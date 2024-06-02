Немецкий эксперт: Штурмовые отряды ВС России заняли большую часть Калиновки, прорвав оборону ВСУ на северном фланге Часова Яра

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Немецкий эксперт: Штурмовые отряды ВС России заняли большую часть Калиновки, прорвав оборону ВСУ на северном фланге Часова Яра

Штурмовые группы российских войск прорвали оборону ВСУ на северном фланге обороны Часова Яра, взяв под свой контроль большую часть Калиновки. Об этом сообщает немецкий военный обозреватель Юлиус Репке.

Немецкий военный эксперт подтвердил появившуюся сегодня на российских ресурсах информацию о том, что штурмовым отрядам ВС России все же удалось выйти на линию канала «Северский Донец — Донбасс» в районе Калиновки, полностью зачистив от ВСУ район дач и практически взять под свой контроль саму балку. По данным Репке, российские войска сумели выйти за канал к северу от Часова Яра, взяв под свой контроль большую часть Калиновки.



Изучив имеющиеся материалы, немец пришел к выводу, что на данном направлении у ВСУ «сотни метров» траншей и укрепления, но не хватает личного состава по причине переброски резервов в Харьковскую область. Это и стало якобы причиной прорыва обороны. Причем из-за нехватки живой силы ВСУ вынуждены действовать в основном беспилотниками.


Ни украинских войск в окопах, ни огня из стрелкового оружия, ни мин. Просто контратаки с помощью FPV-дронов

— утверждает Репке.

Отметим, что никаких официальных сообщений по данному поводу не было, на передовой тоже молчат. По имеющимся данным, сейчас наши затеяли небольшую перегруппировку, после которой наступление будет продолжено. Если информация подтвердится, то наши начали охват города уже с двух сторон.
6 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 18:26
    Хорошо бы было,если так.Часов Яр крайне важно освобождать именно сейчас.Пока под Харьков оттянули.
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      -4
      Сегодня, 18:32
      Ща ещё на Одессу начнут движ.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 18:57
      Ну тут действительно повлияло наступление на Харьковском направлении. Взятие Калиново фактически поставит Часов Яр перед перспективой окружения. С учетом наших активных действий на южном фланге, есть вариант, что украинец убежит из города...
  2. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 18:47
    Цитата: Wolfskin1993
    Ща ещё на Одессу начнут движ.

    Я так панимаю, вы лично начнете движ на Одессу? Или предпочтете остаться на своем боевом диване?
  3. Алексей G Звание
    Алексей G
    +5
    Сегодня, 18:53
    По имеющимся данным, сейчас наши затеяли небольшую перегруппировку, после которой наступление будет продолжено. Если информация подтвердится, то наши начали охват города уже с двух сторон.

    Неужели старик Герасимов перехитрил натовских ГШ? Нашел где у них слабинка образовалась?
    Посмотрим, я честно скажу ждал сегодня чего-то. Сам не знаю чего именно, но вот какая-то нить в ноосфере шептала на ушко, подожди братан...
    Надеюсь я прав! Господи помоги нашим!
    Крылатой пехоте желаю военной удачи от всей души!
    1. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 19:32
      Герасимов перехитрил натовских ГШ
      Там идёт наступление статичного фронта на глубине 6км.Это заслуга пехоты и офицеров на месте, уж точно не "гений Старика".Часов Яр обречён, вопрос лишь времени и числа потерь с обоих сторон.