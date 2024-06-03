Власти Чехии решили оплачивать дорогу желающим вернуться на родину украинцам

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Власти Чехии решили оплачивать дорогу желающим вернуться на родину украинцам

Граждане Украины, которые желают вернуться на родину, получат возможность сделать это за счет чешского государства. Такое решение приняли власти Чехии, сообщает одно из чешских СМИ.

Как стало известно, чешское руководство запустило проект добровольного возвращения на Украину граждан этой страны. Он будет действовать с июня по ноябрь 2024 года. Все украинцы, которые изъявят добровольное желание вернуться на родину, получат возможность сделать это за счет получения билетов на автобус, оплаченных чешским государством.

Что касается больных и нетранспортабельных украинцев, то их транспортируют на родину в автомобилях скорой медицинской помощи. Единожды воспользоваться данной программой перемещения смогут до 400 граждан Украины и до 30 больных украинцев, являющихся пациентами чешских медицинских учреждений. В настоящее время на территории Чехии, по данным министерства внутренних дел этой страны, находится около 339 тысяч граждан Украины.

Что интересно, в 2024 году украинцы, проживающие в Чехии, впервые стали приносить этой стране хоть какие-то доходы. Речь идет о том, что часть украинцев стала работать и, соответственно, платить налоги в чешский бюджет, а не только брать пособия и помощь от государства.

Тем не менее, Чехия не заинтересована в том, чтобы на ее территории пребывало большое количество украинских беженцев. Это большая финансовая нагрузка на государство. Аналогичная ситуация – и во многих других странах Европы.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:39
    «Все украинцы, которые изъявят добровольное желание вернуться на родину, получат возможность сделать это за счет получения билетов на автобус, оплаченных чешским государством» —

    — Вот ради бесплатного билета на автобус свидомые как ломанутся назад на батькивщину в объятия ТЦК ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:43
      Дурниев немае.... wassat ...........
      Вот пинок под зад стимулирует... bully
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 10:40
    Хорошо ход, но нет не получиться)
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:41
    Так дело не пойдёт,а как же европейские ценности основанные на правилах.Кстати в Европах считают западные области Украины совершенно безопасными и ролики с ТЦКниками снимаются на " Мосфильме".
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:47
    Граждане Украины, которые желают вернуться на родину, получат возможность сделать это за счет чешского государства.

    Что-то мне подсказывает, что испуганные патриоты украинского рОзлива мало воодушевятся такой шикарной перспективой... no
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 10:49
    Зять - тёще:
    - А что, мама, вы к нам надолго?
    - Да пока не надоем!..
    - Что, даже чаю не попьёте?..
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:51
    Пусть власти Чехии, принласят десяток ТЦКашников и они очистят Чехию от укропов,за неделю и бесплатно.
  7. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 10:52
    Гробовые выплачивать собрались feel ...ага...ищите дураков