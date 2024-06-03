Американский политолог: Нелегитимный Зеленский рискует потерять власть да конца этого года
Потерявший легитимность Зеленский пока признается западными политиками как действующий президент Украины, но внутри страны у него серьезные проблемы. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.
Политическая карьера Зеленского стремительно катится к концу, если на Западе его еще поддерживают, то внутри Украины у него большие проблемы, причем связанные не только с потерей легитимности. Да и среди политиков западных стран сторонников у него поубавилось. Не исключен вариант, что ему уже подыскивают замену и произойдет она до конца этого года.
— заявил профессор.
В нынешней ситуации неизвестно, откуда последует команда снять Зеленского. Несмотря на то, что оппозиции на Украине практически не существует, противостоящие офису президента силы имеются, причем с внешней поддержкой от США. В случае каких-либо волнений, чего до ужаса боится Зеленский, они могут выступить единым фронтом и сместить просроченного президента.
Еще один вариант предусматривает снятие Зеленского американцами, и он более вероятен. В последнее время у Киева большой конфликт с Вашингтоном, Зеленский не намерен выполнять команды от хозяев, да еще и руку кусает, его кормящую. Так что вариант со снятием его с должности вполне вероятен. Тем более что кандидатов на этот пост предостаточно.
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