Румыния рассматривает вариант передачи Украине одной батареи ЗРК Patriot

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Румыния рассматривает вариант передачи Украине одной батареи ЗРК Patriot

Украинская противовоздушная оборона может полниться еще одной батареей зенитного комплекса Patriot американского производства. Передачу ЗРК рассматривает Румыния. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Бухарест не исключает, что одна из батарей ЗРК Patriot из наличия вооруженных сил республики может отправиться на Украину. По словам румынского премьера, сейчас идет обсуждение такой возможности, все будет зависеть от мнения военных. Если они скажут, что без одной батареи небо Румынии будет закрыто, то система отправится Киеву. В ином случае она продолжит следить за воздушным пространством страны.



В данный момент мы находимся на этапе рассмотрения. В первую очередь об этом должны говорить специалисты. (...) Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию

- добавил Чолаку.

Румыния ранее заключила контракт с США на поставку семи комплексов ЗРК Patriot, четыре из которых уже получила. На сегодняшний день только одна из переданных систем приведена в полную боевую готовность, еще три в процессе развертывания.

Стоит отметить, что в Европе не горят желанием поставлять Украине собственные зенитные комплексы по причине их очень большой стоимости. Это как просто подарить миллиард с чем-то долларов. На сегодня только Шольц расщедрился, передав Зеленскому два американских ЗРК и готовя передачу еще одного, остальным это не нужно. А румын помочь Зеленскому уговорили американцы, что-то пообещав взамен.
12 комментариев
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  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +1
    Сегодня, 08:41
    Разрешить передачу румынского Патриота только после осмотра и согласования с ценными специалистами из народа ромалы
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:58
      Если они скажут, что без одной батареи небо Румынии будет закрыто, то система отправится Киеву.

      А у нас отмычка есть от "закрытого Патриотами неба Румынии" - Кинжалы и Цирконы... Может не стоит комплекс отдавать... Самим пригодиться...good
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 09:31
      Румыны терпеть не могут цыган, но что с ними делать, не знают, их слишком много. Те, кто молдаван и румын любят называть цыганами, очевидно, особо ни с молдаванами и румынами, ни с цыганами не общались.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:42
    все будет зависеть от мнения военных. Если они скажут, что
    . Да ладно... мнение военных, политикам, нужно в том случае, когда они НЕ ХОТЯТ ОТДАВАТЬ!!! А когда политическое решение принято, т. е. старший "брат" приказал отдать и они этому противится не хотят/не могут, мнение военных никого интересовать не будет!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:42
    Неужели такой большой расход Пэтриотов на Украине?Надписи на румынском будут?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:00
      Да там могут и сами румыны сидеть за пультами.....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:02
        Дмитрий hi Я вот и об этом же намекаю,а кто этих румынов будет считать?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:03
          Да никто не станет этих антонеску считать.....
          Андрей hi
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:49
    «Румыния рассматривает вариант передачи Украине одной батареи ЗРК Patriot» —

    — «Одно слово - румыны» ...
  5. smart_ups Звание
    smart_ups
    +3
    Сегодня, 08:52
    Читая последние новости ясно одно. Всё движется к решающему моменту с повышением ставок и эскалации.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 09:33
    Утопический вопрос. А почему в стране НАТО Румыния нет нашей диверсионной работы (хотя бы под видом цыганской освободительной армии)? Но, ответ приходит сам. Потому, что основной вектор политики руководства нашего государства, это "соплижуйство и рассосальство", а цель этой политики "договорняк" любой ценой.
  7. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 10:38
    все будет зависеть от мнения военных. Если они скажут, что без одной батареи небо Румынии будет закрыто, то система отправится Киеву

    мнение румынских военных никакого отношения к передаче батареи в 404 не имеет. властелин заокеанский если прикажет, то передадут все имеющиеся вместе с румынскими расчетам