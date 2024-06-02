Российские войска продвинулись под Очеретино, «зацепившись» за Сокол и Новоалександровку
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Российские войска продвинулись под Очеретино, войдя на территорию сразу двух населенных пунктов, речь идет о Соколе и Новоалександровке. Такую информацию опубликовал в своем ТГ-канале «Архангел спецназа».
Данные о том, что российские войска вошли в поселок Сокол, появились еще накануне, причем на украинских ресурсах. Наши эту тему сильно развивать не стали, по крайней мере, до сегодняшнего дня. По утверждениям украинцев, бои шли уже на территории Сокола, который перекрывает нашим войскам продвижение дальше на Прогресс. По имеющейся информации, в Сокол штурмовые группы ВС России вошли сразу с юго-востока и северо-востока. Рядом с селом расположен мощный опорник ВСУ. По Новоалександровке пока данных нет.
Есть продвижение на направлении Очеретино. «Зацепились за н. п. Сокол и за н. п. Ново-Александровка», сообщают парни с мест!
- сообщает «Архангел спецназа».
Подтверждает заход российских войск в Сокол и немецкий эксперт Юлиус Репке, по его данным, бои идут в самом поселке, а не на окраинах. Немец предполагает, что причинами провала обороны ВСУ на некоторых участках фронта являются несколько причин: во-первых, нехватка артиллерийских снарядов, а во-вторых, переброска резервов на Харьковское направление в попытках остановить российское наступление. В общем, все складывается не в пользу Киева.
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