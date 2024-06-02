«По кораблям не попали»: ВМС Украины подтвердили удар российской ракеты по порту Одессы

24
«По кораблям не попали»: ВМС Украины подтвердили удар российской ракеты по порту Одессы

ВС России нанесли очередной ракетный удар по Одессе, взрыв раздался в районе порта города. Предварительно, по городу прилетела одна ракета. Об этом сообщают украинские паблики.

По имеющейся на данный момент информации, по порту Одессы был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Что было поражено конкретно, неизвестно, но над местом попадания поднялся высокий столб дыма. Власти города прилет подтверждают, но опять же без подробностей.



Судя по тому, что прокомментировать удар решила пресс-служба Военно-морских сил Украины, прилетело по какому-то военному объекту, хотя в сообщении говорится о повреждении «объекта портовой инфраструктуры». ВМСУ обвиняют Россию в якобы желании заблокировать морские порты Украины. При этом в сообщении не указывается город, по которому был нанесен удар. Сомнительное скрытие информации, если учитывать, что сегодня по побережью был нанесен всего один удар и тот по Одессе. Также ВМС Украины отрицают попадание по кораблям, катерам и судам украинского флота, находящимся в порту.

Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.

— говорится в сообщении.

Как уже неоднократно говорилось, ВС России перешли к одиночным ракетным ударам, которые наносятся по выявленным целям. Такая практика уже показала свою эффективность.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 15:57
    «По кораблям не попали» —

    — Потому как кораблей у свидомых нету ...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Потому как кораблей у свидомых нету

      Если у вас нету тёти, то вам её не потерять.
      Но ничо, скоро турки корвет подгонят...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +7
        Сегодня, 16:09
        Интересно, по какому маршруту он пойдёт домой. Была б блистательная операция, если б наши спецы перехватили корвет по пути в домашний порт.
        1. kapitan92 Звание
          kapitan92
          +3
          Сегодня, 16:20
          Ничего интересного нет! Пойдет по тер. водам натовцев. Второй вариант, останется в нейтральных портах .
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 16:25
            Чего ж ничего интересного. Интересное токмо начинается. Думаю, отсиживаться будет в Румынском порту, временами прогуливаясь по Чёрному морю. Вот здесь и подловить можно: и угнать. А уничтожить, проще: даже при выходе с терр. вод Турции.
        2. Грица Звание
          Грица
          +2
          Сегодня, 16:43
          Цитата: Фаталист
          Была б блистательная операция, если б наши спецы перехватили корвет по пути в домашний порт

          На вооружении Черноморского флота есть подводные лодки. было бы неплохо, если бы они потренировались и показали свое умение.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            -1
            Сегодня, 16:46
            Так уже ж написал, таки да. Уничтожить то завсегда сможем, самый смак захватить.)
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 16:00
    Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.

    А почему морские пути ВСУ до сих пор не заблокированы?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 16:09
      Да вы не стесняйтесь, спрашивайте уж сразу - почему до сих пор не победили.
      1. антивирус Звание
        антивирус
        -5
        Сегодня, 16:41
        О глупых моих и не в тему.
        Сорвать изкарнавалить ои в париже.глупости слухи купить 500 арабовдля провокаций-скандалов.
        Мы не участвуем. За срыв минск1-2.
        Потом понять и простить помириться. Почеломкоться.
        А за оланда ответит мер парижу.
        Кто сейчас за меркелшу(подставщицу) поплатится в германии?
        Типа - не заплатили за наши войска в згв-гсвг. Регрессом. За 50 лет.
    2. ASM Звание
      ASM
      +1
      Сегодня, 16:20
      Пока не получается, иначе придется "оформлять клиентов" в водах Румынии. А они там возят все - от оружия и боеприпасов до вполне себе продуктов питания и медикаментов. Досмотр судов мы обеспечить не можем.
    3. Грица Звание
      Грица
      +6
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Леха с Андроида.
      А почему морские пути ВСУ до сих пор не заблокированы?

      А почему мосты через Днепр еще стоят?
      А почему электростанции до сих пор работают?
      А почему административные здания в центре Киева стоят и функционируют?
      А почему поезда по Украине до сих пор ездят?
  3. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:00
    А тем временем:
    Одесские партизаны совершили очередную диверсию на ж/д
    https://news-front.su/2024/06/02/odesskie-partizany-sovershili-ocherednuju-diversiju-na-zh-d/
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:11
    Одна долетела , а строписят хахло сбило и тридцать в полон взяло.
  5. ASM Звание
    ASM
    +2
    Сегодня, 16:12
    прилетело по какому-то военному объекту, хотя в сообщении говорится о повреждении «объекта портовой инфраструктуры»

    Скорее всего прилетело по портовому складу (объекту инфраструктуры), куда перевалили груз с судна(ов) и еще не успели вывезти.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 16:15
    Цитата: Уарабей
    Да вы не стесняйтесь, спрашивайте уж сразу - почему до сих пор не победили.


    А я не стесняюсь уж и сразу спрашиваю ...почему до сих пор не победили? smile
    1. К_4 Звание
      К_4
      -5
      Сегодня, 16:37
      А вот это уже тянет на компроментацию вооруженных сил и вообще на измену родине. Может еще спросите почему молчит президент. no
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Леха с Андроида.
      почему до сих пор не победили

      А вы с какой целью интересуетесь?
  7. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 16:41
    ВС России перешли к одиночным ракетным ударам

    А вот вам и "ответ" на разрешение ударов западным оружием вглубь РФ. Предложение использовать только одиночные ракеты. Имхо..
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:32
      Цитата: fsvlad
      ВС России перешли к одиночным ракетным ударам

      А вот вам и "ответ" на разрешение ударов западным оружием вглубь РФ. Предложение использовать только одиночные ракеты.

      Одно другому не мешает. Уже забыли, что в ночь на первое июня был нанесён массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях укрорейха? И где вы углядели предложение "использовать только одиночные ракеты"? Выявили, предположим, факт поступления в порт Одессы важного груза и оперативно уничтожили. Правильно сделали. Кстати, и раньше такое практиковалось. Но некоторые "икспэрты" уже поспешили сделать глубокомысленные стратегические выводы. smile
  8. Ermak_415 Звание
    Ermak_415
    +2
    Сегодня, 16:47
    ВМФ Украины... Что?
    Не слишком ли гордое название для кучи надувных лодок?
  9. Fachmann Звание
    Fachmann
    -1
    Сегодня, 16:47
    Одиночный, точный удар. Прямо как Лёлик говорил: "Бить буду аккуратно, но сильно".
    Молодцы! good
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:22
    Куда то попали. Куда именно... так те кто знает, этого не говорят.
    Впрочем, туман войны и этим все сказано.
  11. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 17:25

    Цитата: nik-mazur
    Цитата: Леха с Андроида.
    почему до сих пор не победили

    А вы с какой целью интересуетесь?

    А вы с какой целью спрашиваете?