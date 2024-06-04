Ручной пулемёт BREN: история, особенности и характеристики
В начале 1930-х годов в Великобритании был разработан ручной пулемет Bren. Он находился на вооружении королевской армии до 1992 года, то есть примерно шестьдесят лет, хоть и в разных модификациях.
Между тем, данный пулемет был лицензионной версией ручного пулемета ZGB 33 чехословацкого производства. Как известно, после Первой мировой войны Чехословакия стала одним из европейских лидеров в сфере производства вооружений, а в годы ВМВ активно снабжала гитлеровцев оружием и боеприпасами.
В 1920-е годы чехословацкая армия инициировала конкурс на разработку ручного пулемета. Чехословацкими разработками заинтересовались британские военные, которые затем и приобрели лицензию, по которой начали производить ручные пулеметы Bren.
Кстати, название Bren происходит от чехословацкого города Брно, где был спроектирован пулемет Zb vz. 26, ставший предтечей ZGB 33. Ручной пулемет Bren в королевской британской армии использовался как пулемет пехотного отделения.
Основные характеристики пулемета выглядят следующим образом: масса составляет 10 кг, длина 1156 мм, длина ствола 635 мм, калибр 7,62 мм, принцип работы – отвод пороховых газов, прицельная дальность – 600 метров. Пулемет имеет коробчатый магазин на 30 патронов, дисковый на 100 патронов.
За многолетнюю историю своей эксплуатации пулемет применялся во множестве вооруженных конфликтов, находился на вооружении армий десятков стран мира. Нет сомнений, что он доказал свою эффективность в боевом применении. Более обстоятельно об особенностях и характеристиках данного пулемета рассказывается в представленном ниже видео.
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