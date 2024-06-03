Немецкий генерал допустил, что Киев начнёт использовать западные ЗРК над территорией России даже без разрешения

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Немецкий генерал допустил, что Киев начнёт использовать западные ЗРК над территорией России даже без разрешения

Германия пока не давала разрешение на использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России, но и без него Киев способен применять ЗРК. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.

Немецкий генерал допустил, что Киев уже в ближайшее время начнет использовать переданные Германией ЗРК для перехвата российских самолетов и ракет над территорией «старой» России. При этом независимо от того, будет ли на это дано разрешение или нет. Судя по словам Фройдинга, Германия не против, если это произойдет в Харьковской области и будет соответствовать «нормам международного права».



Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы (...) будут его соблюдать.

— заявил генерал.

Стоит отметить, что Киев уже один раз применил переданный немцами ЗРК Patriot над территорией России, сбив военно-транспортный самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту в районе Белгорода. Тогда США и Германия пропесочили Зеленского за «незаконное» применение ЗРК, но больше этого делать не будут. Теперь сбивать самолеты и ракеты можно «законно».

На сегодняшний день Германия передала Украине две батареи ЗРК Patriot, еще одна в процессе передачи или уже находится на украинской территории, точных данных нет.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:16
    — Все эти разрешения,запрещения и рекомендации сплошное словоблудие ...
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Сегодня, 06:32
      Ну и так-то разрешение уже дали — https://rg.ru/2024/05/31/v-frg-razreshili-kievu-nanosit-udary-nemeckim-oruzhiem-po-celiam-v-rf-chto-dalshe.html
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:20
    Киев начнёт использовать
    . Да ладно... они давно себя не ограничивают нигде, где могут!!!
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 06:29
    "Немецкий генерал допустил, что Киев уже в ближайшее время начнет использовать переданные Германией ЗРК для перехвата российских самолетов и ракет над территорией «старой» России" - а до этого чем они сбили Ил-76 и А-50 над над территориями "старой" России? Разве не ПВО, которое им предоставил запад? Просто больше не чем было сбить.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:36
    Теперь сбивать самолеты и ракеты можно «законно»
    А до этого выходит было "незаконно"? Немцы, как и остальные европейцы занимаются словоблудием пытаясь хоть как-то прикрыть свою пятую точку в глазах общественности. Британцы более прямолинейны и заявили без всяких обиняков, что разрешили применять свое оружие, как того пожелает киев. На "манометре" стрелка на красной черте, а предохранительный клапан испорчен.
  5. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 06:37
    Словоблудие людоедов на пиршестве.