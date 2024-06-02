Британский аналитик: После начала конфликта на Западе забыли, что Украина - самая коррумпированная страна Европы
Средства, выделяемые Украине в рамках различных программ, не доходят до конечного пользователя, а оседают в карманах украинской власти. Об этом заявил британский аналитик Тони Норфилд.
Киевский режим регулярно разворовывает деньги, выделенные западными союзниками на реализацию различных программ. В частности, направленные на строительство укреплений под Харьковом средства осели в карманах Зеленского и его окружения, тогда как никаких укреплений рядом с городом не появилось. Все заявления властей о якобы построенных линиях обороны были лишь «пусканием пыли в глаза». Как показали боевые действия, оборону Киев не выстроил.
— заявил эксперт, добавив, что на Западе забыли о том, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. При этом после начала конфликта с Россией в стране ничего не поменялось, проблема никуда не делась, хотя в Киеве и заявляют обратное. Любые средства, выделенные Украине, в большей части остаются в карманах чиновников.
— добавил Норфилд.
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