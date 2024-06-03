Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление «элитный» батальон ударных беспилотников «Птахи Мадьяра»
Контрудар украинских войск на Харьковском направлении имел больше медийный эффект, чем боевой, ВСУ так и не удалось выбить российские войска с занятых позиций, несмотря на переброшенные резервы. По данным российских ресурсов, ВС России продолжают наступление в районах Волчанска и Липцев, где идут ожесточенные бои.
По последним данным на утро понедельника, 3 июня, тяжелые бои идут в Волчанске. Штурмовые отряды «Бесстрашных», отразив контратаки ВСУ со стороны лесного массива в излучине реки Волчья, пошли вперед в районе Агрегатного завода и многоэтажной застройки. Также имеется существенное продвижение в районе частного сектора. Бои очень тяжелые, тем не менее нашим удалось продвинуться до 350 метров.
В районе Липцев наши атаковали в районе Глубокое, продвинувшись в лесополосе юго-восточнее села, отразив все контратаки противника. Там нашим удалось прорвать оборону 42-й ОМБр ВСУ и занять половину лесополосы, открывающей контроль над трассой на Липцы.
На этом фоне Генштаб ВСУ принял решение перебросить на Харьковское направление 414-й отдельный «элитный» батальон ударных беспилотных авиационных систем (414 ОБУБАС) морской пехоты, известный как «Птахи Мадьяра». По имеющейся информации, с помощью FPV-дронов командование ВСУ планирует компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ на данном направлении. Как сообщают украинские ресурсы, действовать батальон будет под Липцами, в Волчанск решили его не посылать.
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