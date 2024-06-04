MARCH – разбор протокола тактической медицины
Оказание помощи раненному. Фото: Youtube.com
Одним из основных протоколов тактической медицины является протокол MARCH, который представляет собой алгоритм действий при оказании помощи пострадавшим. Этот протокол был разработан военными медиками для использования в боевых условиях, но он также может быть применён в гражданских ситуациях, когда требуется быстрая и эффективная помощь пострадавшим.
В данной статье мы рассмотрим основные принципы протокола MARCH и его применение в различных ситуациях.
Для начала стоит разобраться, как расшифровывается аббревиатура MARCH:
M – Massive Hemorrhage / Massive Bleeding;
А – Airway;
R – Respiration;
С – Circulation;
H – Hypothermia.
M – Massive bleeding
Это массивное кровотечение, которое может привести к быстрой потере крови и представляет угрозу для жизни пострадавшего. В протоколе тактической медицины MARCH этот пункт является первым и самым важным.
Прежде всего разберем, какие основные признаки у массивного кровотечения и как его определить.
Сразу замечу, что не буду рассказывать о том, что основным признаком сильной потери крови является визуально сильное истечение крови из организма пострадавшего, а определяем мы сильную потерю крови по другим признакам, а именно:
– бледность кожных покровов;
– холодный пот;
– слабый пульс;
– низкое артериальное давление;
– частый слабый пульс;
– потеря сознания.
Если у пострадавшего есть признаки массивного кровотечения, необходимо немедленно остановить его. Это можно сделать с помощью прямого давления на рану («пальцевого прижатия»), наложения жгута или тампонады раны.
Прямое давление на рану – это самый простой и эффективный способ остановить кровотечение. Для этого необходимо прижать рану чистой тканью или бинтом и удерживать до прибытия медицинской помощи.
Наложение жгута – это более радикальный метод остановки кровотечения. Жгут накладывается выше раны на конечности. Время наложения жгута не должно превышать 1 час (на это обращаю ваше внимание особо), иначе может произойти некроз тканей.
Тампонада раны – это ещё один способ остановки кровотечения. Тампон из стерильного материала (гемостатическое средство) вводится в рану и прижимается к кровоточащему сосуду.
После остановки кровотечения необходимо оценить состояние пострадавшего и оказать ему необходимую помощь. Если пострадавший находится без сознания, необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей и начать сердечно-лёгочную реанимацию.
Наложение жгута. Фото: Youtube.com
A – Airway
Это первый шаг в протоколе тактической медицины MARCH, который означает обеспечение проходимости дыхательных путей. Данный этап критически важен, поскольку нарушение проходимости дыхательных путей может привести к остановке дыхания и смерти пострадавшего.
Признаки нарушения проходимости дыхательных путей:
– затруднённое дыхание;
– хрипы или свист при дыхании;
– посинение губ и кончиков пальцев;
– потеря сознания.
Если у пострадавшего есть признаки нарушения проходимости дыхательных путей, необходимо немедленно их устранить. Для этого можно использовать следующие методы:
– очищение дыхательных путей от инородных тел;
– приём Геймлиха (если пострадавший подавился);
– использование дыхательных устройств (например, мешка Амбу, назофаренгиальной трубки).
Очищение дыхательных путей от инородных тел – это самый простой и эффективный способ устранения нарушения проходимости. Для этого необходимо открыть рот пострадавшего и осмотреть его ротовую полость на предмет наличия инородных тел (например, пищи, зубных протезов, рвотных масс). Если инородное тело обнаружено, его необходимо удалить с помощью пальца или пинцета.
Приём Геймлиха – это метод, который используется, если пострадавший подавился. Он заключается в том, что спасатель обхватывает пострадавшего сзади руками и производит несколько резких толчков в область живота. Этот приём помогает вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей.
Использование дыхательных устройств – это более сложный метод обеспечения проходимости дыхательных путей. Он применяется, когда другие методы неэффективны или недоступны. Дыхательные устройства позволяют искусственно вентилировать лёгкие пострадавшего, обеспечивая тем самым поступление кислорода в организм.
Введение назофарингиального воздуховода. Фото: Youtube.com
R – Respiration
Это второй шаг в протоколе тактической медицины MARCH, который означает обеспечение дыхания. Тоже критически важный этап, поскольку нарушение дыхания может привести к гипоксии (недостатку кислорода) и смерти пострадавшего. Именно на этом этапе мы обязаны устранять ранения легких и предотвратить возможное развитие пневмоторакса с помощью наложения окклюзионного пластыря.
Признаки нарушения дыхания:
– затруднённое дыхание;
– хрипы или свист при дыхании;
– посинение губ и кончиков пальцев;
– потеря сознания.
Если у пострадавшего есть признаки нарушения дыхания, необходимо немедленно их устранить. Для этого можно использовать следующие методы:
– искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ);
– кислородная терапия.
