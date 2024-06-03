Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет

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Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет

На фоне фактически тотальной мобилизации мужского населения Украины в этой стране продолжается дискуссия относительного того, каким образом мобилизацию расширить. Несколькими днями ранее было предложено обязать 17-летних украинцев явиться в ТЦК «для сверки данных». Теперь новое предложение. И прозвучало оно уже от кадрового военнослужащего ВСУ.

Командир одного из батальонов 92-й ошб ВСУ заявил в эфире о том, что не понимает, «почему в условиях военного положения не все украинцы являются военнообязанными».



По словам украинского комбата, военнообязанными на Украине должны быть и мужчины, и женщины – в возрасте от 18 лет.

Гламурный командир батальона операторов БПЛА:

Считаю необходимым планку мобилизационного возраста снижать с 25 как минимум до 23 лет. И если военнообязанными будут все украинцы с 18 лет, то к этому возрасту каждый гражданин уже будет иметь ВУС (военно-учётную специальность).

Украинский офицер:

Тогда уже каждый украинец к этому возрасту будет подготовлен и не понадобится при мобилизации его обучать, как обращаться с оружием, как наложить турникет, как вести бой в двойках-тройках.

Напомним, что ранее в польском МИД выступили с инициативой о создании в стране подразделений из украинских мужчин-беженцев с тем, чтобы потом их отправить на фронт.
41 комментарий
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  1. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +1
    Сегодня, 06:00
    Дойдет и до создания зеленюгенд. Как у коллеги из германии.
  2. Александр Саленко Звание
    Александр Саленко
    +2
    Сегодня, 06:00
    Мне интересно а как справлять нужду, таскать тяжести? В ВОВ получились ночные ведьмы например, но не получились истребители. женщин в ПВО отправили А месячные? я уже не молчу про беременность.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +2
      Сегодня, 06:25
      Чего это истребители не получились? Про Лидию Литвяк не слышали? А вообще у нас было много женщин снайперов. Да и не только, но тогда и война была не на жизнь, а на смерть.
      1. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        +1
        Сегодня, 06:41
        В том то и дело что из Литвяк истребитель получился ,и то не надолго, а из остальных нет ,полк был переведён в части ПВО на этом всё и закончиилось ! Женский организм плохо справляется с перегрузками как показала практика.
        1. Александр Саленко Звание
          Александр Саленко
          0
          Сегодня, 06:57
          Так неудивительно, женщины в другом стойкие и мы формировались сильно по-разному.
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 06:55
        Чего это истребители не получились? Про Лидию Литвяк не слышали?
        .....все сбитые Лидой самолёты противника были зачислены её как ведомому будучи в 73 ГвИАП и в 9 ГвИАП, в авиации РККА так было принято...единственные 5 сбитых ею самой были служа в единственном женском истребительном авиаполку 586-м, тем не менее полк показал исключительно низкую эффективность, при 36 заявленных сбитых самолётов противника, полк потерял 86 своих истребителей и половину л.с. включая и Лиду и Катю Буданову, которая так же зачислены сбитые 9 с.п. были в качестве ведомой...кстати на счёт 36 сбитых полком всё очень не ясно,..потому как Лида и Катя вступили в строй 586-й полк уже имели зачисленные сбитые которые и были зачислены на счёт авиаполка...так что как то так
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      -1
      Сегодня, 06:36
      Почитайте Светлану Алексиевич «У войны – не женское лицо». Там про женщин в ВОВ очень хорошо и подробно всё расписано. В том числе интересующие Вас моменты. :)
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        -2
        Сегодня, 06:42
        Denis812 (Denis)
        Почитайте Светлану Алексиевич
        А чего мелочиться, читайте уже сразу "Майн кампф"...
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          -1
          Сегодня, 06:50
          При чём тут майн кампф?
          Забейте на эмоции. Алексиевич в данной книге вполне доступно описывает именно быт женщин на войне.
          Не нравится Вам анти-коммунистическая шелуха - ну и забейте, пропускайте эти строки мимо себя.
          Можно вполне их отфильтровывать.
          Вы же читали, наверное, Гудериана или Гальдера.
          Это же тоже те ещё фашисты, но это не отменяет огромную ценность их книг для истории :)
          1. Александр Саленко Звание
            Александр Саленко
            0
            Сегодня, 07:03
            Денис, я не знаю сути спора и может Алексиевич что-то ценное да рассказывает, в чём крепко сомневаюсь. Но я, по своей работе, вижу что наступили месячные например и какие это проблемы вызывает в курсе. например на пешем переходе. Когда работал на стройке, была у нас одна такая, страшненькая, даже старые кривлялись, делая ей комплименты Я очень не уверен в добросовестности Алексеевич но допустим, она же смотрит как баба, а я - как мужик - есть разница?
            1. Denis812 Звание
              Denis812
              0
              Сегодня, 07:05
              Александр, у Вас возник вопрос, я дал ссылку на наиболее детальный источник (по крайней мере из всего, что я читал про женщин на войне - это самое оно)
              Я полностью согласен, что есть специфика. И физиология и тупо сила.
              Если бы этого не было, то в окопах были бы наравне и мужики и бабы.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:02
    — В кого будут переодеваться женщины,чтобы избежать "людоловов" из ТЦК? ...
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В кого будут переодеваться женщины,чтобы избежать "людоловов" из ТЦК?
      Gender-fluid. Или Gender-nonconforming. Может, еще какой-нить гендер к тому времени откроют.
      А вот что, в случае призыва 18-летних писюх, будут делать с внеплановыми беременностями? А беременности будут. Тот же гламурный офицер прикажет раздвинуть ноги, угрожая дисциплинарным взысканием. Или, может, в этом и заключается хитрый план по засыпке демографической ямы?
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 07:07
        В тюрьмах бабы многие мечтают залететь, для послабления режима и возможного УДО.
        Так же будет и в "окопах". Забеременеет - никто её держать не будет, зачем кому этот геморрой? Отпустят на три года по беременности. А через три года глядишь, можно уже будет в Киевской области РФ пособие получать.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 06:56
      В зверушек

