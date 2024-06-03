Американский политолог: Нелегитимный Зеленский рискует потерять власть да конца этого года

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Американский политолог: Нелегитимный Зеленский рискует потерять власть да конца этого года

Потерявший легитимность Зеленский пока признается западными политиками как действующий президент Украины, но внутри страны у него серьезные проблемы. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Политическая карьера Зеленского стремительно катится к концу, если на Западе его еще поддерживают, то внутри Украины у него большие проблемы, причем связанные не только с потерей легитимности. Да и среди политиков западных стран сторонников у него поубавилось. Не исключен вариант, что ему уже подыскивают замену и произойдет она до конца этого года.



В политической сфере в Киеве не всё так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. (...) Он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. (...) У него есть реальные проблемы, я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве — возможный кандидат на его замену.

— заявил профессор.

В нынешней ситуации неизвестно, откуда последует команда снять Зеленского. Несмотря на то, что оппозиции на Украине практически не существует, противостоящие офису президента силы имеются, причем с внешней поддержкой от США. В случае каких-либо волнений, чего до ужаса боится Зеленский, они могут выступить единым фронтом и сместить просроченного президента.

Еще один вариант предусматривает снятие Зеленского американцами, и он более вероятен. В последнее время у Киева большой конфликт с Вашингтоном, Зеленский не намерен выполнять команды от хозяев, да еще и руку кусает, его кормящую. Так что вариант со снятием его с должности вполне вероятен. Тем более что кандидатов на этот пост предостаточно.
16 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:38
    Вопрос... зачем забугорными хозяевам просроченный "клоун"?
    Да спишут на него все последствия как от "просрочки", которую им дают, так и от того "лечения" которое им прописали забугорные "специалисты" по лечению таких болезней.
    Стандартная ситуация, стандартные методы... деградирую, ни капли фантазии, ничего нового.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 06:49
      Стандартная ситуация, стандартные методы... деградирую, ни капли фантазии, ничего нового.

      как это верно!!!
  2. Denis812 Звание
    Denis812
    -2
    Сегодня, 06:40
    я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве — возможный кандидат на его замену

    Если "как лучше для Зели", то Ермак.
    Если как говорит Москва, то Стефанчук.
    Ну есть ещё вариант типа Буданова, но с этим отморозком опять-таки Москва не будет общаться.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:40
    «Политическая карьера Зеленского стремительно катится к концу, если на Западе его еще поддерживают, то внутри Украины у него большие проблемы» —

    — Значит,пока не поздно,надо рвать на Запад ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Значит,пока не поздно,надо рвать на Запад ...

      И конкретно в Британию.
  4. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    -1
    Сегодня, 06:42
    Как все здорово!
    Зеленского утранит запад, доллар сам упадет, Америка сгинет в гражданской войне, Европа - вообще непонятно как до Июня дожила!
    Оказывается даже F-16 посамоубиваются на бывших Советских ародромах на украине!
    Надо такое писать в пятницу - на два дня радостное настроение!
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 06:45
    Политическая карьера Зеленского стремительно катится к концу, если на Западе его еще поддерживают, то внутри Украины у него большие проблемы

    пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию!
    заявил американский политолог Джон Миршаймер

    ссылаться на купленную говорящую голову, то же самое, что читать новости про войну на окраене от "сирийского информационного агентства"
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:45
    Что не заладилось у Зе с поездками в Азию ,результат - 0.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 07:06
      Что не заладилось у Зе с поездками в Азию ,результат - 0.

      предположу, что с поездками в африку и антарктиду у него тоже не очень выйдет!
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:46
    Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде
    К беде он сделал шаг став президентом-марионеткой.
    В нынешней ситуации неизвестно, откуда последует команда снять Зеленского.
    Тут и гадать не стоит - только из Вашингтона даже если Лондон начнет кочевряжиться.
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:46
    Звёздный час Зеленского саммит в Швейцарии. smile
    Боюсь британцы его перед этим грохнут и свалят все на Путина.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:09
      британцы его перед этим грохнут и свалят все на Путина.

      конечно же нет, зелик это пример "американской мечты" - его будут беречь больше деменциальных президентов, он еще станет генсеком нато, еврокомиссаром (скорее всего) или даже генсеком оон...и это не шутка и не ирония, это вполне обоснованный прогноз на ближайшие 15-20 лет!
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:48
    Нелегитимный Зеленский
    Скорее, протухший
  10. Б-15 Звание
    Б-15
    +2
    Сегодня, 06:48
    Если Зе на слушается США, если Зе воюет с МИ-6, то кто может довлеть над ним?
    Это может быть Израиль.
    Как я уже писал, возможна простая зачистка территории, как одна их целей. Демографические ямы ещё никто не отменял.
  11. Землекоп Звание
    Землекоп
    +2
    Сегодня, 06:48
    Тупиц встать вместо просроченного порошка на самую смертельную должность дежурной попы нема. Даже самые тупые и упоротые жады власти и то в ужасе шарахаются от такой должности. Нашли только этого недалекого презренного червя под это дело ..который сильно жаждал власти славы и денег.
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 06:52
    Чёт всё не вяжется - дела и заявления экспертов