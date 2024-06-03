Немецкий генерал допустил, что Киев начнёт использовать западные ЗРК над территорией России даже без разрешения
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Германия пока не давала разрешение на использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России, но и без него Киев способен применять ЗРК. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг.
Немецкий генерал допустил, что Киев уже в ближайшее время начнет использовать переданные Германией ЗРК для перехвата российских самолетов и ракет над территорией «старой» России. При этом независимо от того, будет ли на это дано разрешение или нет. Судя по словам Фройдинга, Германия не против, если это произойдет в Харьковской области и будет соответствовать «нормам международного права».
Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы (...) будут его соблюдать.
— заявил генерал.
Стоит отметить, что Киев уже один раз применил переданный немцами ЗРК Patriot над территорией России, сбив военно-транспортный самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту в районе Белгорода. Тогда США и Германия пропесочили Зеленского за «незаконное» применение ЗРК, но больше этого делать не будут. Теперь сбивать самолеты и ракеты можно «законно».
На сегодняшний день Германия передала Украине две батареи ЗРК Patriot, еще одна в процессе передачи или уже находится на украинской территории, точных данных нет.
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