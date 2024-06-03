Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет
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На фоне фактически тотальной мобилизации мужского населения Украины в этой стране продолжается дискуссия относительного того, каким образом мобилизацию расширить. Несколькими днями ранее было предложено обязать 17-летних украинцев явиться в ТЦК «для сверки данных». Теперь новое предложение. И прозвучало оно уже от кадрового военнослужащего ВСУ.
Командир одного из батальонов 92-й ошб ВСУ заявил в эфире о том, что не понимает, «почему в условиях военного положения не все украинцы являются военнообязанными».
По словам украинского комбата, военнообязанными на Украине должны быть и мужчины, и женщины – в возрасте от 18 лет.
Гламурный командир батальона операторов БПЛА:
Считаю необходимым планку мобилизационного возраста снижать с 25 как минимум до 23 лет. И если военнообязанными будут все украинцы с 18 лет, то к этому возрасту каждый гражданин уже будет иметь ВУС (военно-учётную специальность).
Украинский офицер:
Тогда уже каждый украинец к этому возрасту будет подготовлен и не понадобится при мобилизации его обучать, как обращаться с оружием, как наложить турникет, как вести бой в двойках-тройках.
Напомним, что ранее в польском МИД выступили с инициативой о создании в стране подразделений из украинских мужчин-беженцев с тем, чтобы потом их отправить на фронт.
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