Искусственная вентиляция лёгких – это метод, который используется, если пострадавший не может дышать самостоятельно. ИВЛ может быть выполнена с помощью мешка Амбу или другого дыхательного устройства. Мешок Амбу представляет собой ручной аппарат для искусственной вентиляции лёгких, состоящий из саморасправляющегося мешка и лицевой маски. Он позволяет подавать кислород или воздух в лёгкие пострадавшего, обеспечивая тем самым поступление кислорода в организм.
Кислородная терапия – это метод, который используется для лечения гипоксии. Она заключается в том, что пострадавшему подаётся кислород через маску или носовой катетер. Кислород помогает улучшить газообмен в лёгких и повысить уровень кислорода в крови.
Боец проверяет легкие на наличие ранений. Фото: Youtube.com
C – Circulation
Это третий шаг в протоколе тактической медицины MARCH, который означает обеспечение кровообращения. Это также критически важный этап, поскольку нарушение кровообращения может привести к шоку и смерти пострадавшего.
Если у пострадавшего есть признаки нарушения кровообращения, необходимо немедленно их устранить. Для этого можно использовать следующие методы:
– остановка кровотечения (если оно есть);
– наложение повязок на раны;
– иммобилизация переломов;
– поднятие ног выше уровня сердца (при отсутствии травм).
Остановка кровотечения – это самый важный метод обеспечения кровообращения. Кровотечение может быть наружным или внутренним. Наружное кровотечение можно остановить с помощью прямого давления на рану, наложения жгута или тампонады раны. Внутреннее кровотечение сложнее остановить, но его можно замедлить, обеспечив пострадавшему покой и приподняв ноги выше уровня сердца.
Наложение повязок на раны – это метод, который используется для предотвращения дальнейшей потери крови. Повязки могут быть стерильными или нет, но они должны быть чистыми и сухими.
Иммобилизация переломов – это метод, который используется для уменьшения боли и предотвращения дальнейшего повреждения тканей. Переломы могут быть открытыми или закрытыми. Открытые переломы сопровождаются кровотечением, поэтому их необходимо сначала остановить. Закрытые переломы не сопровождаются кровотечением, но их также необходимо иммобилизовать, чтобы предотвратить смещение отломков кости.
Поднятие ног выше уровня сердца – это метод, который используется при отсутствии травм. Он помогает улучшить кровообращение в ногах и повысить уровень артериального давления.
Боец проводит осмотр на наличие дополнительных ран. Фото: Youtube.com
H – Hypothermia
Это четвёртый шаг в протоколе тактической медицины MARCH, который означает предотвращение и лечение гипотермии. Это критически важный этап, поскольку переохлаждение может привести к нарушению кровообращения, дыхания и других жизненно важных функций организма.
Признаки гипотермии:
– дрожь;
– слабость;
– сонливость;
– нарушение координации движений;
– понижение температуры тела ниже 35 °C.
Если у пострадавшего есть признаки гипотермии, необходимо немедленно их устранить. Для этого можно использовать следующие методы:
– согревание пострадавшего;
– обеспечение тёплой одеждой и укрытием;
– предоставление тёплого питья.
Согревание пострадавшего – это самый эффективный метод лечения гипотермии. Оно может быть пассивным или активным. Пассивное согревание заключается в том, что пострадавшего укрывают тёплыми одеялами и помещают в тёплое помещение. Активное согревание заключается в использовании специальных устройств, таких как грелки, одеяла с подогревом или тепловые пушки.
Обеспечение тёплой одеждой и укрытием – это метод, который используется для предотвращения дальнейшего охлаждения. Тёплая одежда сохраняем тепло тела, а укрытие защищает от ветра и дождя.
Предоставление тёплого питья – это метод, который помогает восстановить потерянную жидкость и энергию. Тёплое питьё также согревает организм изнутри.
Согревание пострадавшего. Фото: Youtube.com
После того, как протокол тактической медицины MARCH выполнен в полном объёме и состояние пострадавшего стабилизировано, необходимо перейти к следующему протоколу тактической медицины – PAWS (Pain, Antibiotics, Wounds, Splinting).
PAWS представляет собой комплекс мер, направленных на облегчение боли, профилактику инфекций, обработку ран и иммобилизацию переломов. Этот протокол позволяет обеспечить пострадавшему максимальный комфорт и безопасность во время транспортировки в медицинское учреждение или ожидания прибытия квалифицированной помощи.
Важно помнить, что каждый случай уникален, и протокол PAWS может быть адаптирован под конкретные условия и потребности пострадавшего. Данный протокол мы разберем в одной из будущих статей, а в ближайшее время более подробно углубимся в разбор протокола MARCH, где поговорим о том, с помощью чего и как мы можем устранять последствия получения ранения.
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