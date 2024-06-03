В политической сфере в Киеве не всё так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. (...) Он больше не легитимен, в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия. (...) У него есть реальные проблемы, я не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве — возможный кандидат на его замену.

Потерявший легитимность Зеленский пока признается западными политиками как действующий президент Украины, но внутри страны у него серьезные проблемы. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.Политическая карьера Зеленского стремительно катится к концу, если на Западе его еще поддерживают, то внутри Украины у него большие проблемы, причем связанные не только с потерей легитимности. Да и среди политиков западных стран сторонников у него поубавилось. Не исключен вариант, что ему уже подыскивают замену и произойдет она до конца этого года.— заявил профессор.В нынешней ситуации неизвестно, откуда последует команда снять Зеленского. Несмотря на то, что оппозиции на Украине практически не существует, противостоящие офису президента силы имеются, причем с внешней поддержкой от США. В случае каких-либо волнений, чего до ужаса боится Зеленский, они могут выступить единым фронтом и сместить просроченного президента.Еще один вариант предусматривает снятие Зеленского американцами, и он более вероятен. В последнее время у Киева большой конфликт с Вашингтоном, Зеленский не намерен выполнять команды от хозяев, да еще и руку кусает, его кормящую. Так что вариант со снятием его с должности вполне вероятен. Тем более что кандидатов на этот пост предостаточно.