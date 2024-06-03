Польская армия планирует пополниться в этом году новыми танками, вертолётами и зенитными системами

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Польская армия планирует пополниться в этом году новыми танками, вертолётами и зенитными системами

Представленные министром обороны Польши Косиняк-Камышем в Сейме закупочные декларации указывают основные направления модернизации армии страны, пишет польское издание WP Tech. В плане модернизации армии больше танков, новых вертолетов и зенитных систем. При этом польские власти пытаются достичь 50-процентного участия в этом процессе местной промышленности, отмечает издание.

На передний план длинного списка военных закупок попали ударные вертолеты Apache американского производства. План на 2024 год также предусматривает закупку южнокорейских танков К2 вместе с боеприпасами, новых зенитных комплексов Pilica+ польского производства, разведывательных машин Tick, а также беспилотных разведывательно-ударных систем.



Польская пресса:

Важным шагом на пути модернизации польской армии является решение о покупке современных средств связи, таких как различные виды радиостанций и спутниковых терминалов.

В список также входит модернизация истребителей F-16, которые, хотя и являются основой польской авиации в настоящее время, отстают от последних стандартов с точки зрения возможностей радара, авионики, систем WRE.

По словам авторов издания, министр обороны огласил, очевидно, не весь список и умолчал о некоторых пунктах модернизации армии. Так, например, он ничего не сказал о программе Orka, предусматривающей приобретение Польшей новых подводных лодок. Не было упомянуто и о новой польской БМП «Барсук», а также о некоторых других военных новинках.
28 комментариев
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  1. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    +5
    Сегодня, 11:13
    полякам накачивают мускулы, а потом попытаются стравить с нами. у них одних хаймарсов по закупкам почти 500 штук , а есть и закупки корейского аналога хаймарса.
    танков более тысячи штук, крылатых ракет 800 штук, Ф-16 уже есть, теперь закупки Ф-35 и емнип Апачей(тут могу ошибаться) Пэтриоты на несколько лярдов нерублей . у них армия будет покруче чем все армии ЕС вместе взятые , даже с учетом франции
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 11:14
      они и САУ Тандер емнип под тысячу штук закупать хотят
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:29
        Не знаю как остальная Европа, но пшеки точно воевать собрались... Может по ним упреждающим...??? Вряд ли та же Франция и Германия будут за них по полной впрягаться - они их и сами не любят... Ну а Штаты и за саму Европу вряд ли впрягутся... Одно дело на ней бабло зарабатывать и другое за неё свою голубую американскую кровь проливать... Будут до последнего наблюдать кто же побеждает, а потом пошакалить зайдут и назовут себя победителями... Так было в первую мировую и во вторую, так будет и в третью... Вряд ли сейчас стоит от неё зарекаться...am
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          -1
          Сегодня, 11:34
          да я уже много раз писал что цель штатов это ядерная война России с европой.
          начнется все с украины, потом из за галиции должны сцепиться с Польшей, но за Польшу никто не впряжется несмотря на все пункты и уставы НАТО (если что там нет обязательного вступления в войну если нападут на старну НАТО , там есть рекомендация а не обязанность. хотя это из какой то статьи, сам устав НАТО не читал). после этого уже когда Польшу будут добивать встрянет Германия а уже за Германию вступится Франция и применит ЯО . наши применят в ответ. европа и Россия в разрухе , у штатов новый план Маршала и вся промышленность Европы переедет в штаты
          наши об этом писали еще в 2010м году
        2. krot Звание
          krot
          -2
          Сегодня, 11:34
          Не знаю как остальная Европа, но пшеки точно воевать собрались...

