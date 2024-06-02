Британский аналитик: После начала конфликта на Западе забыли, что Украина - самая коррумпированная страна Европы

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Британский аналитик: После начала конфликта на Западе забыли, что Украина - самая коррумпированная страна Европы

Средства, выделяемые Украине в рамках различных программ, не доходят до конечного пользователя, а оседают в карманах украинской власти. Об этом заявил британский аналитик Тони Норфилд.

Киевский режим регулярно разворовывает деньги, выделенные западными союзниками на реализацию различных программ. В частности, направленные на строительство укреплений под Харьковом средства осели в карманах Зеленского и его окружения, тогда как никаких укреплений рядом с городом не появилось. Все заявления властей о якобы построенных линиях обороны были лишь «пусканием пыли в глаза». Как показали боевые действия, оборону Киев не выстроил.



Предполагалось, что Украина построит множество укреплений вокруг этого города, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с Россией, чтобы предотвратить российское продвижение. Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений

— заявил эксперт, добавив, что на Западе забыли о том, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. При этом после начала конфликта с Россией в стране ничего не поменялось, проблема никуда не делась, хотя в Киеве и заявляют обратное. Любые средства, выделенные Украине, в большей части остаются в карманах чиновников.

Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных Зеленского. Это происходит постоянно

— добавил Норфилд.
15 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:10
    А какой там в гейропах рейтинг? Да и критерии какие, кто-что и по чем?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:26
      Сидеть у кормушки и не наесться, ну это было бы совсем не по хохлопски... А не съедят, так хотя бы понадкусывают...
      1. Anarchist Звание
        Anarchist
        +1
        Сегодня, 17:38
        Так и деньги выделяемые на борьбу с коррупцией были украдены коррупционерами! laughing
        И опять-таки, те средства лоббировались западными коррупционерами с целью отката/распила.
        Рука руку моет.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:48
        Цитата: Lev_Russia
        Сидеть у кормушки и не наесться, ну это было бы совсем не по хохлопски.

        На всех жратвы не хватит, они как курица, а рот как у крокодила.
  2. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 17:17
    Она и при СССР такая же была laughing Менталитет коренного населения блин такой laughing
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:18
    Бездонная дыра! Если уж простым народным языком
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:46
      Цитата: Вадим С
      Бездонная дыра! Если уж простым народным языком

      Хотя "дыра бездонная", но эта дыра воюет за Запад, дыру можно замедлить, или поуже сделать на какое то время.
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 17:19
    ...на Западе забыли о том, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. При этом после начала конфликта с Россией в стране ничего не поменялось, проблема никуда не делась, хотя в Киеве и заявляют обратное. Любые средства, выделенные Украине, в большей части остаются в карманах чиновников.

    Когда выгодно руссофобным политикам, когда хотят навредить России, они закрывают глаза и на коррупцию, и на проявления нацизма, и на нарушение гуманитарных норм
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:23
    Это не страна у этого ... признаков страны почти нет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Incvizitor
      Это не страна у этого ... признаков страны почти нет.

      Цыпленок родившийся в инкубаторе, не сможет стать петухом (суточных петушков уничтожают сразу).
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 17:26
    Украина - цэ дыра! Вороватая была.
    Слишком много воровала, зиговала и скакала.
    Нету больше бандерлэнда, Коломойский боров сдох.
    Задохнулся весь майдан, польской плетью в зад он дран!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Vladlous
      Украина - цэ дыра! Вороватаая была.
      Слишком много воровала, зиговала и скакала.

      Это все знают, но пока что одна Руина согласна воевать за Запад. Других дурней пока ищут, но всё очень сомнительно. Запад пока не сможет наскрести в своем стане 500 000 пиплов, желающих повоевать против России.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:28
    Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных Зеленского. Это происходит постоянно
    — добавил Норфилд.

    Надеются, что количество перейдут в качество? Наивные... fool
  8. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 17:36
    А на то что с того? Пусть воруют
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:37
    на Западе забыли о том, что Украина является самой коррумпированной страной Европы.

    Все забыли, потому что нужна страна, которая вместо Запада воюет против России. На воровство денег и ресурсов Западу нет дела, денег дают и будут давать, лишь бы Украина воевала против России.
    Сам Запад не может воевать с Россией у него в случае войны, назреет коллапс.
    Так что пусть воруют, но воюют.