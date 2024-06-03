Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы (...) будут его соблюдать.

Германия пока не давала разрешение на использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России, но и без него Киев способен применять ЗРК. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.Немецкий генерал допустил, что Киев уже в ближайшее время начнет использовать переданные Германией ЗРК для перехвата российских самолетов и ракет над территорией «старой» России. При этом независимо от того, будет ли на это дано разрешение или нет. Судя по словам Фройдинга, Германия не против, если это произойдет в Харьковской области и будет соответствовать «нормам международного права».— заявил генерал.Стоит отметить, что Киев уже один раз применил переданный немцами ЗРК Patriot над территорией России, сбив военно-транспортный самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту в районе Белгорода. Тогда США и Германия пропесочили Зеленского за «незаконное» применение ЗРК, но больше этого делать не будут. Теперь сбивать самолеты и ракеты можно «законно».На сегодняшний день Германия передала Украине две батареи ЗРК Patriot, еще одна в процессе передачи или уже находится на украинской территории, точных данных нет.