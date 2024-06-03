МО РБ: Белорусские летчики и инженерный состав ВВС полностью готовы к применению тактического ядерного оружия

14
МО РБ: Белорусские летчики и инженерный состав ВВС полностью готовы к применению тактического ядерного оружия

Белорусские летчики готовы к применению тактического ядерного оружия, подготовка в этом направлении завершена. Об этом заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации ВС Белоруссии Леонид Давидович.

Личный состав ВВС Белоруссии готов к применению нестратегических ядерных вооружений, летчики и инженерный состав завершили подготовку. На сегодняшний день занятия по применению ТЯО не являются чем-то новым, всё уже отработано на многочисленных тренировках и учениях. Сейчас занятия по данной тематике проводятся уже на плановой основе. Самолеты также готовы к применению ядерного оружия.



Весь цикл подготовки — теоретической и практической — наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, уже достаточно давно. (...) Мы отрабатываем эти вопросы, иногда меняя ту или иную обстановку... Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав тоже готов. И самолеты давно готовы.

— заявил Давидович.

Напомним, что Россия в прошлом году разместила на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие на бессрочной основе, а также поставила Минску оперативно-тактические комплексы «Искандер». Кроме того, белорусские самолеты были адаптированы под ТЯО, а летчики прошли необходимую переподготовку. После этого Россия и Белоруссия провели серию учений, в том числе и по практическому применению нестратегического ядерного оружия при угрозе безопасности одной из стран Союзного государства.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:06
    «Белорусские летчики и инженерный состав ВВС полностью готовы к применению тактического ядерного оружия» —

    — Пока ждите ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:09
    И все-таки, своя авиация может действовать только вне зоны контроля ПВО противника... значит не бомбы.
    Ракеты с малыми, тактическими зарядами... тоже дело, серьёзное предупреждение для самых ретивых прид дурков.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 10:54
      У РБ единственный самолет носитель ТЯО - Су-25. У него из ТЯО только свободнопадающие бомбы.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 10:11
    Поляки с прибалтами все поняли и срочно стали заборы на границе ставить.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 10:15
      Ведь только полякам и прибалтам известно, что забор является лучшей защитой от ТЯО.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 10:12
    Странно, раньше все говорили ТЯО... а щас оно вдруг называется НиСЯО.... да НиСЯО... дружба с китайцами сказывается? laughing
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:15
    Ну слава Богу. Коллеги из наты, по ежегодной программе "Steadfast Noon", одобряют.
  6. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 10:15
    Белорусские летчики готовы к применению тактического ядерного оружия
    Да по Польше и по Литве!
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:18
    Евангелие от Батьки мне по душе...
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:20
    Одно дело - иметь ядерное вооружение, и совсем другое - использовать его
    На сегодня ядерное оружие, скорее, козырь, последний аргумент
  9. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 10:35
    По прежнему меряются, у кого крепче...
    РБ заявила, польша заявила, РБ заявила, Польша заявила....
    Все понимают ,что влезать неохота, но провокаторов еще никто не отменял....

    И кстати, что заявит Китай на этот раз, как гарант неприменения ЯО на Украине?
  10. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:38
    И какой в этом смысл? В России своих летчиков для этого недостаточно?
    Это такой косплей решения американцев времен холодной войны?
    1. ada Звание
      ada
      +1
      Сегодня, 10:46
      Цитата: solar
      И какой в этом смысл? ...

      "Желаю, чтоб - все!" yes
  11. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 10:42
    С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, немного не по масштабу такого маленького государства. Я бы предпочёл, чтобы всем этим занимались наши, российские специалисты на военных базах в Белоруссии.