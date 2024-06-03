Украинское командование признало сложное положение ВСУ в селе Сокол к юго-западу от Очеретино

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Украинское командование признало сложное положение ВСУ в селе Сокол к юго-западу от Очеретино

Украинское командование решило прокомментировать ситуацию в районе населённого пункт Сокол, что к юго-западу от Очеретино. Накануне немецкий репортёр Ю.Рёпке опубликовал материал, в котором сообщалось, что российские войска ведут штурм Сокола, а ВСУ приходится отступать в западном направлении.

В ГШ ВСУ подтвердили информацию о том, что в селе Сокол положение украинской армии в значительной степени осложнилось. По утверждению украинского генерального штаба, российские войска атакуют сразу с нескольких направлений.



Военные эксперты полагают, что у ВСУ шансов удержать Сокол под контролем нет. Причина состоит в том числе в географическом положении села. А находится оно в низменности относительно взятых ВС РФ под контроль окрестных высот. Мало того, в низине находятся и находящиеся западнее Сокола сёла Восход и Евгеновка, а потому в них у противника тоже будет откровенно не много шансов для того, чтобы надолго закрепиться.



Понимая это, в ГШ ВСУ готовят линию обороны к западу от реки Волчья, одновременно с этим пытаясь любыми возможностями замедлить продвижение российской армии к западу от Очеретино. При этом в ГШ ВСУ считают, что на этом участке фронта основной целью ВС РФ является именно форсирование Волчьей со взятием под контроль ключевого для Донбасса гидроузла - Карловского водохранилища. На текущий момент бои идут на его южном и, частично, восточном берегах.
7 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 08:18
    Очень хорошая новость с утра и начала недели.
    Ждём дальнейшего развития событий.
    Парням мужества и отваги!!!
    Сплоченности и боевого в братства!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    С нами Бог!!!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Очень хорошая новость с утра и начала недели.
      Ждём дальнейшего развития событий.

      В районе Часова Яра погребено под землей целое подразделение ВСУ с офицерами, среди которых командир механизированной роты в/ч А4 и пропагандист из "Украинских новостей" А. Петраковский. Их блиндаж искали дронами, а на эвакуацию отправляли несколько машин, но наши ФАБы закопали так хорошо - найти не могут.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +4
        Сегодня, 09:00
        По словам русофоба, эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке ВС РФ напрямую атакуют микрорайон «Канал» на самом востоке города, а также обходят его с флангов. Ещё в конце апреля они продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец — Донбасс. Теперь они наступают и на севере, где захватили посёлок Калиновка. «Российские силы вторжения захватили большую часть Калиновки и пересекли канал к северу от Часова Яра. Ни украинских войск в окопах, ни ответного огня из стрелкового оружия, ни мин. Лишь контратаки с помощью FPV-дронов», — комментирует Рёпке.Думаю давят там на Часов Яре хорошо укропа , просто не сильно афишируют.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 10:19
      Более того, такие паблики, как DeepState и liveuamap (заблокированные в России ), уже констатируют столкновения внутри населенного пункта Сокол, хотя и отрицают отход из него самостийной армии. По всей видимости, передовые отряды ВС РФ все-таки вошли в поселок сразу с двух сторон (с юго-востока и северо-востока).

      По данным нашего тг-канала «Фронтовая птичка», вечером в воскресенье российские войска после тяжелых боев уже заняли центр, противник откатился на западные окраины.
  2. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -3
    Сегодня, 08:42
    Зачем наши СМИ каждую взятую деревню/село преподносят как великую победу? Зачем русскому человеку, не участвующему напрямую в боевых действиях, изучать географию украины по названиям сел? Людям нужны действительные Победы, такие как взятие Харькова, Одессы, Днепропетровска, Сум и тд. Нас сильно перегрузили кадрами работы расчетов и экипажей... А люди России работают ради настоящих Побед и хотят их видеть!! Война на годы нужна только финансовым воротилам, зарабатывающим на производстве, поставках и разработках оружия и боеприпасов, а также близким к этому производствам и торговле...а в это время уничтожается реальный генофонд((
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Зачем наши СМИ каждую взятую деревню/село преподносят как великую победу? Зачем русскому человеку, не участвующему напрямую в боевых действиях, изучать географию украины по названиям сел

      Представляю себе письмо в газету «Правда» осенью сорок первого: «Зачем СовИнформБюро рассказывает о боях в каком-то Крюково и Дубосеково? Нам нужны настоящие Победы, такие как взятие Варшавы, Кенигсберга, Берлина. И не надо вот этих фоток, как политрук поднимает бойцов в атаку или сообщений о том, как противотанковый расчёт уничтожил два танка противника. Советские люди работают ради настоящих побед, а не вот этого всего.»
      Дичь? А сейчас нормально. Более того, такие писатели считают себя самыми истинными патриотами, в отличии от тех кого они презрительно клеймят «урякалками» и «охранителями»...
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 10:31
      "Зачем наши СМИ каждую взятую деревню/село преподносят как великую победу?"

      А на основании чего вы решили, что это преподносится как великая победа ?? Я вижу обычное информирование о том, что происходит на линии фронта.