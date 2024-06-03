«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступление

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«Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж»: год назад ВСУ начинали своё контрнаступление

Ровно год назад началось широко к тому моменту разрекламированное украинское контрнаступление. ВСУ были брошены на прорыв участков в Запорожской области, а также на стыке этого региона с ДНР. Рассчитывая на массированное применение западной военной техники, командование ВСУ считало, что таким образом украинским войскам удастся в течение нескольких суток окружить Мелитополь, а затем выйти к границам Крымского полуострова.

Однако не только (а возможно, даже не столько) на военную силу ставку делали разработчики той операции. Рассчитывая на достаточно быстрое продвижение на фронте, натовские генералы и западные спецслужбы в тот момент обрабатывали информация о готовящихся внутри России событиях, которые позже стали известны как «мятеж Пригожина». Расчёт явно был на то, что на фоне «проблем на фронте», российское общество и силовики поддержат антиправительственное выступление со всеми вытекающими для российской государственности последствиями. На этом фоне в июне 2023 за пределами РФ вновь всплыли те антироссийские силы, продвигавшие идею о «расчленении России на мини-государства». Действия же самого «Вагнера» не позволили Западу добиться того, на что надеялись западные спецслужбы.



Также ставка делалась на миссию МАГАТЭ, которая должна была уговорить российскую сторону покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС. Официально это обозначалось как «демилитаризация», неофициально же было вполне ясно, так ВСУ без боя хотят получить плацдарм на левом берегу Днепра.

Ставка на внутрироссийский мятеж и вывод ВС РФ из Энергодара была у спецслужб Запада, а соответственно и у Киева, столь велика, что после провала мятежа и нулевого результата уговоров по ЗАЭС, и Запад, и Киев начали лихорадочно искать возможность вновь взять инициативу в свои руки. ГШ ВСУ принялись бросать напролом подготовленные для «захода в Крым» резервы. Те натыкались на «линию Суровикина», теряли львиную долю личного состава и техники и в итоге откатывались на исходные.

Роль Евгения Пригожина в том, что крупного мятежа, в том числе на который делал ставку противник, в итоге так и не вышло, ещё предстоит оценить историкам.

Единственный успех в ходе прошлогоднего «контрнаступа» - взятие Работино и нескольких сёл на Времьевском выступе – совсем не то, чего хотело натовское и подконтрольное ему украинское командование.

По самым скромным оценкам, во время «контрнаступа» украинские войска потеряли колоссальные 160 тысяч человек, а вместе с ними явно утратили и свою взращённую западными пропагандистами уверенность добиться победы над Россией на поле боя.

А к настоящему моменту потеряли почти всё, что удалось занять во время прошлогоднего «демилитаризация», включая упомянутое Работино.
39 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Аргон Звание
    Аргон
    +5
    Сегодня, 09:09
    Наши потери не в счёт? Мы все теряем людей, что укроп, что мы, а вот эти гниды по кличке бидон (сын и отец) злобно протирают ручки, ибо их бизнес на окраине чуть пострадал да не весь. Но зато они "отомстили" Путину.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:09
    С "мятяжём Пригожина"вопрос очень интересный,что это было?И что это была за "истерика" нам врут - ВСУ чуть ли не к Азовском морю подошли.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +5
      Сегодня, 09:18
      Человек был вхож,если не на прямую к президенту,то в АП точно.Для чего тогда нужно колоннами,по общественным трассам,идти на Москву.Хоть убейте,до сих пор понять не могу,ну не ходят на столицу войсками, чтобы убрать,хоть высокопоставленных,но клерков.Если кто-то знает такие примеры,то приведите пожалуйста.
      1. MCmaximus Звание
        MCmaximus
        +2
        Сегодня, 09:58
        А вариант блокировки связи не рассматриваете? Президентне тот человек к кому заходят запросто все друзья. И звонят, когда хотят.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 10:09
        .Для чего тогда нужно колоннами, по общественным трассам, идти на Москву.

