Немецкий эксперт: Штурмовые отряды ВС России заняли большую часть Калиновки, прорвав оборону ВСУ на северном фланге Часова Яра
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Штурмовые группы российских войск прорвали оборону ВСУ на северном фланге обороны Часова Яра, взяв под свой контроль большую часть Калиновки. Об этом сообщает немецкий военный обозреватель Юлиус Репке.
Немецкий военный эксперт подтвердил появившуюся сегодня на российских ресурсах информацию о том, что штурмовым отрядам ВС России все же удалось выйти на линию канала «Северский Донец — Донбасс» в районе Калиновки, полностью зачистив от ВСУ район дач и практически взять под свой контроль саму балку. По данным Репке, российские войска сумели выйти за канал к северу от Часова Яра, взяв под свой контроль большую часть Калиновки.
Изучив имеющиеся материалы, немец пришел к выводу, что на данном направлении у ВСУ «сотни метров» траншей и укрепления, но не хватает личного состава по причине переброски резервов в Харьковскую область. Это и стало якобы причиной прорыва обороны. Причем из-за нехватки живой силы ВСУ вынуждены действовать в основном беспилотниками.
Ни украинских войск в окопах, ни огня из стрелкового оружия, ни мин. Просто контратаки с помощью FPV-дронов
— утверждает Репке.
Отметим, что никаких официальных сообщений по данному поводу не было, на передовой тоже молчат. По имеющимся данным, сейчас наши затеяли небольшую перегруппировку, после которой наступление будет продолжено. Если информация подтвердится, то наши начали охват города уже с двух сторон.
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