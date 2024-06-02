Саммит в Швейцарии — самый большой провал офиса президента на международном треке, его готовили два года, но ключевые страны отказываются от участия одна за другой

Задуманный Зеленским так называемый «саммит мира» в Швейцарии все больше становится похожим на некий западный «междусобойчик», еще одна из ключевых стран «глобального Юга» отказалась от участия в конференции. По данным немецких медиа, речь идет о Саудовской Аравии.Немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что Саудовская Аравия отклонила приглашение на «саммит мира» в Швейцарии. Причина банальна и называлась уже не раз, в Эр-Рияде считают, что делать на этой конференции нечего, раз там не будет России. Как заявляется, для диалога необходимо две стороны, при отсутствии России это будет уже монолог Зеленского, а выслушивать одно и тоже не все желают.Ранее от посещения Швейцарии отказался и Китай по той же причине. Да и вообще, у Зеленского не получилось собрать именно международную конференцию, это будет очередное собрание западных союзников Украины, таких сходок за месяц иной раз проводится по несколько штук. Как пишут более-менее адекватные украинские ресурсы, «саммит мира» все больше превращается в фарс. Предполагается, что и тематика его сменится, вместо мира будут обсуждать продолжение конфликта.— пишет ТГ-канал «Резидент».Сам Зеленский уже раскритиковал мировых лидеров, отказавшихся участвовать в собираемой им конференции. Досталось китайскому, бразильскому и даже американскому лидерам, не пожелавшим посмотреть новый спектакль Зеленского, в котором он планировал обвинить Россию во всех смертных грехах.