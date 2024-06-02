После прорыва ВС РФ в районе Калиновки противник уже не имеет контроля над всем хребтом высот в районе Часова Яра

В украинских военных пабликах появились подтверждения того, что ВСУ отступают к северу от Часова Яра. Отступление идёт за канал Северский Донец-Донбасс – к западу от посёлка Калинина (часто называют Калиновкой), о чём ранее информация появилась в немецкой прессе.Противник к настоящему моменту утратил контроль как над районом дач на северо-востоке Часова Яра, так и над важными высотами на западном берегу канала.Учитывая тот факт, что ВС РФ ранее взяли под контроль значительную часть микрорайона Канал, что бои идут в микрорайоне Новый, а также то, что российская армия продвинулась южнее Часова Яра, освободив Клещевку, можно констатировать, что группировка ВСУ в восточной части города взята в огневые клещи. Удары по позициям ВСУ осуществляются как минимум с трёх направлений, включая северное – после успешных действий нашей армии в Калиновке.Хребет высот в районе Часова Яра уже нельзя назвать полностью контролируемым ВСУ. Соответственно, возникают предпосылки «топографического» паритета на этом направлении, что позволяет нашим войскам продвигаться вглубь украинской обороны.В западной прессе потери ВСУ территорий в районе Часова Яра объясняют тем, что часть резервов пришлось перебрасывать на север Харьковской области.

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