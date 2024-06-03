Румыния рассматривает вариант передачи Украине одной батареи ЗРК Patriot
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Украинская противовоздушная оборона может полниться еще одной батареей зенитного комплекса Patriot американского производства. Передачу ЗРК рассматривает Румыния. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.
Бухарест не исключает, что одна из батарей ЗРК Patriot из наличия вооруженных сил республики может отправиться на Украину. По словам румынского премьера, сейчас идет обсуждение такой возможности, все будет зависеть от мнения военных. Если они скажут, что без одной батареи небо Румынии будет закрыто, то система отправится Киеву. В ином случае она продолжит следить за воздушным пространством страны.
В данный момент мы находимся на этапе рассмотрения. В первую очередь об этом должны говорить специалисты. (...) Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию
- добавил Чолаку.
Румыния ранее заключила контракт с США на поставку семи комплексов ЗРК Patriot, четыре из которых уже получила. На сегодняшний день только одна из переданных систем приведена в полную боевую готовность, еще три в процессе развертывания.
Стоит отметить, что в Европе не горят желанием поставлять Украине собственные зенитные комплексы по причине их очень большой стоимости. Это как просто подарить миллиард с чем-то долларов. На сегодня только Шольц расщедрился, передав Зеленскому два американских ЗРК и готовя передачу еще одного, остальным это не нужно. А румын помочь Зеленскому уговорили американцы, что-то пообещав взамен.
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