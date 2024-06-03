В Португалии отменили празднование дня ВВС страны из-за столкновения двух самолётов Як-52 пилотажной группы YakStars

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В Португалии отменили празднование дня ВВС страны из-за столкновения двух самолётов Як-52 пилотажной группы YakStars

В Португалии отменили празднование 72-летия ВВС страны по причине инцидента с самолетами пилотажной группы YakStars, столкнувшимися в воздухе. Об этом сообщила местная пресса.

Накануне в ходе авиашоу в португальском городе Бежа в воздухе при показе фигур высшего пилотажа столкнулись два спортивных самолета испано-португальской пилотажной группы YakStars. В результате инцидента испанский пилот погиб, португалец сумел посадить самолет, хотя получил серьезные ранения. Что примечательно, пилотажная группа YakStars летает на советских самолетах Як-52 1983 года выпуска.



Причиной столкновения предварительно называют ошибку пилотирования. Инцидент произошел при показе фигур высшего пилотажа, когда пять самолетов летели вместе, а шестой снизу должен был пролететь у них прямо перед носом. По какой-то причине нижний самолет задевает один из верхних, после чего падает на землю. Второй самолет, получивший повреждения, медленно пошел на посадку и благополучно достиг земли.

Планировалось, что группа YakStars «со своими культовыми самолетами Яковлева Як-52 поразят зрителей демонстрацией мастерства самолета, выполняя сложные фигуры высшего пилотажа и безупречные полеты строем»

— говорится в сообщении, размещенном на сайте European AirShows.

Из-за инцидента принято решение отменить празднование 72-летия португальских ВВС, которое традиционно проходит на авиабазе Бежа с участием различных пилотажных групп в начале июля.

10 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 09:10
    Как будто для погибших лётчиков и придумали эту фразу - "Пусть земля ему будет пухом"...
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 09:21
      Lev_Russia
      (Лев)
      0
      Сегодня, 09:10
      Новый
      Как будто для погибших лётчиков и придумали эту фразу - "Пусть земля ему будет пухом"...

      Есть версия -
      На самом деле это напутствие умершему не имеет никакого отношения к христианству, в отличие от пожелания «Царствия небесного». Кроме того, эту фразу вообще лучше не произносить верующим людям, ведь изначально она считалась проклятьем, и вот почему.

      По мнению историков, свои истоки это выражение берет в Древнем Риме и в оригинале звучит так: Sit tibi terra levis, molliquetegaris harena, Ne tua non possint eruere ossa canes. В переводе с латыни эта фраза означает: «Пусть земля тебе будет пухом, и мягко покрывает тебя песок, так чтобы собаки смогли вырыть твои кости».

      В отношении статьи - бывает.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 09:11
    А чо на своих самолётиках не летаете?
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 09:21
      А чо на своих самолётиках не летаете?


      Так Як просто лучший для спортивного пилотажа.
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        +1
        Сегодня, 09:24
        И дешёвый. Мног вложений не требует
    2. Maxim G Звание
      Maxim G
      0
      Сегодня, 09:31
      А какие в Испании и Португалии производят спортивные самолёты?
    3. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 09:45
      Написано же Культовый! Это как Фольксваген жук и тд...
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:28
    отомстил им русский самолёт за поддержку укрофашистов
    1. begemot20091 Звание
      begemot20091
      +1
      Сегодня, 09:49
      да бросьте чушь нести. это не боевые летчики, а пилотажники. выполняют работу свою. а эта работа рисковая. жаль погибшего пилота. жаль красивую машину- "Яковлева" = безотказная "парта".
  4. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 09:54
    Обидно, что мы сейчас не в состоянии строить такие самолеты. Неуклюжие "суперкрепости" в виде Ка-52 и Ми-28 строим, которые только с кабрирования пуляют, причем с такого расстояния где и броня лишней оказалась, а легкий юркий самолетик с низким тепловым излучением и малым ЭПР, взлетающий с даже с грунта, который раз в 20 дешевле и который мог бы это же кабрирование выполнять не можем.