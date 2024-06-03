Польша восстанавливает на границе с Белоруссией буферную зону
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Польша восстанавливает буферную зону на границе с Белоруссией, пока на территории двух районов. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Министерство обороны Польши приняло решение восстановить буферную зону на границе с Белоруссией, а также усилить приграничные районы дополнительными войсками. Решение принято на фоне последних мировых событий, а заодно и как защита от незаконных мигрантов, которых Лукашенко якобы специально гонит на польскую границу. По словам главы польского военного ведомства, буферную зону вводят на территории Гайновского и Белостокского районов с 4 июня. В данной зоне будет действовать особый режим, в частности, без особого разрешения запрещается приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
Тогда же вступит в силу постановление МВД и администрации о введении временного запрета на пребывание в приграничной зоне.
— добавил Косиняк-Камыш.
Стоит отметить, что созданием буферной зоны Варшава не ограничилась, в конце мая власти страны приняли решение о строительстве линии обороны с названием «Восточный щит», которая пройдет по границе России и Белоруссии. Как заявили в Генштабе Войска Польского, задачей этой линии будет остановить российские войска в случае нападения на Польшу, поэтому ее будут создавать с учетом опыта украинской армии.
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