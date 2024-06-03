В течение ночи на 3 июня ВС РФ планомерно уничтожали военную технику и личный состав противника в разных районах Харьковской области

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В течение ночи на 3 июня ВС РФ планомерно уничтожали военную технику и личный состав противника в разных районах Харьковской области

Одобрение американской администрацией нанесения ВСУ ударов по территории российского приграничья американским оружием было дано, что называется, задним числом. Это вполне очевидно, даже исходя из того, что Ил-76 с украинскими пленными на борту сбивался именно ракетой комплекса ПВО западного образца. Также доказательством является присутствие и огневая активность на севере Харьковской области десятков единиц американской техники, включая универсальные пусковые установки «Хаймарс».

В ходе ударов в ночь на 3 июня несколько единиц техники противника вместе с личным составом были уничтожены к северу от Харькова, включая технику на территории Богодуховского района.



Известно о том, что в ночные часы российские войска нанесли удары по военным объектам противника в районе пгт Золочев. Также удары пришлись по военной технике и личному составу ВСУ близ города Змиев к югу от Харькова.

Серия взрывов – и в Харькове. В результате прилётов уничтожена пусковая установка ПВО, размещённая на одном из предприятий в городе, значительно повреждены несколько единиц бронированной техники, включая один танк Т-64.

Одновременно с этим российские войска продолжили наносить огневое поражение ВСУ (включая резервы) в районе Волчанска и населённого пункта Липцы, куда часть резервов была переброшена в том числе с Часов-Ярского направления.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:19
    «В течение ночи на 3 июня ВС РФ планомерно уничтожали военную технику и личный состав противника» —

    — «Ах зачем эта ночь,так была коротка!» ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 06:24
    Очевидно, что зона отчуждения, зона зачистки от вражеский сил должна быть величина по максимому!!!
    Разведка, уничтожение и контроль за тем, что могло уцелеть!
    Только так можно сократить нападение на нашу территорию!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:42
    Бить без жалости, т.к. нам "разрешения" спрашивать не нужно, а тем более не у кого. А Запад официально подписался под ударами по российской территории, следовательно логистические центры передачи оружия киеву должны стать законными целями для российских ударов. Слишком мы заигрались в "доброго полицейского" и как показывает происходящее к добру это не приводит.
  4. Piligrim iz Irkutska Звание
    Piligrim iz Irkutska
    0
    Сегодня, 07:01
    Просто хотелось бы понять, а наступать МО РФ планирует? Всюду один туман - "гибкая оборона" и бои местного значения.