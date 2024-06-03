Сюрприз от Киева для Израиля: Зеленский заявил, что Украина признаёт и Израиль, и Палестину

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Сюрприз от Киева для Израиля: Зеленский заявил, что Украина признаёт и Израиль, и Палестину

Украинский нелегитимный президент Владимир Зеленский, который до недавнего времени занимал явную произраильскую позицию в ближневосточном конфликте, внезапно высказался в поддержку Палестины.

Это произошло вчера во время его участия в международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», проходившем в Сингапуре.



Зеленский заявил, что его страна в качестве суверенных государств признает как Израиль, так и Палестину.

Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился и чтобы гражданские люди не страдали

— сказал Зеленский.

Просроченный президент Украины также дал объяснения по поводу его высказываний в поддержку Израиля, сделанных ранее. По словам Зеленского, не стоит сравнивать происходящее сейчас с тем, что было в октябре прошлого года, когда ХАМАС атаковал Израиль. Тогда речь шла о праве Израиля на самооборону, отметил украинский президент.

Он добавил, что якобы с самого начала Киев призывал стороны конфликта соблюдать международное право и заявлял о готовности помогать сектору Газа в гуманитарном плане.

Напомним, что на том же саммите президент Индонезии заявил, что готов направить в Газу миротворцев.
14 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +7
    Сегодня, 09:33
    Зе добровольно лишился недвижимости в Израиле.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:54
      Клоун переобулся прямо в воздухе... К иудейской физиономии приделал исламское туловище и приземлился на христианские ноги... Я не за белых, я не за красных - я сам за себя и сам по себе... Скользкий и мерзкий...
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 10:09
        Клоун переобулся прямо в воздухе...
        Да какой там переобулся, там изначально своего мнения и в помине небыло. Какую бумажку выдали, ту и озвучил. А так как в сша сейчас начинается свой цирк с конями, на указивки зелепуки видимо совсем времени нет. Сунули первое что попалось, да и черт с ним.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:34
    И нашим и вашим... на шпагат собираются сесть, однако.
    Ну, флаг им меж булок и вперёд.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:38
    Еврей еврея отблагодарил ,по полной.Знает откуда ветер дует.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:41
    — "Израильский паспорт на стол!" ...
  5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +1
    Сегодня, 09:43
    Кому интересно мнение какого-то частного лица. У нас таких частных лиц - это все население планета минус ограниченное число человек, которые говорят от имени своих государств.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:49
    /Украина/сделает все, чтобы Израиль остановился и чтобы гражданские люди не страдали
    — сказал Зеленский.

    А конкретно, что "сделает"? Очередную мирную конференцию организует?...
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Васян1971
      А конкретно, что "сделает"?
      Наверно нанесет ракетно-дроновый удар по Иерусалиму и Тель-Авиву. Причем ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, которые ему специально дадут в модификации с дальностью полёта ракеты примерно 560 км. А если не достанет - будет бить прям с Кипра. Он такой, этот Зеленский: пообещал Израиль остановить - остановит! И можете положить его слова в банк под большие проценты.
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 09:52
    Зеля ориентируется в первую очередь на Штаты, а не на Израиль. Американцы стали журить ближневосточных друзей, вот и фюрер стал потихоньку подгавкивать. Всё логично.
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:59
    вы мне поясните, что это за "конструкция":
    Украинский нелегитимный президент Владимир Зеленский,

    такое бывает? или только на ВО - вследствие достойной толерантности?
  9. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 10:05
    Кокса нюхнул Зеля слишком много... Нетаньяху срочно приезжайте на фазенду Зеленского...отбился еврей от рук совсем, забыл землю обетованную и своих предков оттуда ...талмудом ему по башке для врозумления стукните.
  10. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 10:09
    - я с ней не спал
    - ты изменял или нет?
    - да
    - но при этом не спал?
    - нет
    - изменял, но не спал?! но изменял, но не спал?! но изменял! простите, но это как?!
    - я с ней целовался
    — губами?! ах ты, похотливое животное!
  11. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:24
    Сюрприз это только для автора статьи. Израиль в принципе не отказывается признать Палестину при условии признания самого Израиля арабскими государствами. Весь конфликт изначально был из-за того, что арабские государства отказались признать решение ООН о создании Израиля и начали против него войну.