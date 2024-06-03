Польша восстанавливает на границе с Белоруссией буферную зону

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Польша восстанавливает на границе с Белоруссией буферную зону

Польша восстанавливает буферную зону на границе с Белоруссией, пока на территории двух районов. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Министерство обороны Польши приняло решение восстановить буферную зону на границе с Белоруссией, а также усилить приграничные районы дополнительными войсками. Решение принято на фоне последних мировых событий, а заодно и как защита от незаконных мигрантов, которых Лукашенко якобы специально гонит на польскую границу. По словам главы польского военного ведомства, буферную зону вводят на территории Гайновского и Белостокского районов с 4 июня. В данной зоне будет действовать особый режим, в частности, без особого разрешения запрещается приближаться к границе ближе чем на 200 метров.



Тогда же вступит в силу постановление МВД и администрации о введении временного запрета на пребывание в приграничной зоне.
— добавил Косиняк-Камыш.

Стоит отметить, что созданием буферной зоны Варшава не ограничилась, в конце мая власти страны приняли решение о строительстве линии обороны с названием «Восточный щит», которая пройдет по границе России и Белоруссии. Как заявили в Генштабе Войска Польского, задачей этой линии будет остановить российские войска в случае нападения на Польшу, поэтому ее будут создавать с учетом опыта украинской армии.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 07:17
    созданием буферной зоны Варшава не ограничилась, в конце мая власти страны приняли решение о строительстве линии обороны с названием «Восточный щит

    Реинкарнация линии Мажино? laughing Поляки плохо историю учили - немцы не стали тогда штурмовать линию Мажино в лоб а обошли это всё дело с флангов танковыми группами.
    Это произошло летом 1940 года, с севера через Арденны. А 14 июня 1940 года 1-я и 7-я пехотные армии группы армий «С» генерал-полковника Вильгельма фон Лееба атаковали линию Мажино и прорвали ее всего за несколько часов силами усиленных штурмовых групп. само собой был и одновременный удар с тыла на укрепления френчей.
    И френчи быстро сдулись.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:47
      Реинкарнация линии Мажино?
      Сколько нужно ФАБов-300 или ФАБов - 9000 чтобы полностью утилизировать польскую линию Мажино вместе с поляками? wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:53
        Ну это к бомберовозам надо обращаться-спрашивать....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:25
    «Запрещается приближаться к границе ближе чем на 200 метров» —

    — Исправьте на 200 километров, и будет вам счастье ...
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 08:53
      Еще лучше не 200 км, 20 дневных переходов (1 переход ~20 км).
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:28
    Каждый сходит с ума по своему.... winked
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:29
    в конце мая власти страны приняли решение о строительстве линии обороны с названием «Восточный щит», которая пройдет по границе России и Белоруссии
    Сначала накаляют обстановку, провоцируют, а потом начинают строить линии обороны. Неужели европейские деньги карман жгут или очень хочется казаться уязвимыми перед "российско-белорусской агрессией"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:31
      дык поляки просто навариться хотят на этих укреплениях - стройматериалы, работа, то сё.... распилить намечаться возможность. вот и стонут что - надо. поляки в этих делах не менее хитрые чем какелы. особенно если речь идёт о срубить денег с ЕС. ещё и заявят что стоят грудью на защите ЕС от русских.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:02
        Цитата: Nexcom
        дык поляки просто навариться хотят на этих укреплениях - стройматериалы, работа, то сё..

        Вот что значит, с украинцами подружится, эти в "распилах", самые большие специалисты в мире.
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 07:37
    Апологеты вражды и розни не устают возводить барьеры между странами и народами.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:40
    Вот так же в 1938-1939 годах все от СССР защищались, попутно готовясь напасть вместе с Гитлером.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 07:59
    Как заявили в Генштабе Войска Польского, задачей этой линии будет остановить российские войска

    Кто кто, а вот поляки с ее территорией России не нужны, пр царях по горло наелись.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:01
    Решение принято на фоне последних мировых событий, а заодно и как защита от незаконных мигрантов, которых Лукашенко якобы специально гонит на польскую границу.
    . По настоящему, тот идиЁт из с мигрантами, не достаёт, а удивляет чрезмерно!!!
    Прописные истины... если б мигрантов в гейропах не привечали изначально, кто б туда попёрся то???
    Хотя, можно предположить, что это скоординированная акция каа извне, так и внутри в гейропах и уж точно, наши тут и рядом не стояли, НЕ ТЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
    Впрочем, воспользоваться чужой глупостью, чужими косяка и, в свою пользу... почему нет!?
  9. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 08:52
    Гейропа жжёт.
    Поляки и Лабусы стены строят и деньги пилят.
    Сами кричат пожар, сами разжигателей везде понаставили.
    И думают что их дом не сгорит, а только у соседей.
    Наивные гейропейцы, даже чересчур.
    Сгорят вместе с хозяевами и поджигателями Е.С. и НАТО.
    Главное дать прогореть, и не тушить, как в 1945 году.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 10:15
      Поляки и Лабусы стены строят и деньги пилят
  10. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 08:55
    Поляки восстанавливают зону... А она была до этого и пришла в негодность?