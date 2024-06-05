Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или

«Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в регионе Харькова, чтобы Украина могла отвечать Российским силам. Запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России остаётся в силе».

Делайте все, что хотите, лишь бы убивать больше русских

«Если самая безумная идея возникает в головах западных политиков, если эта идея начинает активно обсуждаться в западных СМИ, то через какое-то время эта идея будет реализована в том самом виде, в каком она возникла».

Некоторые мысли о ситуации

Наверное, наступление календарного лета действует расслабляюще на мозг некоторых людей. Почему-то все чаще и чаще встречаю высказывания о том, что пора идти на Одессу и дальше, пора приструнить прибалтов и поляков и прочее. Жара что ли плавит мозг?..Теоретически я все понимаю, чем больше побед одерживает наша Армия, тем воинственнее те, кто далеко от фронта и не планирует туда ехать. Над нами не свистит и не бабахает. Но практически… Те десятки или сотни метров, которые освобождают наши парни ежедневно, дорогого стоят.Интересно, почему кто-то решил, что в штабах ВСУ сидят идиоты, которые не могут анализировать разведданные, которые не способны понять, куда выгоднее всего двигать подразделения русским командирам? Генералы, не только в отставке, но и действующие, часто учились в тех же академиях, что и наши. Так что и там прекрасно знают наши боевые уставы.ВСУ даже сегодня имеет в резерве вполне боеспособные и обученные части и соединения, хорошо подготовленные и оборудованные линии обороны и опорные пункты, достаточно сил и средств, чтобы отразить атаки Русской Армии и даже перейти в контрнаступление на отдельных участках.Мы иногда смеемся над высказываниями Зеленского, но сделаны они на основании каких-то данных от украинских военных, а не потому, что «вродепрезидент» хочет не терять форму как артист-юморист… Нас усиленно направляют туда, где будет трудно, где будут большие потери.То, что сегодня и ежедневно делают наши бойцы, это не задача на день-два. Это стратегическая задача по уничтожению ВСУ. Сколько бригад уже переброшено из наиболее важных городов? И не каких-то там новообразованных и плохо обученных. Лучших бригад украинской армии! Тех, кто долго обучался, в том числе и за границей…На их место приходят те самые отловленные на улицах «добровольцы». Они встают на позиции в тех укрепрайонах, которые должны защитить ту же Одессу или Киев. Увы, но быстро из необученных мужиков создать боевое подразделение не получится. Они всегда будут хуже тех, кого отправили на подмогу.Тема, которую хочется поднять сегодня, прямо связана с тем, о чем сказано выше. Глобальный Запад тоже понимает тот факт, что качество украинской армии падает. Все, что сейчас происходит, больше похоже на тактику «шапками закидаем», чем на какую-то продуманную стратегию. «Маємо те, що маємо»... Принцип, по которому сегодня действует командование ВСУ.Вот как сказал об этой теме представитель Госдепартамента США 31 мая 2024 года, в пятницу:Понятно, что несмотря на все разговоры о том, что в политической элите США раздрай по вопросу разрешения применения американских ракет по территории России, никаких противостояний между демократами и республиканцами нет. И те и другие выступают за то, чтобы применять. А шумиха в СМИ раздута всего лишь для того, чтобы узнать реакцию России.Достаточно глуповато выглядели американцы, когда два должностных лица, госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Пентагона Сабрина Сингх, практически одновременно высказали противоположные тезисы. Блинкен – за разрешение, Сингх – за запрет. Как прикажете это понимать? Кроме версии об имитации, конечно.Для меня, по некоторым признакам, вообще не существует такой проблемы. О каком разрешении может идти речь, если ракеты уже применяются? По территории России! Деление на исконно русскую землю и якобы оккупированную территорию другого государства, при наличии пункта о нахождении в составе России этих регионов в нашей Конституции, не выглядит законным. Это территория России без оговорок.Ясно, что, кроме проверки Москвы на решимость, Вашингтон думает и о другой проблеме.Я о словах президента Путина о нелегитимности Зеленского. Если Владимир Путин не откажется от своих слов, то все усилия Запада, направленные на заморозку конфликта, окажутся напрасными.Думаю, второй целью США стала задача создания для Украины имиджа независимого государства, якобы самостоятельно принимающего решения. Все прекрасно понимают, что на Банковой фактически присутствуют куклы, а Карабас-Барабас сидит в Белом доме. Но, используя свое влияние на западные СМИ, это мнение вполне можно изменить.Прекрасно сюда вписываются и неожиданные взбрыки Зеленского. Как-то слишком никак отреагировали США на критику своего президента. Точно так же отреагировали западные политики на критику в свой адрес. Собачка, которую все жалеют, кормят, меняют памперсы и прочее, цапнула кормящую руку... И ничего. Собачка самостоятельная, не одомашненная, может делать все, что угодно.И ещё одна мысль, которая возникает просто потому, что за время проведения СВО у автора появились кое-какие приметы, связанные с политикой Запада в целом и США в частности. Одна из таких примет формулируется так:Побуду немного оракулом.Если об ударах по России спорят, значит – они будут!Более того, я не уверен в том, что американский президент пока не решился на что-то в этом вопросе. Думаю, решение уже принято, но по старой американской традиции, обнародовано оно будет ровно тогда, когда удар будет нанесен. Как это уже было с поставками некоторых систем вооружения. Вчера объявили о поставках, а сегодня мы их увидели на ЛБС.Не побоюсь быть банальным, но ситуация действительно накаляется. И когда закончится это противостояние, неизвестно. Рвануть может в любой момент. Причем, если раньше Москва и Вашингтон как-то влияли на процессы, то теперь это регулирование резко уменьшилось.По моему мнению, несмотря ни на что, как только Украина получит дополнительное вооружение, Зеленский отдаст приказ о контрнаступлении. Вопрос о потерях ВСУ для украинской власти не принципиален. Важно как можно больше уничтожить русских. Отсюда – бойня будет страшной. Потери будут большие.Поэтому задача уничтожения инфраструктуры Украины остается актуальной и сегодня. Прежде всего, необходимо полностью прекратить железнодорожные перевозки как основного вида транспортировки, порты и по возможности автомобильные переходы. Так что работы у ВКС много.Ну и последнее на сегодня.Неделю назад слушал выступление президента Путина по поводу разрешения от альянса на применение вооружения по территории России. Напомню, там вновь прозвучал тезис о применении ТЯО и риске начала ядерной войны.Тогда подумал, странно как-то. Раньше мы оставляли такие действия Запада без последствий.Когда-то я уже писал о том, что Путин не зря имеет репутацию человека, который не бросает слов на ветер. Что-то мне подсказывает, что так может произойти и в этом случае...