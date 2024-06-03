Ежедневные потери украинской армии ужасающие. При текущих темпах к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат.

В пехотном варианте он сейчас проседает, потому что те добровольцы, которые зашли по началу СВО, они постепенно выбиты — 300-е, 200-е, устали, уходят… Вся эта резервная сила была использована до нынешнего времени.

Украинская армия в боях несет огромные потери, не имея возможности компенсировать их даже с помощью тотальной мобилизации. Существует большая вероятность, что уже в ближайшей перспективе потери превысят количество боеготовых солдат ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.Самой большой проблемой украинской армии являются потери. На сегодняшний день командованию ВСУ удается сдерживать российское наступление только вводом в бой резервов, которые также быстро кончаются. Украинские бригады, находящиеся на передовой, имеют по 50% личного состава, и это в лучшем варианте. Предполагается, что в скором времени Киев уже не сможет компенсировать потери новобранцами.— заявил эксперт, добавив, что потери ВСУ растут по причине отправки на передовую солдат без подготовки.Между тем в российских войсках отмечают значительное падение уровня подготовки ВСУшников, особенно в последнее время. Как заявил один из военнослужащих ВС РФ на поле боя противник «проседает», потому что не знает, что ему делать. А это ведет к большим потерям. Многочисленные добровольцы, которые записывались в ВСУ в начале СВО, уже выбиты, на сегодняшний день их практически нет.— добавил боец.