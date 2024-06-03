Российский разработчик начал тестировать в зоне СВО новые дроны-камикадзе с системой самонаведения

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Российский разработчик начал тестировать в зоне СВО новые дроны-камикадзе с системой самонаведения

Российские военные в зоне СВО в скором времени должны получить на вооружение серийные дроны-камикадзе с системой самонаведения на финальном участке полета. Беспилотники разработала российская компания «Стратим».

Конструкторское бюро разработало два беспилотника с системами самонаведения, работающими на финальном участке траектории полета. Речь идет о дронах-камикадзе «Русак» и «Тювик». Первый представляет собой квадрокоптер, способный нести полезную нагрузку весом до 2,5 кг на дальность 10 км. Скорость полета — 150 км/ч, время в воздухе — 10 минут. Второй представляет собой легкое ударное крыло, способное нести 3 кг на дальность до 30 км. Время полета — до 20 мин, скорость — 180 км/ч. Благодаря системе самонаведения беспилотники не подвержены влиянию систем РЭБ противника, поскольку в финальной части полета не зависят от решений оператора, самостоятельно атакуя захваченную цель.



Оба беспилотника сейчас тестируются в боевых условиях в зоне спецоперации, одновременно КБ разворачивает серийное производство данных дронов. Несмотря на наличие системы самонаведения, данные дроны не сильно дороже обычных.

Система самонаведения позволяет оператору задать дрону цель в удобном интерфейсе на финальном участке траектории. Далее дрон переходит в полностью автоматический режим и поражает цель без участия рук оператора. Наши аппараты стоят лишь немногим дороже, чем обычные дроны, но эффективность поражения растет кратно.

— приводит ТАСС слова представителя компании.

В КБ отметили, что в России такие дроны разрабатывают всего лишь несколько компаний, но имеющиеся образцы очень дорогие. Противник также ведет работу в этом направлении, но о появлении дронов с самозахватом цели на фронте сообщений не было.
19 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 07:51
    Ну вот собственно и всё. Когда сделают вариант КАБ с сотнями таких маленьких убийц, всем станет очень грустно.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 08:07
      Резервуарный микрокомпьютер для беспилотников разработали в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Он позволит создать новое семейство систем ИИ, которые распознают объекты, слова и цифры. Вместо громоздкой системы внутри — устройство, которое помещается на ладони.

      .Резервуарный компьютер работает на принципах магноники: в процессе участвуют спиновые волны и их кванты магноны. Магноны, которые существуют в магнитных пленках, могут использоваться как носители информации. Также они могут с высокой скоростью выполнять задачи распознавания и классификации, при этом магноны потребляют меньше энергии в сравнении с транзисторными вычислительными устройствами. ... Новый резервуарный компьютер стал более легким, компактным и энергоэффективным. Такое устройство может быть использовано в новом поколении беспилотных подводных, наземных и воздушных аппаратов.

      Ранее Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого разработал новую систему технического зрения для гражданских и военных беспилотников любого назначения. Она годится как для БПЛА разного назначения, так и для беспилотных грузовиков или сельхозтехники.


      https://www1.ru/news/2024/06/01/mikrokompiuter-dlia-bespilotnikov-razrabotali-v-spbgetu-leti.html
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 08:14
        В продолжении поста.

        . Группа компаний «Тихие Крылья» (входит в концерн «Калашников») представила беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе «Легионер-Е33К». БПЛА предназначен для доставки грузов и дистанционного зондирования местности.


        https://www1.ru/news/2024/05/31/kalasnikov-predstavil-noveisii-bespilotnyi-samolet-legioner-e33k.html
    2. vinschu Звание
      vinschu
      0
      Сегодня, 09:08
      Собственно СПБЭ (самоприцеливающийся боевой элемент) существует ну очень давно.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:22
        По технике, да. А вот чтобы это зараза залетала в окоп или укрытие пехоты, скоро будет.
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -1
    Сегодня, 07:56
    Нужен дрон , который станет самонаводиться на скотомовных колхозных рАгулей! Ведь на укре идёт война Города и сЭла , а наглосаксы просто воспользовались ситуацией и раздули пламя войны колхозников против Горожан!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:56
    Для использования устройств с самонаведением ИИ не обязательно. Обычный контроллер, с толково сделано программой, алгоритмом действия и пошло поехало... вернее полетело, куда надо.
    Главное, довести туда, где своих зацепить не может, что б не устроить "дружественный огонь/поражение"...
    В общем, комплексное решение задачи, может сработать как надо.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 08:09
      Для использования устройств с самонаведением ИИ не обязательно.

