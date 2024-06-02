Украинский разведывательный БПЛА «засёк» на Харьковском направлении новейшую российскую САУ 2С43 «Мальва»
Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва», завершившая испытания в прошлом году, была замечена на Харьковском направлении. Снимок «Мальвы» сделал украинский разведывательный беспилотник, сообщает ТГ-канал «Осведомитель».
САУ «Мальва» появилась в зоне СВО еще в прошлом году, поступив в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации. Установка в ходе боевых действий подтвердила свои характеристики и показала высокую эффективность. Контракт на поставки самоходной установки в войска был подписан в августе прошлого года. По предварительной информации, установка 2С43 «Мальва» предназначена для вооружения артиллерийских бригад, в том числе и ВДВ.
Официальных сообщений о поставках САУ «Мальва» в зону СВО не было, говорилось только об опытной партии, вероятней всего, орудие как раз из нее и засек украинский беспилотник на Харьковском направлении. Это первое зафиксированное появление данной артиллерийской установки на фронте. До этого САУ старались «не светить». Хотя, возможно, что данные гаубицы уже поставляются, но без лишней огласки.
САУ 2С43 «Мальва» разработана ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ «Мста-С». Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси «Мальвы» выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
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