. Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет

Считаю необходимым планку мобилизационного возраста снижать с 25 как минимум до 23 лет. И если военнообязанными будут все украинцы с 18 лет, то к этому возрасту каждый гражданин уже будет иметь ВУС (военно-учётную специальность).

Тогда уже каждый украинец к этому возрасту будет подготовлен и не понадобится при мобилизации его обучать, как обращаться с оружием , как наложить турникет, как вести бой в двойках-тройках.

На фоне фактически тотальной мобилизации мужского населения Украины в этой стране продолжается дискуссия относительного того, каким образом мобилизацию расширить. Несколькими днями ранее было предложено обязать 17-летних украинцев явиться в ТЦК «для сверки данных». Теперь новое предложение. И прозвучало оно уже от кадрового военнослужащего ВСУ.Командир одного из батальонов 92-й ошб ВСУ заявил в эфире о том, что не понимает, «почему в условиях военного положения не все украинцы являются военнообязанными».По словам украинского комбата, военнообязанными на Украине должны быть и мужчины, и женщины – в возрасте от 18 лет.Гламурный командир батальона операторов БПЛА:Украинский офицер:Напомним, что ранее в польском МИД выступили с инициативой о создании в стране подразделений из украинских мужчин-беженцев с тем, чтобы потом их отправить на фронт.