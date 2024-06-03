Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими

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Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими

В Мексике состоялись президентские выборы, которые уже называют историческими. Причиной такого определения стало то, что лидерами в ходе голосования впервые в истории латиноамериканской страны стали две женщины – кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум и главная её соперница, кандидат от оппозиционной коалиции, Сочитль Гальвес.

Шейнбаум ранее занимала должность главы правительства Мехико – столицы страны. Гальвес выдвинута группой оппозиционных партий, включая консервативную PAN и левую PRD.



К настоящему времени опубликованы результаты экзит-поллов (опроса на выходе с избирательных участков) от 4-х компаний. На основании этих опросов убедительную победу на выборах одерживает Морена Клаудия Шейнбаум. Она набрала около 59% голосов. У Сочитль Гальвес – вдвое меньше: около 28,5%. Тройку кандидатов замыкает Хорхе Альварес Майнес с результатом около 9% голосов.

Партия Шейнбаум объявила своего кандидата победителем президентских выборов. При этом для партии действующего президента страны Мануэля Лопеса Обрадора эти выборы были как своеобразный референдум о доверии как самой партии, так и выбранному курсу. И большинство мексиканцев, судя по результатам, курс Обрадора поддержали.

Бывший президент Боливии Эво Моралес решил не дожидаться официальной публикации итогов выборов в Мексике и поздравил Клаудию Шейнбаум с победой, отметив, что она нацелена на процветание мексиканского народа.



Моралес:

Клаудия – это настоящая Латинская Америка.

Клаудии Шейнбаум 61 год. Имеет степень доктора наук в сфере энергетической инженерии, является автором более сотни научных статей. Известно о том, что её дедушка и бабушка эмигрировали в Мексику из Литвы и Болгарии в 1920-е годы.

9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:51
    А что в этих выборах историческое ?Мексика - задний двор США ,с неограниченным потоком " узких специалистов", ни чего не изменится ,всё будет только хуже.
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +3
    Сегодня, 06:53
    Хорошо выглядит для 61 года дамочка.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:54
    Мексика страна наркокартелей...через Мексику осуществляется переброска в США беженцев и мигрантов.
    Наши бегунки и релоканты через неё в США проникают.
    Так что страна так себе...со множеством внутренних проблем.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:54
    «Известно о том, что её дедушка и бабушка эмигрировали в Мексику из Литвы и Болгарии в 1920-е годы» —

    — «Клаудиа Шейнбаум Пардо родилась в еврейской семье в Мехико. Её бабушка и дедушка эмигрировали в Мехико из Литвы (ашкеназские родители её отца в 1920-х годах) и Болгарии(сефардские родители её матери в начале 1940-х годов). Хотя семья была светской, но она отмечала все иудейские праздники» ...
    1. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 07:00
      Израильтяне готовят себе «запасной аэродром»?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Известно о том, что её дедушка и бабушка эмигрировали в Мексику из Литвы и Болгарии в 1920-е годы» —

      — Хотя семья была светской, но она отмечала все иудейские праздники» ...

      Вот с этого и надо было начинать. А то "победа на выборах, победа на выборах..."
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:02
    Клаудиа Шейнбаум Пардо родилась в еврейской семье в Мехико.

    Пропала Мексика...это все равно что еврей Зеленский во главе Украины.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:02
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Клаудиа Шейнбаум Пардо родилась в еврейской семье в Мехико. Её бабушка и дедушка эмигрировали в Мехико из Литвы

    А вот это очень интересная информация, по факту сша - страна которая давно захвачена еврейским лобби, зимой в эту "семью" влилась аргентина с "милеем", теперь мексика - туда же!
  7. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    0
    Сегодня, 07:03
    Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими
    Остается надеяться, что историческими они станут не потому что теперь настанет в стране еще большая жо... по примеру Эстонии, Молдавии и прочих Бербок.