      В том и дело, что преодолевая РЭБ дальнего эшелона, на ближнем РЭБ многие теряют управление, здесь и нужно пресловутое машинное зрение, которое поможет выполнить задачу, особенно по движущейся цели.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:38
        Понятно, что нужны устройства разной степени "умности"! Вопрос цены и габаритов, как всегда...
        Можно создать такое продвинутое изделие, которое... не всегда нужно будет, хотя для выполнения особо сложных задач потратится придётся, это объективная необходимость.
        1. Serjy Звание
          Serjy
          +1
          Сегодня, 08:44
          Так тут большие габариты и не нужны. Чипы с машинным обучением сейчас довольно компактные. В основном , Nvidia в этом лидирует. Другое дело, что это санкционные товары и достать их всё труднее.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 08:48
            Кроме чипа разного обвеса хватает...
            Однозначно, чем сложнее, чем универсальное, чем умнее, это однозначно больше, тяжелее, дороже.
            Вопрос как всегда конкретный... цена-эффективность!
            Всё познаётся в сравнении, всему своё время и место.
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 08:11
    Хорошая защита от таких систем - манёвр среди деревьев, проводов, построек. Так что оператор не должен оплошать в случае чего. Отмена захвата и переход на ручное не помешает
    1. JustMe Звание
      JustMe
      0
      Сегодня, 08:51
      Здесь просматривается относительно простая математика, которая обойдет эту проблему
  5. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 08:27
    Думаю следующий этап впихивание этого в кассету ракеты диаметром эдак 400-500мм с забросом км за 100...и самораспаковкой там с искоренением всего что похоже на автотранспорт и "кожаных мешков"
  6. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Сегодня, 08:41
    Всё это очень хорошо, но стратегически ошибочно. Система, основанная на машинной обработке изображений, СЕГОДНЯ не может быть эффективной. Хотя бы потому, что она неизбежно будет дорогой, медленной и штучной, а нам нужно самонаведение в каждый снаряд, в каждую ракету. Однако, даже десяток таких дронов спасут десяток жизней на передовой.
    Думаю, после практического применения, господа конструкторы найдут очевидное решение. Очевиднейшее!
    Данную модель я рассматриваю как обучающую и способ отработки управленческих решений. Не просто, знаете ли, организовать ЭФФЕКТИВНУЮ работу десятка самовлюблённых гениев. Сталину без шарашек это не удалось.
    .
    Что до РЭБ, то решение этой проблемы в повышении частоты и узконаправленной связи. Даже 1 гигагерц (диапазон сотовой связи) позволяет организовать направленное излучение с антенной в 3 метра. Такой антенной может послужить даже соответствующе отштампованный борт грузовика. 1 терагерц позволяет работать с антенной в сантиметр...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 08:56
      . Система, основанная на машинной обработке изображений, СЕГОДНЯ не может быть эффективной.


      А как же пример Ланцета?Lostarmour ведёт свою статистику из открытых источников, суммируя число видео с применением данного типа вооружений. Это означает, что на практике применений могло быть значительно больше. В статистику попадают лишь те из них, что запечатлены на видео, а сами эти видео есть в сети.Отечественный портал Lostarmour, занимающийся мониторингом ситуации в зоне СВО, выдал статистику, согласно которой за май число подтверждённых использований БПЛА "Ланцет" впервые превысило три сотни.Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в марте. Тогда Lostarmour зафиксировали 178 применений данного БПЛА-камикадзе в течение месяца. Таким образом, май превзошёл результаты марта почти на 70%.

      .Также Lostarmour детализирует свою статистику, уточняя, что "Ланцетом" пользуются множество российских подразделений, однако наиболее часто операторами выступают ВДВ и ОБТФ Каскад.

      В свою очередь, также ведётся статистика поражённых целей. Наиболее часто с помощью "Ланцета" поражаются гаубицы (426 на момент написания этого текста), САУ (378) и танки (306) противника. 4 раза "Ланцеты" попадали даже по находящимся на земле самолётам. ... Суммарное применение БПЛА "Ланцет" за всё время СВО составило более 1830 раз (напомним, речь только про применения, дополненные видеофиксацией). Правда, в 131 случае был отмечен промах, а как минимум в 31 случае атаковался макет.


      https://dzen.ru/a/ZlyNjNA-jxLspinc

      Нейронные сети управляют наведением "Ланцетов"

      БПЛА-камикадзе «Ланцет» давно стали главным средством контрбатарейной борьбы русской армии. Но мало кто знает, почему «Ланцеты» так эффективны. Давайте попробуем приоткрыть немного серую вуаль скрывающую ответы на эти вопросы.

      Высокопроизводительные микрокомпьютеры на БПЛА-камикадзе «Ланцет» и БПЛА-разведчике используют для работы нейросетей последнего поколения с целью обнаружения и классификации целей. При этом оба БПЛА активно в полете обмениваются между собой результатами.


      https://m.vk.com/wall-68715507_198967
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 09:26
        В продолжении поста.

        .МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская компания Zala Aero провела боевые испытания автоматического распознавания целей барражирующими боеприпасами "Ланцет" с приоритетом выбора более дорогостоящих целей. Об этом сообщил главный конструктор компании Александр Захаров."Мы провели уже серию экспериментов боевых. Не полигонных - боевых. Именно на уровне полностью автоматического применения. Человек дает команду и определяет район. И в этом районе он говорит: "Только броня". Соответственно, ни пикапы, ни люди - никто не страдает. Он ищет только броню, либо ствольную артиллерию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".


        https://news.rambler.ru/weapon/51103853-konstruktor-rasskazal-o-testirovanii-lantsetov-na-avtomaticheskoe-raspoznavanie-tseley/
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 08:59
    Нужная вещь. Сегодня с утра с одним из штурмов говорил. Вдв. Говорит среди штурмов потери высокие. Штурмами они сами себя называют. Его сегодня обратно в часть. Прям из отпуска. Я говорит с похмелья. Ничего. Сказали полечут
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 09:03
      Да вроде всё на поверхности и нифига не тайна. Снарядный голод всушники худо-бедно преодолели, управляемого точного оружия им подкинули, дронов и операторов в количестве подготовили.