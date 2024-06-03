Ирак запросил у Южной Кореи восемь батарей системы ПРО M-SAM-II на сумму более 2,5 миллиарда долларов

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Ирак запросил у Южной Кореи восемь батарей системы ПРО M-SAM-II на сумму более 2,5 миллиарда долларов

Подчеркивая насущную потребность в передовых системах противоракетной обороны на Ближнем Востоке, власти Ирака срочно запросили у Южной Кореи восемь батарей системы ПВО/ПРО M-SAM-II. Стоимость сделки оценивается примерно в 2,56 миллиарда долларов, пишет портал Army Recognition.

Стоит отметить, что для современного Ирака вышеупомянутая сумма является просто колоссальной. Для сравнения, если взять данные за 2022 год, все военные расходы страны составили 4,68 млрд.



В свою очередь обращает на себя внимание то, что о запросе стало известно через несколько дней после встречи начальника штаба ВС Ирана генерал-майора Мохаммад Хоссейн Бакери с главой МВД Ирака Абдулом Амиром аш-Шаммари. В ходе переговоров стороны в том числе обсуждали вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Таким образом, не стоит исключать, что кредитором Багдада в рамках вышеупомянутой сделки может выступать Тегеран. При этом сам факт запроса Ираном южнокорейских комплексов ПРО должен стать «тревожным звоночком» для США и их союзников, которые стремительно теряют свое влияние на Ближнем Востоке.

Касательно комплекса M-SAM-II в материале говорится, что он известен своими передовыми возможностями и надежностью в современных боевых сценариях. Разработанный южнокорейским Агентством оборонных разработок (ADD) и производимый компанией LIG Nex1, он обеспечивает надежную защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Одной из особенностей M-SAM-II является усовершенствованная радиолокационная система, которая может одновременно обнаруживать и сопровождать несколько целей. Кроме того, в своих ракетах-перехватчиках южнокорейский комплекс использует технологию «удар на поражение», предназначенную для нейтрализации воздушных угроз с помощью кинетической энергии.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:23
    «При этом сам факт запроса Ираном южнокорейских комплексов ПРО должен стать "тревожным звоночком" для США и их союзников» —

    — «Тревожным звоночком» станет положительный ответ Южной Кореи ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:25
    Против кого системы ПВО - ПРО?
    У кого там есть возможность осуществить обстрелы ракетами и прочие угрозы, из тех, кто может угрожать именно Ираку?
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: rocket757
      Против кого системы ПВО - ПРО?
      У кого там есть возможность осуществить обстрелы ракетами и прочие угрозы, из тех, кто может угрожать именно Ираку?

      Турция. Она регулярно бомбит территорию Ирака. А часть территории оккупирует.

      А в перспективе, вполне вероятна война Турции против союза Ирака и Ирана - нынешние противоречия по пользованию водами рек Тигр и Евфрат рано или поздно вырастут до жизненно важных для этих стран проблем и решаться они будут в пользу того, кто сильнее.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:26
    В Ираке могут быть и кредиторами КНР ,месяц назад они очень серьёзно зашли в Иракскую нефтянку.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 10:51
      Они бы предложили свои системы - у них полный перечень.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:26
    Если Иран платит, значит он будет иметь к ним доступ, изучит и все остальное. Хороший ход.
  5. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 10:37
    власти Ирака срочно запросили у Южной Кореи восемь батарей системы ПВО/ПРО M-SAM-II. Стоимость сделки оценивается примерно в 2,56 миллиарда долларов
    Заплатить должен конечно Ирак, но батареи должны поставить на Украину. Зеля будет орать везде, что ему нужнее, а Ирак подождет. Во всяком случае не Ирак защищает всесь цивилизованный Мир, а Мир защищает лично Зеля со своей Украиной.