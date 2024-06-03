Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом на выборах президента США, даже если суд вынесет ему приговор

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Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом на выборах президента США, даже если суд вынесет ему приговор

Республиканская партия Соединенных Штатов признает победу Байдена в президентской гонке только при определенных условиях. Это произойдет лишь в том случае, если выборы президента будут справедливыми и прозрачными.

Такое заявление сделала в интервью американскому телеканалу CNN Лара Трамп – сопредседатель Республиканского национального комитета (RNC) и невестка экс-президента США Дональда Трампа.



По ее словам, республиканцы выдвинут Трампа своим кандидатом на выборах президента США, даже если суд вынесет ему обвинительный приговор.


Она подвергла жесткой критике слова своего однопартийца Ларри Хогана, который является кандидатом в сенат от Республиканской партии, представляющим штат Мэриленд и занимавшим в нем ранее пост губернатора. Возмущение сопредседателя RNC вызвано тем, что представитель республиканцев призвал граждан США уважать вердикт по поводу «замалчивания» денежной выплаты, который суд должен будет вынести 11 июля. По мнению, Лары Трамп, после такого заявления Хоган не заслуживает уважения ни одного члена Республиканской партии.

Сопредседатель RNC назвала слова своего однопартийца «нелепыми» и заявила, что перед тем как их произносить, ему следовало долго и упорно думать.


Впервые в американской истории экс-президент США может быть осужден по уголовному делу. Ранее в суде Нью-Йорка присяжные признали вину Дональда Трампа в сокрытии средств, которые были выплачены бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание. Вынесение вердикта назначено на 11 июля.
21 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:32
    Республиканская партия Соединенных Штатов признает победу Байдена в президентской гонке только при определенных условиях. Это произойдет лишь в том случае, если выборы президента будут справедливыми и прозрачными.
    . "занимательная" постановка вопроса!
    На тамошнее шоу будет интЭрЭсно посмотреть.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 09:41
      Вся Америка играла -
      Президента выбирала…
      Байден - старый и худой,
      Трамп блондин совсем седой,
      Джо страдает от маразма,
      Дональд от кардиоспазма,
      Байден клятый русофоб,
      Трамп по жизни просто жлоб…
      В общем выбор небольшой -
      Злобный дядька или злой…???
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +3
        Сегодня, 10:02
        Справедливости ради, у Трампа вроде с сердечно-сосудистой системой всё нормально. У него, судя по всему, очень хорошая генетика.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:35
    Суд присяжных всё сделал ,чтобы сорвать дебаты " уголовник" - " самоходный Джо" 27 июня.Что то мне кажется что Трампа посодють на 4 года ,сразу после оглашения вердикта суда.Весёленькую вещь нашёл на западном сайте.Администрация Джо врёт как дышит о росте экономики США.Кстати % при просрочке по кредитной карте 20- 28%, это Америка детка.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 10:12
      июня.Что то мне кажется что Трампа посодють на 4 года ,сразу после оглашения вердикта суда. - посадят. А потом он сам себя абсолютно в рамках закона - помилует. Президент США может такое делать, а оговорок что самому себя низзя - в законе нет.
      А если не помилует- то начальник тюрьмы станет Вторым по влиянию госслужащим в США. "У нас режим и вас я к Президенту пустить не могу. Приходите на следующей неделе belay . .. "
    2. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 10:17
      мне кажется что Трампа посодють на 4 года ,сразу после оглашения вердикта

      Ой, не переживайте. Его армия адвокатов одними апелляциями может его хоть 100500 лет после оглашения приговора на свободе держать. И в это время он может быть и президентом и хоть папой римским.
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:46
    -Меня посодют!!!
    -А ты не гуляй!
    А если бы Трамп приплатил за свои гульки с каким нибудь чёрным Бараком,посадили бы или нет!?
    Хотя,вон как повернули-гулять не грех,грех-налоги от гулек скрывать...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:51
    Знаю точно ,Наган свой арсенал проверит,но митинговать за Трапа не пойдёт.Там "фриков" хватает - этим делать нечего,как помитинговать и может деньгов получить.
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 09:55
    Если кратко - после вердикта особо мандражирующие крысы стали готовить себе пути эвакуации с корабля . Но невестка Трампа под лозунгом "Все , как один , сомкнем ряды" пытается этих крыс не то пристыдить , не то глухо угрожает .
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 10:33
      нужно понимать, что республиканцы не очень в восторге- если с Трампом что-то не так потом пойдет, то это болезненно ударит по репутации республиканской партии, им это припомнят.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 09:56
    Сиделец руководит США - это будет интересно.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:01
      Трампу придётся целый этаж тюрьмы арендовать в случае его победы в Президентской гонке.Деректор тюрьмы получит должность- секретаря госдепа.Тюрьма будет- образцово- показательный.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 10:08
        Госдепу придется по фене ботать. По крайней мере такие попытки представители Белого дома уже делают:
        "Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту”, - сказал Кирби журналистам.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 10:03
      В случае избрания его будут обязаны освободить из тюрьмы. Но, думаю, его не посадят.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:10
      По понятиям рулить будет...
      1. Село Звание
        Село
        +1
        Сегодня, 10:24
        В амеровских тюрьмах понятий нету, там по беспределу живут. bully
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 10:17
    В позапрошлые выборы я поставил на победу Трампа и выиграл: в этот раз, буду ставить, что будет гражданская война или массовые беспорядки или его убьют.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 10:43
      Иезекиль, ставите на зеро?) Риск. Но.. амеро- майдан интересней украинского будет. Посмотрим.. Да и сериалы по ящику,надоели.)
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 10:21
    Все правильно, из тюрьмы будет править, туда и перенесут Белый дом (все равно старый Президент автоматически будет посажен), причем рядом с камерой Трампа организуют камеры Байдену, его сынку, Харис и прочим деятелям Байдена.
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:27
    Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом на выборах президента США, даже если суд вынесет ему приговор

    Сказала невестка Трампа. Но этот важный нюанс, сильно меняющий суть дела, на ВО почему-то "забыли" вынести в заголовок.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:40
    Мировой парень,этот Трамп! С правильной ореинтацией,кучей любовниц и всякими странными " изнасилованиями".. Немного спалился с документами. Одним словом- наш человек.))