграничье, вдоль "санитарного коридора" на Харьковщине. Разведка фиксирует сосредоточение ВСУ в трех тыловых районах, чтобы создать локальный перевес на нескольких участках фронта и попробовать контратаковать. Хорошо, что все про это знают. Схема подготовки к "контрнаступу" похожа на прошлогоднюю в Запорожье и под Угледаром. Закончится так же, как "Вахта на Днепре Рейне". Фольксштурм не помог", - отметил он.

      При этом украинские источники до этого сообщали о большой интенсивности боевых действий под Харьковом и о больших потерях ВСУ.

      "Наш источник сообщает, что ВСУ на харьковском направлении за этот месяц потеряло столько же техники и пехоты, как и в Бахмутовской мясорубке. Вроде, Запад передает вооружение постоянно, но при такой динамике войны, запасы вооружения постоянно израсходуются. Это по СМИ "тишина", а в сеть попадает только 2% от всего, что происходит на фронте. В день ВСУ на харьковском направлении может потерять до 50 штук разной техники (танки, САУ, гаубицы, пушки, бронемашины, БМП, РСЗО, пикапы, грузовики обеспечения, иной транспорт и т.д). Всё очень и очень сложно", - писал 1 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:15
        Это что, "туман войны" работает и с обеих сторон, на этот раз!?
        Без громких заявлений, просто собрались с силами и пробуют реализовать там где наметили, хоть что то, хоть как то... в перспективу победить они и сами, уже, не верят.
        В данный момент времени, в данной ситуации, вопросы задавать... бессмысленно, надо подождать, а затем разбираться, что и у кого получилось!
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 14:58
      " тогда вопрос, какими силами наши наступают, что противник чего то там сумел организовать и проводить наступательные действия???"

      Очень ограниченными !! По некоторым данным это порядка 15000 личного состава на обоих участках Харьковского направления. По всей видимости начальная цель заключается в том, чтобы заставить противника бросить сюда все свои резервы, что по сути нам и удалось, так как на это направление было переброшено несколько бригад даже с существующей линии боевого соприкосновения, что в свою очередь облегчило нам работу. Но для глубокого прорыва и тем более освобождения Харькова нам тех сил не хватит.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:13
        "Батальоны просят огня!", так бывает, так нужно, иногда, но все равно, за этим должно последовать что то мощное, всесокрушающее, по другому смысла просто нет.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:24
      Да как бы так и должны..Скорее всего дело в том,что мы воюем так,как позволяет нам противник.Мы так же несем потери в личном составе,тезники..Вон,под Светлодар мы собирали для госпиталей...Чуть ли не все,вплотьь до лекарств.Женщины и мужики оттуда приехали в шоке от увиденрого
  3. 1 z1 Звание
    1 z1
    0
    Сегодня, 14:52
    две оперативно-тактические ракеты «Точка-У»

    Откуда они их вытаскивают?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 15:17
      Со всего мира перекупают что найдут.