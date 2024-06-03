Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом на выборах президента США, даже если суд вынесет ему приговор
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Республиканская партия Соединенных Штатов признает победу Байдена в президентской гонке только при определенных условиях. Это произойдет лишь в том случае, если выборы президента будут справедливыми и прозрачными.
Такое заявление сделала в интервью американскому телеканалу CNN Лара Трамп – сопредседатель Республиканского национального комитета (RNC) и невестка экс-президента США Дональда Трампа.
По ее словам, республиканцы выдвинут Трампа своим кандидатом на выборах президента США, даже если суд вынесет ему обвинительный приговор.
Она подвергла жесткой критике слова своего однопартийца Ларри Хогана, который является кандидатом в сенат от Республиканской партии, представляющим штат Мэриленд и занимавшим в нем ранее пост губернатора. Возмущение сопредседателя RNC вызвано тем, что представитель республиканцев призвал граждан США уважать вердикт по поводу «замалчивания» денежной выплаты, который суд должен будет вынести 11 июля. По мнению, Лары Трамп, после такого заявления Хоган не заслуживает уважения ни одного члена Республиканской партии.
Сопредседатель RNC назвала слова своего однопартийца «нелепыми» и заявила, что перед тем как их произносить, ему следовало долго и упорно думать.
Впервые в американской истории экс-президент США может быть осужден по уголовному делу. Ранее в суде Нью-Йорка присяжные признали вину Дональда Трампа в сокрытии средств, которые были выплачены бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание. Вынесение вердикта назначено на 11 июля.
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