          Думаю, мы с ними воевать точно не собираемся.. Просто уничтожим страну парой, тройкой ракет с разделяющимися боеголовками.
          Это укропитеки наши, с ними как с родными возимся.. Для русофобов поляков другой арсенал!
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 11:17
      Цитата: LuckyBlog
      и емнип Апачей(тут могу ошибаться)


      Поляки заказали 96 Апачей.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 11:18
        ну вот , значит еще не подводит память. у поляков очень сильная группировка войск будет. и ее не просто так накачивают техникой при чем в таких объемах что весь ЕС себе такого позволить не может.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:13
    Планируют?))) а где деньги? пшеки контрактов назаключали на десятки лярдов $, только кто за это будет платить?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 11:14
      штаты в кредит дадут, кредит правда поляки отдадут кровью
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 11:21
        У матрасников кредиты тоже не резиновые))) дефицит бюджета - уже сказочный, кое - кто в вашингтонской рейхсканцелярии уже начинает понимать, что станок не может работать бессконечно.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 11:23
          они на украину потратили уже больше сотни лярдов , и это за пару лет, уде полсотни сотню лет за 10 наскребут. когда им надо они и по 700 лярдов вне плана печатали.
    2. Barking_one
      Barking_one
      +1
      Сегодня, 11:21
      Poland is 20th economy of the world with GDP per capita similar to Japan. Did you know that? It is not some poor soviet satelite any more.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 11:24
        Германия , Англия, Франция , богаче Польши, но не могут себе позволить такие закупки.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 11:32
          Так они рассчитывают на свой карман, а пшеки - на шару))) но рассчитывать на шару, с такими друзьями как матрасники, выйдет намного дороже)))
        2. stelltok Звание
          stelltok
          0
          Сегодня, 11:32
          Польшу накачивают амеры с помощью кредитов.
          1. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            0
            Сегодня, 11:35
            я об этом же .................
        3. Barking_one
          Barking_one
          0
          Сегодня, 11:55
          They are richer, and they can afford. They just don't want. Poland spend 4% of GDP on army, while Germany and France less, than 2%.
        4. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          -1
          Сегодня, 12:04
          Цитата: LuckyBlog
          Германия , Англия, Франция , богаче Польши, но не могут себе позволить такие закупки.

          Германия, Англия и Франция не граничат с Россией и Беларусью. Если бы они граничили, то вооружалась бы так же, как и Польша. Имея буфер безопасности в виде Польши, они смогут меньше тратить на вооружение.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 11:31
        ВВП - это такие смешные цифирьки, которыми можно жонглировать как угодно. Отверточная борка холодильников и микроволновок из китайских комплектующих - это не промышленность. А сейчас еще побегут людишки, на фоне разговоров о мобилизации - будет вообще весело)))
        1. Barking_one
          Barking_one
          0
          Сегодня, 11:57
          You see economy is far more complicated. It is not only heavy industry, but for example also IT, banks etc. You are still thinking in XIX century model - factories, factories and factories.
      3. Иванов_Иван2 Звание
        Иванов_Иван2
        0
        Сегодня, 11:46
        чего ж поляки так ломятся из этой богатой страны
        1. Barking_one
          Barking_one
          0
          Сегодня, 12:00
          1. In 2023 more Poles came back to Poland, then travel out.
          2. There are still richer countries. Poland isn't the richest country in the world, but it is already better, then Greece or Portugal and is almost as rich as Japan or Spain and probably will overtake UK in 2035
          https://cebr.com/reports/claims-that-poland-will-be-richer-than-the-uk-this-decade-are-overambitious-but-only-just/.
          1. Иванов_Иван2 Звание
            Иванов_Иван2
            +1
            Сегодня, 12:03
            это глупости, поляки как уезжали так и едут в другие страны
            1. kva555 Звание
              kva555
              +1
              Сегодня, 12:15
              Да, "польский сантехник"- давно стало мемом
            2. Barking_one
              Barking_one
              0
              Сегодня, 12:30
              https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2024/05/31/thousands-of-polish-emigrants-return-home-after-living-in-western-europe_6673222_19.html

              https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-wracaja-z-emigracji-Wiecej-powrotow-niz-wyprowadzek-8698136.html

              Graph above maps shows immigration from and to Poland. Orange - people who return, green - people who leave Poland.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:20
    Все купить, а потом все это содержать в бое готовности... дороговастенько!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:30
    В плане модернизации армии больше танков, новых вертолетов и зенитных систем.
    Польша усиленно милитаризируется желая стать первой армией в Европе после чего стать смотрящей за ней. Очевидно пока проблем с финансами нет. Как писали активно берут кредиты и постепенно влезают в кабалу на долгие годы.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:33
    На краину уже надежи нет... поленьев накачивают, подзуживают.... очередь подошла....