        Чтобы показать за кем сила .
      3. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 10:43
        потому что Путин не всесильный и в стране до сих пор 2 лагеря, второй работает против России и за ним куча кресел в высоких кабинетах.
        американцам главное подоить Европу , они и не ставили цели что бы кастрюли победили. а вот европейцы тужаться потому что если не устроят госпереворот в России то штаты сожрут их , а так можно вместо сожрать Россию.
        и шойга госпереворот осуществить пытался, но провалился. это было во время нашей мобилизации в 2022 году. там много чего такого было о чем в СМИ не писали.
    2. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +2
      Сегодня, 10:00
      Цитата: tralflot1832
      С "мятяжём Пригожина"вопрос очень интересный,что это было?И что это была за "истерика" нам врут - ВСУ чуть ли не к Азовском морю подошли.

      И тогда (в дни мятежа) и сейчас подозреваю, что всё это был хорошо разыгранный спектакль, призванный придать уверенность противнику, который все откладывал и откладывал свой контрнаступ. А «Линия Суровикина» уже «ждала»... её построили и бандеровский контрнаступ был необходим, так как в обороне, особенно на подготовленных позициях легче сохранить личный состав.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Сегодня, 10:15
        Цитата: alex-defensor
        это был хорошо разыгранный спектакль

        Ни хрена себе спектакль – сколько там самолетов эти «актёры» сбили?
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          0
          Сегодня, 10:29
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: alex-defensor
          это был хорошо разыгранный спектакль

          Ни хрена себе спектакль – сколько там самолетов эти «актёры» сбили?

          Вы лично это видели? Я - нет. Что-то невнятное показали в ТГ-каналах. Не ясно что горит, где горит и когда на самом деле это снято. Есть статьи на сайтах Информационных Агентств... и всё, что известно рядовому гражданину. Ну а как, по-Вашему, должен выглядеть спектакль, поставленный на уровне ГОСУДАРСТВА с его ресурсами и возможностями?
          У нас тут есть секта верящих в Лунную аферу США, но спектакль с «Мятежом Пригожина» разыграть куда проще...
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 10:35
            Цитата: alex-defensor
            Есть статьи на сайтах Информационных Агентств... и всё, что известно рядовому гражданину

            Ну, если с такой позиции... Тогда, надо полагать, и Пригожин жив, здоров и попивает пино коладу где-нибудь в Рио-де-Жанейро.
            Конспирологическая верна, поскольку она неопровержима. Спорить бессмысленно.
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 10:45
        МО практически задавили ЧВК и хотели устроить повторную попытку госпереворота, поэтому Пригожин и двинул на Москву. поэтому с Москвы резко сдрыснула куча чиновников.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 10:15
      Я лично думаю - что это была попытка предотвратить некое крайне не желательное событие, отнюдь не связанное напрямую с интересами Вагнера как организации. И судя по всему - она оказалась успешной... А когда рано или поздно мы таки узнаем об истинной подоплёке произошедшего - конный памятник на Москве Пригожину обеспечен...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 10:45
        Цитата: paul3390
        Я лично думаю - что это была попытка предотвратить некое крайне не желательное событие, отнюдь не связанное напрямую с интересами Вагнера как организации.

        Да все там просто. Пригожин и Шойгу не поделили деньги.
        Пригожин требовал больше денег, так как штат организации заметно рос, и Добровольцы большей частью шли в Вагнер, а не в МО. Численность Вагнера стала очень большой.
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 10:48
        +1 , только все же считаю что Пригожил с Уткиным живы. потому что по правилам безопасности они никогда не летали одним бортом и не ездили на одной машине.
        а тут на тебе, 2 первых лица на одном борту и сказки что мол их вызвали резко в Кремль а самолет был один и поэтому полетели вдвоем это сказки , бортов было 2 и второй еще пару часов кружил непотяно зачем и сел на другом аэродроме.
  4. Комментарий был удален.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +6
      Сегодня, 09:21

