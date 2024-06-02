«По кораблям не попали»: ВМС Украины подтвердили удар российской ракеты по порту Одессы
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ВС России нанесли очередной ракетный удар по Одессе, взрыв раздался в районе порта города. Предварительно, по городу прилетела одна ракета. Об этом сообщают украинские паблики.
По имеющейся на данный момент информации, по порту Одессы был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Что было поражено конкретно, неизвестно, но над местом попадания поднялся высокий столб дыма. Власти города прилет подтверждают, но опять же без подробностей.
Судя по тому, что прокомментировать удар решила пресс-служба Военно-морских сил Украины, прилетело по какому-то военному объекту, хотя в сообщении говорится о повреждении «объекта портовой инфраструктуры». ВМСУ обвиняют Россию в якобы желании заблокировать морские порты Украины. При этом в сообщении не указывается город, по которому был нанесен удар. Сомнительное скрытие информации, если учитывать, что сегодня по побережью был нанесен всего один удар и тот по Одессе. Также ВМС Украины отрицают попадание по кораблям, катерам и судам украинского флота, находящимся в порту.
Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.
— говорится в сообщении.
Как уже неоднократно говорилось, ВС России перешли к одиночным ракетным ударам, которые наносятся по выявленным целям. Такая практика уже показала свою эффективность.
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