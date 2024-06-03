Власти Ирана вызвали посла КНР из-за поддержки претензий ОАЭ на три острова
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китайской Народной Республики в стране. Об этом сообщает иранская пресса.
Как утверждается, причиной вызова стало предъявление протеста против поддержки властями Китая «необоснованных претензий» Объединенных Арабских Эмиратов на три острова в Персидском заливе.
С послом КНР встретился помощник министра иностранных дел Ирана Мохаммад Алибак, который возглавляет департамент Персидского залива МИД страны. Тегерану не понравилось, что в пункте 26 итогового заявления переговоров Китая и ОАЭ выражается поддержка «необоснованным претензиям» Эмиратов на три острова в Персидском заливе, которые Иран считает своими.
По утверждению иранской стороны, три острова - Абу-Муса, Большой и Малый Томбы – исторически всегда принадлежали Ирану. Это подтверждается, согласно заявлению МИД страны, многочисленными историческими документами и свидетельствами, причем не только иранскими.
Отметим, что указанные острова в 1921 году попали под контроль Великобритании. 30 ноября 1971 года, на следующий день после ухода из региона подразделений британской армии, Иран установил контроль над островами. ОАЭ, тем не менее, считают, что острова по праву должны принадлежать им. Китай, поддержав позицию ОАЭ, немного ухудшил весьма хорошие отношения с Ираном, что может привести и к более негативным последствиям для двусторонних отношений.
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