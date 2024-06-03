Власти Чехии решили оплачивать дорогу желающим вернуться на родину украинцам

Граждане Украины, которые желают вернуться на родину, получат возможность сделать это за счет чешского государства. Такое решение приняли власти Чехии, сообщает одно из чешских СМИ.Как стало известно, чешское руководство запустило проект добровольного возвращения на Украину граждан этой страны. Он будет действовать с июня по ноябрь 2024 года. Все украинцы, которые изъявят добровольное желание вернуться на родину, получат возможность сделать это за счет получения билетов на автобус, оплаченных чешским государством.Что касается больных и нетранспортабельных украинцев, то их транспортируют на родину в автомобилях скорой медицинской помощи. Единожды воспользоваться данной программой перемещения смогут до 400 граждан Украины и до 30 больных украинцев, являющихся пациентами чешских медицинских учреждений. В настоящее время на территории Чехии, по данным министерства внутренних дел этой страны, находится около 339 тысяч граждан Украины.Что интересно, в 2024 году украинцы, проживающие в Чехии, впервые стали приносить этой стране хоть какие-то доходы. Речь идет о том, что часть украинцев стала работать и, соответственно, платить налоги в чешский бюджет, а не только брать пособия и помощь от государства.Тем не менее, Чехия не заинтересована в том, чтобы на ее территории пребывало большое количество украинских беженцев. Это большая финансовая нагрузка на государство. Аналогичная ситуация – и во многих других странах Европы.

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