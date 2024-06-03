ОДАБ и тактические ядерные боеприпасы: сравнение летальных возможностей
В настоящее время на вооружении ВС РФ находятся авиационные бомбы ОДАБ-500П. Это объемно-детонирующие бомбы, предназначенные для поражения фугасным действием личного состава и военной техники противника. По сути, это современный вариант появившейся еще в конце 1970-х годов авиабомбы ОДАБ-500. Буква «П» в названии авиабомбы означает пиперилен.
Пиперилен – непредельный углеводород линейного строения из пяти углеродных атомов с двумя сопряженными двойными связями. Предыдущая авиабомба ОДАБ-500 снаряжалась окисью этилена. В бомбе ОДАБ-500П содержится 212 литров пиперилена. Но из-за низкой плотности масса вещества составляет лишь 145 килограммов.
Ударная волна от взрыва авиабомбы гарантированно убьет на расстоянии 25,6 метра, скорее всего убьет на расстоянии 72,5 метра, на расстоянии 102 метра она уже гарантированно не убьет, а на расстоянии 176 метров и далее – даже не контузит. Речь идет о расстоянии от центра взрыва.
Следующий по мощности объемно-детонирующий боеприпас – ОДАБ-1500. В нем содержится 805 кг пиперилена. Ударная волна от взрыва такой авиабомбы убивает на расстоянии 45 метров, скорее всего убивает на расстоянии 128 метров, а точно не убьет на расстоянии 182 метра и более.
Самой мощной вакуумной бомбой в настоящее время является ОДАБ-9000. Она содержит 7100 килограммов этилена. Точно убить ударная волна бомбы может на расстоянии 77 метров, скорее всего убить – на расстоянии 218 метров, а не убьет – на расстоянии 310 метров и более. На расстоянии в 529 метров ударная волна перестанет даже контузить.
Самый маломощный серийный ядерный боеприпас – W48. Мощность ядерного заряда в тротиловом эквиваленте составляет 72 тонны, при взрыве авиабомбы формировался огненный шар диаметром в 98 метров. На расстоянии в 49 метров от центра взрыва любое вещество не просто выжигало или плавило, а просто испаряло. Ударная волна гарантированно убивала на расстоянии до 91 метра.
Однако это не означает, что у человека были шансы выжить, если он оказывался на более дальнем расстоянии. Ведь боеприпас поражал еще световым излучением – на расстоянии 145 метров человек гарантированно погибал, и проникающей радиацией – моментальная смерть на расстоянии 120 метров, медленная смерть – на расстоянии 340 метров.
Таким образом, можно сделать вывод, что даже самый маломощный тактический ядерный боеприпас превосходит самую мощную вакуумную бомбу по своим летальным характеристикам.
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