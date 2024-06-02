Топливозаправщик KC-135 ВВС США «прилёг» на взлётную полосу
29 мая на авиабазе Макконнелл произошел инцидент с самолетом KC-135 ВВС США.
- говорится в издании Flug Revue.
Ко времени происшествия экипаж уже покинул самолет после возвращения с задания и находился возле машины, на борту были только два техника. Никто не пострадал, проводится расследование.
Как указывается в издании Air Space Forces, KC-135 сопровождает череда неудач. В марте KC-135R был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Кей-Филд в Меридиане во время выполнения обычной миссии по дозаправке в воздухе. Инцидент был вызван повреждением стрелы самолета, из-за чего она не могла сложиться, что затрудняло посадку.
Другой KC-135 совершил аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе в Су-Сити в октябре. Передняя стойка шасси самолета не раскрылась, что привело к повреждению носовой части самолета. Никто из летчиков на борту не пострадал.
KC-135, построенный компанией Boeing, находится в эксплуатации более 60 лет, и ВВС намерены сохранить парк самолетов еще на долгие годы. Парк этих машин постепенно пополняют топливозаправщики KC-46 Pegasus, но задержки с их поставками в последние годы замедлили процесс вывода из эксплуатации части флота KC-135. В связи с этим ВВС намерены провести «рекапитализацию» KC-135.
Информация