В течение ночи на 3 июня ВС РФ планомерно уничтожали военную технику и личный состав противника в разных районах Харьковской области
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Одобрение американской администрацией нанесения ВСУ ударов по территории российского приграничья американским оружием было дано, что называется, задним числом. Это вполне очевидно, даже исходя из того, что Ил-76 с украинскими пленными на борту сбивался именно ракетой комплекса ПВО западного образца. Также доказательством является присутствие и огневая активность на севере Харьковской области десятков единиц американской техники, включая универсальные пусковые установки «Хаймарс».
В ходе ударов в ночь на 3 июня несколько единиц техники противника вместе с личным составом были уничтожены к северу от Харькова, включая технику на территории Богодуховского района.
Известно о том, что в ночные часы российские войска нанесли удары по военным объектам противника в районе пгт Золочев. Также удары пришлись по военной технике и личному составу ВСУ близ города Змиев к югу от Харькова.
Серия взрывов – и в Харькове. В результате прилётов уничтожена пусковая установка ПВО, размещённая на одном из предприятий в городе, значительно повреждены несколько единиц бронированной техники, включая один танк Т-64.
Одновременно с этим российские войска продолжили наносить огневое поражение ВСУ (включая резервы) в районе Волчанска и населённого пункта Липцы, куда часть резервов была переброшена в том числе с Часов-Ярского направления.
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