«Будет западный междусобойчик»: Вслед за Китаем от участия в «саммите мира» отказалась Саудовская Аравия

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«Будет западный междусобойчик»: Вслед за Китаем от участия в «саммите мира» отказалась Саудовская Аравия

Задуманный Зеленским так называемый «саммит мира» в Швейцарии все больше становится похожим на некий западный «междусобойчик», еще одна из ключевых стран «глобального Юга» отказалась от участия в конференции. По данным немецких медиа, речь идет о Саудовской Аравии.

Немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что Саудовская Аравия отклонила приглашение на «саммит мира» в Швейцарии. Причина банальна и называлась уже не раз, в Эр-Рияде считают, что делать на этой конференции нечего, раз там не будет России. Как заявляется, для диалога необходимо две стороны, при отсутствии России это будет уже монолог Зеленского, а выслушивать одно и тоже не все желают.



Ранее от посещения Швейцарии отказался и Китай по той же причине. Да и вообще, у Зеленского не получилось собрать именно международную конференцию, это будет очередное собрание западных союзников Украины, таких сходок за месяц иной раз проводится по несколько штук. Как пишут более-менее адекватные украинские ресурсы, «саммит мира» все больше превращается в фарс. Предполагается, что и тематика его сменится, вместо мира будут обсуждать продолжение конфликта.

Саммит в Швейцарии — самый большой провал офиса президента на международном треке, его готовили два года, но ключевые страны отказываются от участия одна за другой

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Сам Зеленский уже раскритиковал мировых лидеров, отказавшихся участвовать в собираемой им конференции. Досталось китайскому, бразильскому и даже американскому лидерам, не пожелавшим посмотреть новый спектакль Зеленского, в котором он планировал обвинить Россию во всех смертных грехах.
7 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 17:40
    ЗЕля прав-плеваться надо первым.
    Победы над киевом не достичь - только соглашение с западом. Компромисс. Без зели- дороже заплатить нам предложат.а если его оставить на гетманстве?
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 17:42
      А он уже гетман? Кто провозгласил? И потом, Вам, это кому? Исраюлю?
  2. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    0
    Сегодня, 17:41
    «Междусобойчик» и тот слабенький, его даже дряблый Джо не посетит.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:49
      Убери оттуда Индию и совсем из нейтральных никого не останется... Кстати, а что страна БРИКС там делает...??? На зло нам и Китаю и на радость Штатам... Они всё равно не оценят, так как всё принимают как должное... Гегемоны - етит твою ети... am
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:50
    Сам Зеленский уже раскритиковал мировых лидеров, отказавшихся участвовать в собираемой им конференции.
    Какой то ашкенази, возомнил себя Царем Давидом. А на деле еврейчик местечковый.
  4. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 17:51
    Индусы жаль решили исполнить приказ англосаксонских хозяев и вроде как собираются участвовать. Никак не забудут свои колониальные гены.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 17:52
    На счёт Гетьмана не уверен , а вот то что этот аидлык махровый (зельцМАН) мечтает превратиться в абажур или пару перчаток , то таки да!