Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и Курской областях России

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Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и Курской областях России

Париж выдал Киеву разрешение на применение крылатых ракет французского производства SCALP-EG по военным целям на территории приграничных российских регионов. Об этом сообщает британская телекомпания BBC со ссылкой на анонимные источники.

Макрон последовал примеру Байдена, разрешившего применение американского оружия по приграничным регионам России на северном направлении, дав аналогичное согласие. По данным источника, Киев получил разрешение на применение поставленных Францией крылатых ракет SCALP-EG по военным целям на территории Курской и Белгородской областей. В частности, по военным аэродромам. При этом западные эксперты уверены, что удары западным оружием по остальной территории России — это лишь вопрос времени.



Риторика Франции воспринимается как разрешение на использование ракет Storm Shadow и SCALP. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам на территории Курской и Белгородской областей

- сообщает BBC.

По имеющимся данным, сейчас Макрон пытается уговорить своего «друга» Шольца дать разрешение на передачу и применение по России немецких ракет Taurus. Т. е. втянуть в открытое противостояние с Россией и немцев.

Некоторые российские эксперты предполагают, что для нанесения ударов французскими ракетами по Курской и Белгородской областям украинским самолетам будет нужно ближе подлетать к зоне действия российской ПВО, но не в этом суть. А в том, что если ответов на это с нашей стороны не последует, то найдется еще более дальнобойное оружие, которое через некоторое время будет бить в глубину России.
44 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:10
    «Макрон последовал примеру Байдена» —

    — Примеру или приказу ...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -6
      Сегодня, 14:17
      Про аля макрона еще в СССР мультики рисовали
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 14:32
        А почему мы не проводим диверсии во Франции?
        У нас большой опыт применения дронов-камикадзе. Удары дронов по НПЗ во Франции во время олимпиады совсем не помешали бы. Да и теракты тоже. good
        1. Комментарий был удален.
    2. фигвам Звание
      фигвам
      +8
      Сегодня, 14:19
      Всё это равносильно объявлению войны
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +4
        Сегодня, 14:41
        Совершенно не равносильно. В начале СВО много говорили, что Россия воюет с одной связанной рукой за спиной. А как расценивать ситуацию, когда мы можем и атакуем военные объекты под Львовом и в любой другой точке Украины, а хахлам запрошено атаковать наши аэродромы и склады? После передачи Хаймарсов нам пришлось все их выносить за пределы радиуса поражения. Логично, что сейчас, имея еще более дайнобойное оружие Украина снова хочет его применять - а нам опять придётся переносить объекты глубже в тыл. Для хахлов и Запада это самый эффективный способ затруднить наше наступление.
        1. Витов Звание
          Витов
          0
          Сегодня, 15:01
          На фотографии Су-24М. Главный аэродром базирования Луцк. Раньше там стоял и штаб дивизии. В Луцке двигательный завод, который ремонтирует двигатели для для Су-24, Су-27 и возможно для Миг-29. Почему этот завод не уничтожен ? Почему он не проходит в сводках ? Ещё в Западной Украине несколько аэродромов Стрый, Коломыя, Черляны. Почему нет в сводках ?
          1. Dimy4 Звание
            Dimy4
            0
            Сегодня, 15:17
            Почему этот завод не уничтожен ? Почему он не проходит в сводках ? Ещё в Западной Украине несколько аэродромов Стрый, Коломыя, Черляны. Почему нет в сводках ?

            Хм, договорились видно, мы вас бомбим, а вы нам не отвечаете.
        2. фигвам Звание
          фигвам
          +1
          Сегодня, 15:07
          Совершенно не равносильно

          Совершенно равносильно. До этого момента боеве действия ограничивались границами бывшей украины, теперь западные специалисты будут наносить удары по нашим территориям которые признаны всеми и являются нашим тылом, значит и мы теперь будем иметь право наносить удары по тылам украины, а это западные страны, которые поставляют технику, боеприпасы, деньги и развдданные.
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 15:29
            значит и мы теперь будем иметь право наносить удары по тылам украины, а это западные страны, которые поставляют технику, боеприпасы, деньги и разведанные.

            Это не равносильно и рановато. В будущем возможно и будем наносить удары по Европе, а это уже третья мировая. Вы этого хотите? Пока хорошим и устрашающим ударом был бы единичный мощный наземный ядерный удар по важному военному объекту на Западной Украине недалеко от границы с ЕС при восточном ветре естественно.
        3. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 15:08
          [А в том, что если ответов на это с нашей стороны не последует, то найдется еще более дальнобойное оружие, которое через некоторое время будет бить в глубину России]
          И к бабке не ходи! Они действуют по принципу .... курочка по зернышку...
          А мы красные линии рисуем!
    3. Selidat Звание
      Selidat
      0
      Сегодня, 15:09
      Думаю, это давно уже риторический вопрос...
      США далеко не вчера стали считать себя мировым шерифом.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +9
    Сегодня, 14:14
    если ответов на это с нашей стороны не последует, то найдется еще более дальнобойное оружие, которое через некоторое время будет бить в глубину России.
    recourse Ну это то очевидно.... Если постоянно рисовать красную черте, то на нею все начинают плевать request .
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 14:19
      . А в том, что если ответов на это с нашей стороны не последует, то найдется еще более дальнобойное оружие, которое через некоторое время будет бить в глубину России.


