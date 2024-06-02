Макрон одобрил удары французскими ракетами по военным целям в Белгородской и Курской областях России
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Париж выдал Киеву разрешение на применение крылатых ракет французского производства SCALP-EG по военным целям на территории приграничных российских регионов. Об этом сообщает британская телекомпания BBC со ссылкой на анонимные источники.
Макрон последовал примеру Байдена, разрешившего применение американского оружия по приграничным регионам России на северном направлении, дав аналогичное согласие. По данным источника, Киев получил разрешение на применение поставленных Францией крылатых ракет SCALP-EG по военным целям на территории Курской и Белгородской областей. В частности, по военным аэродромам. При этом западные эксперты уверены, что удары западным оружием по остальной территории России — это лишь вопрос времени.
Риторика Франции воспринимается как разрешение на использование ракет Storm Shadow и SCALP. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам на территории Курской и Белгородской областей
- сообщает BBC.
По имеющимся данным, сейчас Макрон пытается уговорить своего «друга» Шольца дать разрешение на передачу и применение по России немецких ракет Taurus. Т. е. втянуть в открытое противостояние с Россией и немцев.
Некоторые российские эксперты предполагают, что для нанесения ударов французскими ракетами по Курской и Белгородской областям украинским самолетам будет нужно ближе подлетать к зоне действия российской ПВО, но не в этом суть. А в том, что если ответов на это с нашей стороны не последует, то найдется еще более дальнобойное оружие, которое через некоторое время будет бить в глубину России.
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