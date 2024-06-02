Украинский разведывательный БПЛА «засёк» на Харьковском направлении новейшую российскую САУ 2С43 «Мальва»

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Украинский разведывательный БПЛА «засёк» на Харьковском направлении новейшую российскую САУ 2С43 «Мальва»

Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва», завершившая испытания в прошлом году, была замечена на Харьковском направлении. Снимок «Мальвы» сделал украинский разведывательный беспилотник, сообщает ТГ-канал «Осведомитель».

САУ «Мальва» появилась в зоне СВО еще в прошлом году, поступив в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации. Установка в ходе боевых действий подтвердила свои характеристики и показала высокую эффективность. Контракт на поставки самоходной установки в войска был подписан в августе прошлого года. По предварительной информации, установка 2С43 «Мальва» предназначена для вооружения артиллерийских бригад, в том числе и ВДВ.



Официальных сообщений о поставках САУ «Мальва» в зону СВО не было, говорилось только об опытной партии, вероятней всего, орудие как раз из нее и засек украинский беспилотник на Харьковском направлении. Это первое зафиксированное появление данной артиллерийской установки на фронте. До этого САУ старались «не светить». Хотя, возможно, что данные гаубицы уже поставляются, но без лишней огласки.



САУ 2С43 «Мальва» разработана ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ «Мста-С». Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси «Мальвы» выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
31 комментарий
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  1. УВБ Звание
    УВБ
    +8
    Сегодня, 20:15
    152-мм пушка 2А64 по дальности уступает западным 155 мм. Нужна Коалиция!
    1. Multicam Звание
      Multicam
      +3
      Сегодня, 20:26
      УВБ
      152-мм пушка 2А64 по дальности уступает западным 155 мм. Нужна Коалиция!

      Полностью согласен с Вами, товарищ! Плюс сама по себе платформа очень длинная. ФПВ-дрону ,конечно все равно - его операторы с обеих сторон и не в такие цели могут попадать, а вот в контрбатарейной артиллерийской борьбе- это важно. Её труднее маскировать и легче зацепить. Я так думаю. Если не прав - поправьте меня, товарищи
    2. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +6
      Сегодня, 20:27
      152-мм пушка 2А64 по дальности уступает западным 155 мм. Нужна Коалиция!
      А почему бы сразу не 2А3 "Конденсатор" ?! Со всеми вытекающими на многие. Чего мелочиться-то ... am request recourse
    3. Слесарь Звание
      Слесарь
      +1
      Сегодня, 21:01
      С какого перепугу ?? То что она береговая не должно смущать диванных генералоов !!
    4. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 21:04
      Ох, а что "Коалиция" ещё не воюет?
      Как я помню, ещё в начале года прежнему министру обороны, прямо на заводе, под запись телекамер, было сказано, что 9 штук уже на фронт едут, а Шойгу очень строго потребовал, чтобы было больше.
      Даа, а ребятам, на передке, ох как нужны эти артустановки...
    5. Слесарь Звание
      Слесарь
      -7
      Сегодня, 21:06
      С хуяли для вас хохлоботов она должна уступать ?? Если не хохлобот= сформулируй мысль нормально ...балбес .
    6. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 22:00
      152-мм пушка 2А64 по дальности уступает западным 155 мм. Нужна Коалиция!
      feel
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +8
    Сегодня, 20:22
    Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва», завершившая испытания в прошлом году, была замечена на Харьковском направлении. Снимок «Мальвы» сделал украинский разведывательный беспилотник, сообщает ТГ-канал «Осведомитель».
    Повезло что после обнаружения не отработал по 2С43 "Мальва" FPV-дрон противника.
    1. Vall4
      Vall4
      0
      Сегодня, 20:52
      Обычно Химеру не жалеют даже на любую арту.
      Интересно смола она смытая?.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:34
    Да было упоминание о разведывательном беспилотнике ВСУ ,который сделал фото.Но сейчас всё отредактировано хозяином ТГ канала.Читать его можно,но ссылаться на него ?ВО оказалось крайнее.
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 21:00
      Да было упоминание о разведывательном беспилотнике ВСУ ,который сделал фото.Но сейчас всё отредактировано хозяином ТГ канала.Читать его можно,но ссылаться на него ?ВО оказалось крайнее.
      Смотря что подразумевать под словами разведывательный беспилотник ВСУ на сайте ВО laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 21:05
        Это осведомитель интересный товарищ,если что то у нас случилось идёшь к нему,он один из первых публикует.
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 21:06
          Вопрос в достоверности, Вы выше указали что новость подредактирована после опубликования.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 21:13
            О какой достоверности может идти речь ,если осведомитель отредактировал ранее сделаный пост под снимком. whatЭто похоже на вброс.
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              +2
              Сегодня, 21:21
              Скорее чисто поверхностное информирование с целью поддержки некоего канала. Типа Рогова из Запорожья. И нашим и вашим лишь бы кто читал что называется в динамике.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 20:49
    Я в мультфильме видел как у пушки была лента с ядрами как у пулемёта "Максим" и эта пушка метала ядра в противника как пулемёт. . .Отчего бы не сделать такую пушку пулемётного типа с лентой подачи снарядов как показано было в мультфильме. . . winked
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +2
      Сегодня, 21:11
      Отчего бы не сделать такую пушку пулемётного типа с лентой подачи снарядов как показано было в мультфильме. . .
      Знакомьтесь. Это то, о чем вы просите:
      [media=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-130]
      90выстрелов в минутут на 2 ствола. На один, соответственно, 45 выстрелов в минуту. Масса - 89 тонн, механизированный погреб (та самая "пулеметная лента") - 40 тонн.
  5. Vall4
    Vall4
    +1
    Сегодня, 20:51
    Маловата по дальности кольчужка .
    Нафига было огород городить с такой убогой дальностью?.
    Если делаете новую арту, то хотя бы сопоставимую с западными пухами , или лучше.
    В артиллерии кризис, никак преодолеть не можем.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Vall4
      Нафига было огород городить с такой убогой дальностью?.
      Если делаете новую арту, то хотя бы сопоставимую с западными пухами , или лучше.