      Это уже начинает раздражать.Ждут когда по Кремлю прилетит или им всё равно?Как и раздражает то,что мы свои удары наносим только в ответ на удары по нашей территории,но когда же мы просто возьмём инициативу в свои руки и будем действовать системно,а не рефлекторно отвечая только в ответ.Это путь в никуда.Именно такая политика и привела к разрешениям на удары по нашей территории и если продолжать и дальше играть в котов Леопольдов,то будет только хуже.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +11
        Сегодня, 14:25
        Похоже - они таки всё ещё лелеют розовые мечты что можно о чём-то договориться и откатить ситуацию назад, к блаженным 2000-ным... Когда можно было ничего не делать, только гнать ресурсы на Запад, а на вырученное бабло - шикарно жить там же. Ну-ну..
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 14:28
          Жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь.Уже завтра утром начнется Большой парад планет,предвещающий новую эпоху.
      2. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        0
        Сегодня, 14:35
        Да плевать бонзам на наше раздражение. У них другая цель. Провернуть фарш назад, к «святым 90 м». Когда баре на плебеев внимание обращали. Только по нужде. И ждать что то кроме грозного сопения и очередного стона про коварство западных партнеров, нечего.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 14:37
          Всё дело в том что тогда цитата
          бонзы
          могут лишиться всего.Случись что их также пересажают и отодвинут в сторону как это уже сделали на Украине с тамошними олигархами в пользу транснациональных корпораций.А 90-ые давным давно закончились и при любых вариантах развития событий уже не вернутся назад.То время прошло. Не надо обманывать самих себя.
      3. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 14:59
        Ждут когда по Кремлю прилетит или им всё равно?

        Так, прилетало уже...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 15:00
          А по Банковой сколько раз прилетело и если не прилетело то почему?В поддавки играть ни к чему.Прилетело в Кремль,должно было прилететь и по Банковой,но ни прилетело.А мы потом возмущаемся,что дали разрешение на удары по России.Так если сдерживающего фактора,четкой позиции на деле,а не на словах нет,то почему бы и не дать разрешение подумали на Западе,а это эскалация.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -1
            Сегодня, 15:08
            В продолжении поста.
            Но видать в угрозу для себя от этой эскалации они не верят.Вот в чём проблема,а они эту угрозу для себя должны видеть и бояться и как следствие потому и сдерживать должны себя в своих хотелках под давлением этой угрозы.Как говорит народная мудрость?Хороший парень не профессия.Так и тут.Важны не человеческие качества, а уровень профессионализма, надо не задушевные беседы вести с Западом, а работать и отвечать согласно обстановке.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 14:15
    При этом напоминают, что они не стороны конфликта. Это как. Что ещё они могут захотеть, что бы стало ясно, где какие стороны
    1. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 14:24
      Чтобы объединиться(найти союзников) надо сначала разъединиться(с макронами и всем ес)-размежеваться.
      Партнеры познаются в войне.
      Следим за кино запада - появится восхваление кортеса и тп-неоколониализм начинаетсяппоход за сырьем и дешевой раб силой, без панибратства
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 14:31
        следим за кино запада ....

        Да, интересно и правильно ..... вот только Англия и без кино не перестаёт мечтать более 100 лет.
        Кто владеет Хартлендом --- владеет миром

        Вспомнил ВИЙ современный, этого века. Англичане ---- культурные разумные противопоставлены диким украм, живущим в грязи, пьянстве , дикости и темноте
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:34
      Они ведут себя так как мы позволяем им вести себя с нами.Политика это искусство возможного. Долго они изучали нашу реакцию,осторожничали и как поняли что ничего им не грозит,так они иначали себя вести более скажем так свободно.Поняли что с нами вести себя так возможно.Вся проблема в нас.В том что мы всё это хаваем,а значит и обижаться должны только на самих себя
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 14:49
      Проблема в том, что ранее большие дяди СССР и США решили, что поставки оружия участием в конфликте не являются. Им так было удобно опосредовано воевать друг с другом, но не скатываться до прямой (а там и ядерной) войны. И это прописано в уставе ООН. Поэтому заявления России никого не впечатляют, а Россия, как создатель ООН, вынуждена принимать то, что досталось в наследие от СССР.
    4. Selidat Звание
      Selidat
      0
      Сегодня, 15:13
      До тех пор,пока Дяде Сэму выгоден этот конфликт, поддержка его будет продолжаться. Любая война это прежде всего экономика. И в Белом далеко не идиоты среди аналитиков.


      Отсюда и такие разрешения. Дают новые разрешения-дают больший кредит Украине, который она в любом случае обязана будет выплатить.