    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 07:01
      В самих ТЦКшников надо уже переодеваться. Найти подходящий микроавтобус, форму напялить и делать вид что они тоже ухилянтов ищут.))
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 06:06
    Низость хохлопадения не знает границ. Теперь еще и за юбки своих женщин хотят прятаться.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 06:07
    Этот поц не доганяет что оккупировнные рагулями Города , ненавидят укру и чертей колхозных! И готовы воевать , но не на стороне деревенского быдла! По крайней мере в Городах Новороссии именно так обстоят дела! Смерть колхозным рАгулям!!!
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +6
      Сегодня, 06:29
      Не хочу вас разочаровывать, но население этих городов ненавидят не только рагулей, но и нас тоже. По собственному опыту могу сказать, что за нас только дончане. В Луганске уже примерно 50 на 50, во всех остальных городах еще хуже. Так что геморрой нам обеспечен на десятки лет вперёд.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +2
        Сегодня, 06:38
        Частично соглашусь.
        Срок "геморроя" можно сократить через качественную пропаганду и улучшение уровня жизни.
        Но да, часть населения нам не простит войны в любом случае. Это те, кто потерял близких в основном. Ну и идейные, если таковых ещё не всех закопали. Но надо будет постараться и по крайней мере на нашей территории закопать или пересажать всех.
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          0
          Сегодня, 06:46
          Боюсь на всех тюрем не хватит. Опять же из личного опыта. Поймали двух девочек 10 и 12 лет, оказались наводчицами. Ездили каждый день на велосипедах мимо наших позиций, после них начинались прилёты, довольно точные. Потом поймали деда 76 лет, вешал на деревья маячки. Вот что с ними делать? Расстрелять?
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            0
            Сегодня, 06:54
            девочек 10 и 12 лет, оказались наводчицами

            Ровно то же, что и надо делать - поставить вопрос перед родителями - либо выезд в РФ, куда-нить на Сахалин, подальше от ЛБС, либо детей в детдом, а родителей - под суд за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
            Сейчас не время для жалости.

            поймали деда 76 лет, вешал на деревья маячки. Вот что с ними делать?

            А тюрьмы у нас не работают уже? Есть УК ЛНР/ДНР/РФ, есть места в тюрьмах. В чём вопрос-то?
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              0
              Сегодня, 06:58
              Тюрьмы то работают, но вы себе представьте сколько там свободных мест и сколько населения бывшей Руины требуют исправления.
              1. Denis812 Звание
                Denis812
                0
                Сегодня, 07:01
                Ну и что? Народное хозяйство надо поднимать. Деятельно раскаявшихся поставить надзирателями-охранниками над не раскаявшимися и вновь прибывшими.
                Как показывает опыт ГУЛАГА - самый жестокий охранник происходит как раз из тех, кто раньше был сам зк. Для перевоспитания самое то.
                Тайга подзаросла, надо же кому-то на лесоповал. Ну и расширение БАМа строить. Тоже надо. На Итурупе траншеи рыть. К Камчатке и Воркуте автодорогу строить.
                Масса дел в стране.
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  0
                  Сегодня, 07:02
                  Согласен. Там теперь саму Руину из руин поднимать ... ЗАПАРИШЬСЯ!
        2. Русфанер Звание
          Русфанер
          0
          Сегодня, 06:49
          "Частично соглашусь.
          Срок "геморроя" можно сократить через качественную пропаганду и улучшение уровня жизни."(с)
          В пятидесятых так и сделали - повлияло не на многих и, в целом, как показала действительность, эффекта не дало.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            0
            Сегодня, 06:57
            В пятидесятых так и сделали - повлияло не на многих и, в целом, как показала действительность, эффекта не дало.

