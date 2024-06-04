Об экспортном БПЛА «Байрактар ТБ-2»
БПЛА «Байрактар ТБ-2»
Ныне одним из главных экспортных товаров Турции являются ударные БПЛА типа «Байрактар ТБ-2» (Bayraktar TB-2), разработанные и производимые с 2014 года турецкой компанией Baykar. Эти БПЛА стали применяться с 2016 года вооруженными силами Турции в Ираке и Сирии.
Однако впервые свое массовое применение «Байрактары» нашли в 2019 году в Ливии как оружие против сил маршала Халифы Хафтара.
Максимальный взлетный вес «Байрактар ТБ-2» 650 кг, длина 6,5 метра, размах крыльев 12 метров, крейсерская скорость 150 километров в час (70–80 узлов), максимальная скорость 220 километров в час (135 узлов), высота полета 25 000 футов (8 200 метров), оперативная высота 22 500 футов (7 600 метров), время полета 24 часа, вес боевой нагрузки 55 килограммов.
Сам БПЛА оснащен двигателем Rotax 912 мощностью 100 лошадиных сил.
Данный беспилотник управляется по трем каналам:
• C-Band диапазона 3–8 ГГц,
• UNF канал в диапазоне 400–470 МГц (передающий координаты БПЛА),
• GPS канал.
Данные каналы имеют высокую степень помехозащиты, хотя системы РЭБ Хафтара несколько раз в Ливии все же смогли прервать их связь со станциями управления.
БПЛА «Байрактар ТБ-2» оснащен оптико-электронной видеокамерой, тепловизионной (ИК) камерой, лазерным целеуказателем и дальномером. Устанавливаемая на «Байрактар ТБ-2» камера Wescam CMX150 позволяет делать фотоснимки и видеосъемку, как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.
Станция радиотехнической разведки BSI-101, которая устанавливается на БПЛА «Байрактар ТБ-2», работает в диапазоне от 10 МГц до 40 ГГц (Elint), 10 МГц – 6 ГГЦ (ComInt) и при весе 4 килограмма обеспечивает передачу данных на наземный пункт управления.
Наземный пункт управления оснащен выдвижной антенной высотой 12 м. Существует и переносной мобильный пункт управления БПЛА «Байрактар ТБ-2» MiniCCS со станцией подзарядки. Наземный пункт управления имеет переносные терминалы для приема данных БПЛА, что позволяет снизить риск его уничтожения.
Бортовой компьютер БПЛА «Байрактар ТБ-2» BUK-101 защищен от помех в электромагнитном спектре при весе около 3 кг (3 060 грамм). Сам БПЛА управляется по радиоканалу, что и ограничивает его радиус полета до 150 километров.
БПЛА «Байрактар ТБ-2» имеет 4 узла подвески. На двух внешних узлах – планирующие корректируемые авиабомбы MAM-L (МАМ-Л), а на двух внутренних узлах – планирующие корректируемые авиабомбы MAM-С (МАМ-Ц). Данные боеприпасы разработаны и производятся компанией «Рокетсан» (Roketsan).
Боеприпас MAM-L имеет общий вес 21,5 кг, длину 1 000 миллиметров, диаметр 160 миллиметров. Вес его боевой части (БЧ) от 8 до 10 килограммов, в зависимости от вида БЧ – тандем-кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая. Дальность действия данного боеприпаса 8 километров – максимальная, а минимальная – 2 километра. Точность попадания на максимальной дальности – 3х3 метра.
Боеприпас MAM-L создан на базе ракеты противотанкового ракетного комплекса «Мизрак-У» (Mizrak-U) УМТАС (UMTAS), разработанного и производимого компанией «Рокетсан». Этот комплекс был создан для вооружения турецкого вертолета Т-129, и его ракеты UMTAS имели ИК головку самонаведения (ГСН).
Затем к этому комплексу были сконструированы ракеты L-UMTAS с лазерной ГСН, и именно они послужили основой для создания планирующего авиабоеприпаса MAM-L.
Ракеты UMTAS и L-UMTAS
Для использования с БПЛА с ракеты L-UMTAS снимался ракетный мотор, что уменьшало вес боеприпаса, и при сбросе с БПЛА боеприпас с помощью управляемых бортовым вычислителем закрылков планировал к цели, тогда как его подсветку осуществлял лазерный целеуказатель этого БПЛА.
Боеприпас MAM-L
По аналогичной схеме создан легкий боеприпас MAM-C, для создания которого использовалась ракета ЦИРИТ (CIRIT). Сама ракета ЦИРИТ является модификацией американской ракеты Hydra калибром 70 миллиметров. Данная ракета представляет собой НУРС, но в дальнейшем в США была проведена их модернизация в управляемую ракету с установкой лазерной ГСН для применения с вертолетов тактической авиации.
Эту ракету под наименованием GATR (или GATR-L: Guided Advanced Tactical Rocket – Laser) в Израиле производят на совместном предприятии израильской государственной компании Elbit и американской компанией Alliant Techsystems, которую в 2018 году приобрела американская Northrop Grumman.
В компании «Рокетсан» с этой ракеты снимался ракетный мотор и устанавливалось модифицированное оперение, в итоге получался боеприпас MAM-C, который имеет диаметр 70 мм, длину 970 мм и вес 6,5 кг. Вес его осколочно-фугасной БЧ – 2 кг. Такой боеприпас поражает цели на дальности до 8 км.
Что касается двух узлов подвески для тяжелых боеприпасов: БПЛА «Байрактар ТБ-2» имеет 2 таких узла под тяжелые MAM-L и параллельно 2 под легкие – МАМ-С. Такая конфигурация обусловлена тем, что из-за требований по увеличению времени патрулирования в воздухе на данный БПЛА иногда подвешивают всего 2 боеприпаса МАМ-C.
Активное применение этих боеприпасов с БПЛА «Байрактар ТБ-2» в июне – октябре 2019 способствовало остановке наступления сил Халифы Хафтара в Ливии.
Уничтоженный БМ-21 «Град» ЛНА Халифы Хафтара в начале сентября 2019 года в районе Бани-Валида
При этом, как правило, удары наносились по опорным пунктам и припаркованным транспортным средствам.
Отмечалось и применение по группам живой силы главным образом боеприпасов МАМ-С. Также наносились удары и по движущейся автомобильной технике, но в абсолютном большинстве случаев это происходило тогда, когда транспортные средства сбрасывали скорость на поворотах, при выездах из ущелий и при ведении огня противником.
Для ПВО сил Хафтара БПЛА «Байрактар ТБ-2» представляет собой достаточно проблемную цель, в силу своей малоразмерности и соответственно меньшей заметности для РЛС. Это способствует успешным атакам данных БПЛА в горной местности, где, благодаря складкам местности, они могут скрыться от обнаружения радарами средств ПВО. Тому пример удары по колоннам сил Хафтара в западной Ливии весной 2020 года.
Линия фронта в Триполи в начале 2020 года
С 2007 года БПЛА «Байрактар ТБ-2» используется в ВС Турции, с 2013 года в ВС Катара, а с 2018 года в ВС Украины, которая закупила 12 ударных БПЛА «Байрактар ТБ-2». Приобрел в 2020 году БПЛА «Байрактар ТБ-2» и Азербайджан.
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