      Дмитрий, в статье речь не об этом. В статье пишется о том, что на Западе видели, что у Пригожина и МО возникли серьезные "терки", и что Пригожин не боялся открыто высказывать свои претензии МО, а градус претензий нарастал. В этой ситуации любой адекватный аналитик начнет просчитывать вероятность вооруженного мятежа в случае, если на фронте дела пойдут плохо. Речь совсем не о том, что Пригожин с ними сотрудничал, а о том, что США задумывались о том, как использовать недовольство Пригожина в своих целях
      1. Kuroneko Звание
        Kuroneko
        +1
        Сегодня, 10:08
        Не по теме треда, но я очень рад, что вы наконец-то до корабельной брони добрались.

        Пару лет назад я это и просил-советовал на разбор.

        Спасибо.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 10:47
          Цитата: Kuroneko
          Пару лет назад я это и просил-советовал на разбор.

          Всегда пожалуйста. Надо сказать, что данная работа отняла у меня примерно год еще до того, как появилась первая статья, но она еще не закончена - пишу дальше. Мне самому это ч-ски интересно, но я очень рад, что не мне одному hi
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +4
    Сегодня, 09:25
    Роль Евгения Пригожина в том, что мятежа в итоге так и не вышло, ещё предстоит оценить историкам.
    ...это не историкам а прокуратуре надо выяснять что да как...там история темнейшая...на счёт всего остального.......наше немудрое командование до сих прор не способно мыслить, и вместо того что б разбомбить мосты через реки западного бандерлянда, по которым идёт смерть, с упоротостью осла продолжает бомбить сараи с наркоманами
    1. sheridans
      sheridans
      0
      Сегодня, 09:51
      По этой теме вряд ли узнаем КТО убедил ВВП в полезности Вагнера. Если ВВП в сердцах сказал о предательстве, то это и есть предательство.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 10:00
        Если ВВП в сердцах сказал о предательстве, то это и есть предательство.
        ...вот именно тут и кроется чертовщина...я имел общение с бойцами ЧВК Вагнер...с их слов снабжение было в десятки раз лучше чем у ВС РФ...а уж мне есть с чем сравнивать, я отец ветерана СВО...какого ляда они начали дебош, непонятно, кто за этим стоял, непонятно,...ещё раз повторюсь...темнейшая история
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:01
        Отрицать "полезность" использования подразделений Вагнера в СВО - не правильно. Другой вопрос в том, что вынуждены были использовать подразделения Вагнера на своей территории от "безысходности". Тот же штурм Бахмута подразделениями Вагнера дал время нашей Армии.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 09:26
    На западе далеко не глупые люди - они не делали ставку на "украинский контрнаступ". "Контрнаступ" - это всего лишь одна из составляющих "по развалу" России и далеко не главная. Иначе бы запад не поставлял вооружение Украине "дозированно". Большие "успехи" ВСУ при "контрнатупе", для запада вредно. Это бы сплотило народ России, что западу не нужно. "Мятеж Пригожина" не был мятежом против Власти и Государства. Правда "мятежом" попытались воспользоваться определенные силы в России....
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 09:33
      "Иначе бы запад не поставлял вооружение Украине "дозированно"///
      ----
      Новые виды техники невозможно поставлять не-дозированно.
      Иначе, их не освоить и легко загубить.
      Применить толково можно только после учений, обкатки,
      обкатки в бою. На это нужно время.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 09:46
        Загубить можно и "старые" образцы вооружения, что мы прекрасно и видели. Это относится не только к Украине. И все же считаю, что запад не делал ту ставку на "контрнаступ", о которой "трубили" СМИ.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:30
    Из всего произошедшего, происходящего, надо делать правильные выводы... это уроки, которые надо бы выучить навсегда.
  8. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 09:31
    Кто нибудь в эту сурковскую пропаганду верит? Мятеж, истерика
  9. Deon59 Звание
    Deon59
    -1
    Сегодня, 09:36
    В 2022 наши потеряли около 37 тыс км2, в 2023 около 600км2, освободили на данный момент не более 700км2 . Хорошая победа , учитывая что Волчанск штурмуют уже месяц . Часов Яр уже будет второй месяц .
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      -1
      Сегодня, 09:45
      Это как вы подсчёт ведёте потерянных и освобожденых территорий,с какого времени?
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 10:10
        Это как вы подсчёт ведёте потерянных и освобожденых территорий,с какого времени?
        ...у него можешь не спрашивать...потому как он всёпропальщик
        1. Deon59 Звание
          Deon59
          +2
          Сегодня, 10:24
          я не говорю ,что шеф все потеряно. Но ура патриотический угар на этом сайте зашкаливает.А почему вы Романа Скоморохова не покритикуйте ,вот у него все пропало .
    2. SanichSan Звание
      SanichSan
      -2
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Deon59
      В 2022 наши потеряли около 37 тыс км2, в 2023 около 600км2, освободили на данный момент не более 700км2 .