            Потому что голой пропагандой сыт не будешь. Условный "Телевизор" надо сочетать с более-менее полным холодильником. Иначе, конечно будет так, как Вы сказали.
    2. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 07:07
      А что ты, я обычно на Вы обращаюсь, знаешь о колхозах? Откуда блин пренебрежение к тем кто тебя кормит? Я смотрел в прямом эфире два мадана, большее количество е-нутых были городскими Первый наблюдал в Днепропетровске, второй - в Киеве, сам участник Антимайдана. Так вот ту массовку что показывали по ящику, создавали киевляне. Харьков рассадник укронацизма.
      Не надо унижать деревенских, хотя я сам городской Я с крестьянами не торгуюсь, потому что в курсе немного что такое крестьянский труд.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 06:08
    Бандеровцы под дулами автоматов зачистили мужчин Украины...теперь взялись за женщин Украины...нельзя было России отпускать Украину на вольные хлеба в свободное плавание...не доросла она ещё до этого. Сожрут её бандеровские волки.
    России придётся спасать украинцев от полного истребления этими упырями.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 06:18
      Разбазарить собранное/созданное великим предками... не сложно, как оказалось!
      Достаточно вырастить и продвинуть на самый верх... потоков, определённого качества! Деградация, тех самых, руководящих/правящих, это самая большая беда... хотя, деградация значимой части вообще всех, это беда ещё большая!!!
      Увы, мы это прошли, да и продолжаем проходить и не факт, что процесс обновления, очищения, идёт так как надо, по всем необходимым параметрам/направлениям....
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 06:28
      Вы плохо знаете украинцев. Они друг- друга сожрут и без бандеровцев.
  7. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 06:12
    . Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет

    Пусть начнет с матери своей. И сестер отправит, если таковые есть.
    Мужик явно теплый на голову.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 06:14
    Теперь принялись за утилизацию женщин wink
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:23
    «почему в условиях военного положения не все украинцы являются военнообязанными»
    И вообще уже при рождении ребенка на лоб ставить клеймо - "Военнообязанный". И тогда не нужно будет каждый раз уменьшать возраст подлежащих мобилизации.
  10. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    0
    Сегодня, 06:26
    Гламурный командир батальона операторов БПЛА:

    Считаю необходимым планку мобилизационного возраста снижать с 25 как минимум до 23 лет. И если военнообязанными будут все украинцы с 18 лет, то к этому возрасту каждый гражданин уже будет иметь ВУС (военно-учётную специальность).


    Небось сам-то ни разу в окопе не сидел
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:26
    Правильно. Всех укропов- на фарш. Землю- продали. Граждан- на кладбище. Вполне рационально.
  12. moneron Звание
    moneron
    +5
    Сегодня, 06:33
    какое нам дело до экзальтированных украинских дам? это они своими визгливыми воплями о европейских кружевных трусиках массово спровоцировали своих мужей на кровавый майдан....и мамаши сыновей украинцев сильно не отстали в том вопросе..."хай сынку заработает денюжку на майдане"...украинская молодёжь варится в этом же котле тупой хуторской наживы. жалеть на украине некого....тем более взявшим оружие. продажная нация, веками балансирующая между западом и востоком....в поиске максимальной собственной выгоды.
  13. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 06:34
    не понимает, «почему в условиях военного положения не все украинцы являются военнообязанными»

    Наверное потому, что таковы законы Украины.
    Хотя да, я понимаю его желание нагнать мяску в окопы на нуле. Он с Зелей отлично поняли бы друг дружку.
    Что один хочет утилизации как можно большего количества людей, что второй.
  14. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 06:39
    Цитата: Denis812
    Почитайте Светлану Алексиевич «У войны – не женское лицо».

    Ни в коем случае. Сборник мифов и дерьма
  15. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:44
    Цитата: Андрей Николаевич
    Вы плохо знаете украинцев. Они друг- друга сожрут и без бандеровцев.

    Да уж знаю...встречался и общался с ними по жизни не раз. smile
    Сами по себе они неплохие ребята...но склонные к надувательству за сделанное им добро...воспринимают это как простодушие и наивность.
    Когда их жёстко на место ставишь сразу нормальными людьми становятся.
  16. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 06:56
    На момент совершения подвига ей было 20 лет. Место под Севастополем 1942 годд