Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими
В Мексике состоялись президентские выборы, которые уже называют историческими. Причиной такого определения стало то, что лидерами в ходе голосования впервые в истории латиноамериканской страны стали две женщины – кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум и главная её соперница, кандидат от оппозиционной коалиции, Сочитль Гальвес.
Шейнбаум ранее занимала должность главы правительства Мехико – столицы страны. Гальвес выдвинута группой оппозиционных партий, включая консервативную PAN и левую PRD.
К настоящему времени опубликованы результаты экзит-поллов (опроса на выходе с избирательных участков) от 4-х компаний. На основании этих опросов убедительную победу на выборах одерживает Морена Клаудия Шейнбаум. Она набрала около 59% голосов. У Сочитль Гальвес – вдвое меньше: около 28,5%. Тройку кандидатов замыкает Хорхе Альварес Майнес с результатом около 9% голосов.
Партия Шейнбаум объявила своего кандидата победителем президентских выборов. При этом для партии действующего президента страны Мануэля Лопеса Обрадора эти выборы были как своеобразный референдум о доверии как самой партии, так и выбранному курсу. И большинство мексиканцев, судя по результатам, курс Обрадора поддержали.
Бывший президент Боливии Эво Моралес решил не дожидаться официальной публикации итогов выборов в Мексике и поздравил Клаудию Шейнбаум с победой, отметив, что она нацелена на процветание мексиканского народа.
Моралес:
Клаудии Шейнбаум 61 год. Имеет степень доктора наук в сфере энергетической инженерии, является автором более сотни научных статей. Известно о том, что её дедушка и бабушка эмигрировали в Мексику из Литвы и Болгарии в 1920-е годы.
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