      На сегодня -- какая есть... Такие колёсные самоходки значительно дешевле, мобильнее и проще в обслуживании, чем гусеничные " Мста" и "Гиацинт".
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 21:17
      Там по длинне шасси запас на увеличение длины ствола метра на 3 есть. А то и более. Интересно, насколько бы изменилась дальность стрельбы при этом?
      1. Vall4
        Vall4
        +1
        Сегодня, 21:22
        По нормальному надо переходить на 155 калибр.
        Уже и научные работы есть, и исследования, но воз и ныне там.
        И доклады есть , после того как МСТУ 155 готовили Индии, полностью ее исследовав и отстреляв, все было понятно даже ученым в этой области.
        Но, идем своим путем , вперед задом.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:01
    Походу бойцы впервые на войну попали, встали посреди поля и ждут когда прилетит
    1. Aslan Bek
      Aslan Bek
      -7
      Сегодня, 21:10
      Извините, пожалуйста, по какому ходу - заднему или переднему? Или, может, похуёду?
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:13
      Походу бойцы впервые на войну попали, встали посреди поля и ждут когда прилетит

      А, если - приказ? Исполнили и стоят, молятся...
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 21:31
      На фото все всегда неподвижны. Это не видео. laughing
    4. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 22:03
      По нормальному надо переходить на 155 калибр
      Какая разница между 152,4 и 155 мм. Никакой абсолютно. Разница в технологиях - конструкции снарядов и зарядов. На западе выстрелы более совершенны не только по баллистикам но и по могуществу действия по цели, но при этом дороги и менее технологичны, что мешает их массовому производству, а это не последний параметр для боеприпасов.. Хотя разрабатывать боеприпасы не уступающие по боевым характеристикам западным образцам кал. 155мм,. нам необходимо хотя бы для контр батарейной борьбы. Да и потеря рынков сбыта (Индия, Китай) нежелательны.
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    +3
    Сегодня, 21:14
    Да, дальность уже не айс, но смастерили из того что было на скорую руку. Посему если пушку новую долго делать, нужно разработать новые снаряды (улучшенной аэродинамики+арс) и новые метательный заряд, с большей энергоемкостью. Может быть новый удлиненный ствол. Ну и рассмотреть вариант с подкалиберный снарядом- у меня идея в голове вертится, что если 122мм снаряд через ведущ устройство-переходник приспособить под 152мм. УАС Китолов использовать так в связке с БПЛА по точечным целям, но на большей дальности, чем обычн 152мм снаряды. И такое орудие лучше размещать на шасси КАМАЗа, но в броне.
    1. Vall4
      Vall4
      +1
      Сегодня, 21:25
      МСТА 155 для Индии что то говорит?.
      Ведь делали, могли.
  8. Aken Звание
    Aken
    -1
    Сегодня, 21:35
    Что по этому поводу проблеял коношенко?
  9. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 21:36
    Почитал коменты... Дааа..
    Ребята, я хоть одну книгу по истории артиллерии прочитал. Чего всем советую. Так вот там черным по белому написано, что при увеличении дальности стрельбы, увеличивается и разлет снарядов. Пристрелку надо вести долго и упорно. Для дальних и точных выстрелов существует краснополь.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 21:46
      Как пример для разработки я привёл бы M982 Excalibur. Хотя он и от супостата.