Британскую контрразведку MI-5 переориентировали с террористов на поиск российских и китайских шпионов
Борьба с террористами больше не будет приоритетной задачей британской службы контрразведки MI-5, правительство Соединенного королевства поставило ей совсем другую задачу. Теперь британские контрразведчики будут искать иностранных шпионов. Естественно, русских и китайских, пишет The Daily Telegraph.
По данным газеты, ссылающейся на источники в британском правительстве, службу контрразведки MI-5 обязали ловить шпионов из России, Китая и Ирана, а не бороться с террористами. В Лондоне считают, что от стран «Оси зла», как называют на Западе Россию, Китай, КНДР и Иран, исходит больше угроз, чем от международных террористов.
Смещение фокуса внимания MI-5 с террористов в Лондоне объясняют конфликтом на Украине, значительным ростом числа китайских шпионов на британских островах, а также якобы работой Ирана с организованной преступностью в Великобритании и за ее пределами. Международный терроризм тоже без внимания контрразведки не останется, но это уже будет не основная линия работы MI-5.
Как сообщил один из источников, интерес России к Великобритании обусловлен активным участием британского правительства в конфликте на Украине. В Лондоне предполагают, что на территории Соединенного королевства находится очень большое количество российских шпионов, а китайских «вообще не пересчитать». В общем, в Великобритании снова пришла пора «шпиономании».
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