      ничего ваши не потеряли и не освободили. все успехи "ваших" это ловкое бегство во всякие грузии и израили в 2023. wink
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 10:09
      В 2022 наши потеряли около 37 тыс км2,
      ...не потеряли а ушли с территорий, по причине негативного восприятия местного населения....ну а сейчас негативистов вычищают, что б в спину ни кто не стрелял да диверсий не делал, потому так слошно продвижение, но ни чё...курочка по зёрнышку
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 09:57
    Контрнаступ не удался, это заслуга наших ВС.

    Была ставка на Пригожина или нет - вопрос спорный, доказательств нет и вряд ли будут, одни домыслы.

    Думаю, была ставка на то, что наши ВС не проявят нужной стойкости, как это было ранее, и противник просчитался, ставка не сыграла.
  11. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    -1
    Сегодня, 09:59
    С учетом нынешних арестов в МО становится понятно, что мятеж был не просто выплеском эмоций. А что это было, - на нашем поколении мы неиузнаем.
  12. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:00
    https://www.youtube.com/shorts/zwC4LOjTS5g

    wassat
  13. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 10:03
    Надежда на западную бронетехнику, миссию МАГАТЭ и на внутрироссийский мятеж


    так это позиционируют наши сми... по факту сша главное чтоб война продолжалась...
  14. Ronrew Звание
    Ronrew
    0
    Сегодня, 10:14
    А в этом году что-то изменилось?
    Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц пишет:
    "Началась украинская контрнаступательная операция

    Собственно, можно констатировать первый ее этап. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север». Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же началось реализовываться.

    ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину Хаймарсами. Причем каждый раз - две волны. Первая - осколочно фугасные реактивные снаряды. Вторая - кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания.

    С последним пока не выходит, «железная» дивизия ПВО пока успешно сбивает «химари», даже запущенные пакетами. Значит, противник будет больше комбинировать - «Вампирами», «Ольхой», «Точками», беспилотниками…

    Будет пытаться продавливать ПВО, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям. Пункты управления, логистика, связь, ППД… Также начиналось и прошлогоднее контрнаступление на Запорожье.

    Чем оно закончилось, мы все прекрасно помним. Разбить нам управление войсками Киеву тогда не удалось."
  15. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 10:31
    Ставка на внутрироссийский мятеж...

    Я хоть и не являюсь горячим поклонником нашего главы государства, но мятеж, тем более вооруженный, стране сулил бы полный развал. Люди идут на войну не за президента (хотя видел такой плакатик) а за страну, я тоже хотел, но доктора не пустили, а справку сейчас подделать сложно. Вероятность бунта реальна, на мой взгляд, только если власть пойдет на попятную и попытается организовать очередной договорнячок.
  16. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 10:37
    По поводу похода Пригожина, не думаю что это спектакль.
    В этом году зама Шойгу взяли, это не с проста.
    Сам Шойгу пережил эти события перемещением, только для того чтобы не бросать тень на Путина.

    И я на 10000% уверен, Шойгу знал о махинации. В армии как в ГАИ, все несут откаты на "верх", и там золотые генералы носили.

    Кипишь Вагнера был не на пустом месте.