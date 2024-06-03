Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился и чтобы гражданские люди не страдали

Украинский нелегитимный президент Владимир Зеленский, который до недавнего времени занимал явную произраильскую позицию в ближневосточном конфликте, внезапно высказался в поддержку Палестины.Это произошло вчера во время его участия в международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», проходившем в Сингапуре.Зеленский заявил, что его страна в качестве суверенных государств признает как Израиль, так и Палестину.— сказал Зеленский.Просроченный президент Украины также дал объяснения по поводу его высказываний в поддержку Израиля, сделанных ранее. По словам Зеленского, не стоит сравнивать происходящее сейчас с тем, что было в октябре прошлого года, когда ХАМАС атаковал Израиль. Тогда речь шла о праве Израиля на самооборону, отметил украинский президент.Он добавил, что якобы с самого начала Киев призывал стороны конфликта соблюдать международное право и заявлял о готовности помогать сектору Газа в гуманитарном плане.Напомним, что на том же саммите президент Индонезии заявил, что готов направить в Газу миротворцев.