Предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений

Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных Зеленского. Это происходит постоянно

Средства, выделяемые Украине в рамках различных программ, не доходят до конечного пользователя, а оседают в карманах украинской власти. Об этом заявил британский аналитик Тони Норфилд.Киевский режим регулярно разворовывает деньги, выделенные западными союзниками на реализацию различных программ. В частности, направленные на строительство укреплений под Харьковом средства осели в карманах Зеленского и его окружения, тогда как никаких укреплений рядом с городом не появилось. Все заявления властей о якобы построенных линиях обороны были лишь «пусканием пыли в глаза». Как показали боевые действия, оборону Киев не выстроил.— заявил эксперт, добавив, что на Западе забыли о том, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. При этом после начала конфликта с Россией в стране ничего не поменялось, проблема никуда не делась, хотя в Киеве и заявляют обратное. Любые средства, выделенные Украине, в большей части остаются в карманах чиновников.— добавил Норфилд.