      Вот только их планы на выплату этих кредитов Россией обречены на провал.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:21
    Неожиданностью это не будет, ни для кого!
    Вопрос в том, кто, как подготовился???
  5. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 14:22
    Некоторые российские эксперты предполагают, что


    теперь каждую такую новость нужно заканчивать коротким очерком, что по этой темы говорил (из последнего) СОВБЕЗ и МИД РФ.
  6. Xenofont Звание
    Xenofont
    0
    Сегодня, 14:24
    Ну вот и понеслась лавина! Хочется услышать хоть какие то слова от Гаранта пока массово не полетело по российским городам.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +4
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Xenofont
      Хочется услышать хоть какие то слова от Гаранта

      Ну, услышите слова. А что эти слова изменят?
      1. Xenofont Звание
        Xenofont
        0
        Сегодня, 15:15
        Ответ на вопрос: " Есть ли у вас ПЛАН, мистер Фикс?" Вед,ь как известно, в будущее могут смотреть не только лишь все! А ему положено!
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 14:36
      Хочется услышать хоть какие то слова

      слушали 10 лет, хочется чтоб уже были какие-то дела, но видимо не заслужили дел...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 14:24
    А в том, что если ответов на это с нашей стороны не последует, то найдется еще более дальнобойное оружие
    Они шаг за шагом увеличивают поставки. Надо было отвечать по-серьезному ещё раньше
  8. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    -2
    Сегодня, 14:25
    Почитатель геронтофилии вообще уже не боится?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +8
      Сегодня, 14:32
      А есть предпосылки что ему надо бояться?
      Так как всё обстоит - ему (и ему подобным) переживать не о чём.
  9. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 14:31
    Ну, что, наверное, надо сделать Олимпийские игры в Париже незабываемыми. Тот, кто туда припрётся на свою беду - поддерживает действия Франции и по сути является таким же нацистом, как и любой бандеровец. Не слишком ли это?

    Нет, не слишком. Поскольку ОИ уже давно являются карикатурой на самих себя, не имея с первоначальными идеями ничего общего. Если французы считают, что уничтожать русских гражданских - благое дело, то почему мы должны по другому относиться к ним и гостям их страны?

    Терпеть дальше - преступно.
  10. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 14:33
    Я знаю хороший ориентир для нашей инерциальной головки самонаведения на Ярсе: Елисейский дворец...
  11. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +8
    Сегодня, 14:37
    Народ уже криком кричит, что так нельзя. А у гаранта все по плану. И все стрелки с главкома усатый прессекретарь переводит на Минобороны. Позорище.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 15:27
      А у гаранта все по плану.

      Только ручками разводит, а я тут не причем типа. Это вообще то воспринимается уже как "а я тут не командую". Нигде.
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 14:52
    По большому счету не имеет значение для нас "официальное" одобрение Францией нанесение ударов французским вооружением по территориям России. И без "одобрения" не только наносились удары западным вооружением по территориям России, но и давалось целеуказание, наводилось. Этим "официальным одобрением" запад просто показывает, что ему глубоко плевать на "красные линии" с "озабоченностями".
  13. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 14:57
    сейчас Макрон пытается уговорить своего «друга» Шольца дать разрешение на передачу и применение по России немецких ракет Taurus. Т. е. втянуть в открытое противостояние с Россией и немцев.
    "открытое противостояние" это когда вместо ВСУ с боевым гопаком на вооружении подтянутся ВС, например, Франции или Германии, где есть нормальные ВВС и ВМФ. Слава Владимиру Владимировичу - открытого противостояния нет.

    но не в этом суть. А в том, что если ответов на это с нашей стороны не последует
    а какие, собственно, ответы предполагаются?
    Самый страшный ответ был "заморозить Европу" - и цена на СПГ в Европе достигла к январю 2024 300 уе, а национальное достояние впервые за 25 лет имеет 629 млрд. руб. убытков.
    Макрону и Шольцу запретить въезд в РФ? Что, какие еще "ответы" и в чем "суть"?
  14. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 15:00
    Окаянный Фантомас разбушевался! Я уверен,сорви с макрона маску и мы увидем под маской макрона-фантомаса страшное личико её жены-панина . . . belay
  15. Комментарий был удален.
  16. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 15:23
    Это какой то сюр. Лягушатник ли, бидон ли дают добро на удар по РФ. Почему наш не даёт добро сирийцам херачить базы бидона? Почему не даёт добро Вагнера показательно херачнуть по жабоедам?
  17. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 15:29
    Цитата: фигвам
    Совершенно не равносильно

    Совершенно равносильно. До этого момента боеве действия ограничивались границами бывшей украины, теперь западные специалисты будут наносить удары по нашим территориям которые признаны всеми и являются нашим тылом, значит и мы теперь будем иметь право наносить удары по тылам украины, а это западные страны, которые поставляют технику, боеприпасы, деньги и развдданные.

    А, то есть, когда СССР во время войны во Вьетнаме поставлял ЗРК, кои насбивали тысячи самолетов США. То США могли после этого бить по территории СССР? Я правильно понял вашу логику?