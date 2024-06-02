После прорыва ВС РФ в районе Калиновки противник уже не имеет контроля над всем хребтом высот в районе Часова Яра

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После прорыва ВС РФ в районе Калиновки противник уже не имеет контроля над всем хребтом высот в районе Часова Яра

В украинских военных пабликах появились подтверждения того, что ВСУ отступают к северу от Часова Яра. Отступление идёт за канал Северский Донец-Донбасс – к западу от посёлка Калинина (часто называют Калиновкой), о чём ранее информация появилась в немецкой прессе.

Противник к настоящему моменту утратил контроль как над районом дач на северо-востоке Часова Яра, так и над важными высотами на западном берегу канала.



Учитывая тот факт, что ВС РФ ранее взяли под контроль значительную часть микрорайона Канал, что бои идут в микрорайоне Новый, а также то, что российская армия продвинулась южнее Часова Яра, освободив Клещевку, можно констатировать, что группировка ВСУ в восточной части города взята в огневые клещи. Удары по позициям ВСУ осуществляются как минимум с трёх направлений, включая северное – после успешных действий нашей армии в Калиновке.



Хребет высот в районе Часова Яра уже нельзя назвать полностью контролируемым ВСУ. Соответственно, возникают предпосылки «топографического» паритета на этом направлении, что позволяет нашим войскам продвигаться вглубь украинской обороны.

В западной прессе потери ВСУ территорий в районе Часова Яра объясняют тем, что часть резервов пришлось перебрасывать на север Харьковской области.
8 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -4
    Сегодня, 20:36
    А кого они на Херсон бросят? Из под Одессы. Вот тогда нашему флоту будет где развернуться
    1. Chuk-i-gek
      Chuk-i-gek
      -1
      Сегодня, 21:25
      Извините, не хочу оскорбить или задеть Ваши патриотические чувства, но о каком флоте, который должен развернуться, Вы говорите? Черноморский флот (вернее его остатки) сидит по шхерам и боится нос высунуть, чтобы оставшиеся шаланды не потопили. Давайте будем действовать в соответствии со словами нового Министра обороны "Ошибаться можно, врать нельзя". Черноморского флота, как боевой единицы, способной выполнить боевую задачу по высадке морского десанта на побережье врага на сегодняшний день не существует. И это факт, как бы горько не было от этого. Забудьте о десанте под Одессой. Каким бы старцем не выставляли бы Герасимова, но до такого маразма он не дойдет.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 21:27
        Я думаю именно десант будет. Корабли смогут обеспечить высадку. Это произойдёт когда Херсон рвать начнём и гарнизон с Одессы выведут
      2. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 21:41
        Цитата: Chuk-i-gek
        Извините, не хочу оскорбить или задеть Ваши патриотические чувства, но о каком флоте, который должен развернуться, Вы говорите? Черноморский флот (вернее его остатки) сидит по шхерам и боится нос высунуть, чтобы оставшиеся шаланды не потопили. Давайте будем действовать в соответствии со словами нового Министра обороны "Ошибаться можно, врать нельзя". Черноморского флота, как боевой единицы, способной выполнить боевую задачу по высадке морского десанта на побережье врага на сегодняшний день не существует. И это факт, как бы горько не было от этого. Забудьте о десанте под Одессой. Каким бы старцем не выставляли бы Герасимова, но до такого маразма он не дойдет.

        Да, боеготовность снизилась, и корабли приходится прятать, но не до того уровня, чтобы на Черноморский флот не обращать внимания.
      3. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        +1
        Сегодня, 21:55
        Высаживать десант можно с чего угодно ,даже с прогулочных теплоходов ,когда можно будет тогда и будет ! Только в современных условиях это сложнее чем воевать на суше .
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +7
    Сегодня, 21:02
    Как сказал один наш военный корреспондент - начав харьковское наступление войска РФ сажают бандерогеев на шпагат. Там где тонко там и будет рваться. Но глубоких прорывов рейдов ждать не стоит. Как и прежде будем беречь людей.
  3. Саша Безносиков Звание
    Саша Безносиков
    +1
    Сегодня, 21:48
    Сегодня у ВСУ слабое место на Авдеевском направлении.Если там провести основное направление наступления,Сырский будет вынужден снять резервы с Харьковского направл
  4. Саша Безносиков Звание
    Саша Безносиков
    0
    Сегодня, 22:00
    Молчу..Вам не угодишь.