Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление «элитный» батальон ударных беспилотников «Птахи Мадьяра»

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Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление «элитный» батальон ударных беспилотников «Птахи Мадьяра»

Контрудар украинских войск на Харьковском направлении имел больше медийный эффект, чем боевой, ВСУ так и не удалось выбить российские войска с занятых позиций, несмотря на переброшенные резервы. По данным российских ресурсов, ВС России продолжают наступление в районах Волчанска и Липцев, где идут ожесточенные бои.

По последним данным на утро понедельника, 3 июня, тяжелые бои идут в Волчанске. Штурмовые отряды «Бесстрашных», отразив контратаки ВСУ со стороны лесного массива в излучине реки Волчья, пошли вперед в районе Агрегатного завода и многоэтажной застройки. Также имеется существенное продвижение в районе частного сектора. Бои очень тяжелые, тем не менее нашим удалось продвинуться до 350 метров.



В районе Липцев наши атаковали в районе Глубокое, продвинувшись в лесополосе юго-восточнее села, отразив все контратаки противника. Там нашим удалось прорвать оборону 42-й ОМБр ВСУ и занять половину лесополосы, открывающей контроль над трассой на Липцы.

На этом фоне Генштаб ВСУ принял решение перебросить на Харьковское направление 414-й отдельный «элитный» батальон ударных беспилотных авиационных систем (414 ОБУБАС) морской пехоты, известный как «Птахи Мадьяра». По имеющейся информации, с помощью FPV-дронов командование ВСУ планирует компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ на данном направлении. Как сообщают украинские ресурсы, действовать батальон будет под Липцами, в Волчанск решили его не посылать.
9 комментариев
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:44
    батальон ударных беспилотников «Птахи Мадяра»
    не знаю почему но мне прочиталось, птахи МУДЯРА
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 10:52
      Сейчас без дронов никуда.

      В частности, задокументировано уничтожение двумя ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» танка ВСУ, который мчался по дороге к Калиновке с очевидной целью воспрепятствовать высадке русской десантуры и закреплению на новой позиции.
      Тем не менее ситуация с этим конкретным штурмом окутана «туманом войны» и широко нарративится укро-ципсотой как провальная. Но бросается в глаза, что наши бойцы без сопротивления проехали всю Калиновку, в том числе большое количество траншей, вырытых ВСУшниками. Что особенно важно, речь идет об участке, на котором канал уходит под землю. Очевидно, что враг вынужден их покинуть из-за огневого воздействия.
      Такое впечатление, что без шума в «телеге» и СМИ штурмовики ВС РФ и впрямь взяли населенный пункт, обходя Часов Яр с севера в направлении микрорайона «Октябрьский». На армейском чате ВСУ признают, что Калиновка ими потеряна из-за очевидной угрозы окружения.Эта информация, впрочем, не подтверждается вражескими картоделами (возможно, из-за выходных), но, согласно сливу инсайда из самостийного Генштаба офицером-правдорубом, «российская армия захватила большую часть Калиновки, в то время как другая часть находится в серой зоне. Однако преждевременно говорить о том, что населенный пункт полностью взят русскими, поскольку украинская армия по-прежнему контролирует склады, расположенные на северном холме. Откуда захисники ведут наблюдение за силами ВС РФ».


      https://svpressa.ru/war21/article/417210/
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +2
    Сегодня, 10:45
    "Мадьяра" какого-то придумали...
    Xoxлы, проснитесь - в этом конфликте мадьяры за нас!
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 10:51
      Не стоит недооценивать "мадьяра" специалист довольно таки грамотный в беспилотных технологиях.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -2
    Сегодня, 10:47
    Всякие там дроны- это козырь ВСУ. Нагадить издалека,не опасаясь последствий - национальная черта украинства.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 10:54
      Цитата: Андрей Николаевич
      Всякие там дроны- это козырь ВСУ. Нагадить издалека,не опасаясь последствий - национальная черта украинства.

      а когда наши дроны используют-это другое? я понимаю, что Вы не любите укров, но иногда в Ваших высказываниях пропадает логика.. походу когда-то все таки Вас какой то хихол обидел не по детски..
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 10:48
    Под Липцами не все так радужно,как пишут.Потеряли пару ключевых высот.Но это было дня,четыре назад Пока оттуда позитивного военкоры не пишут.ВСУ постоянно атакует в этом районе
  5. esl462 Звание
    esl462
    -1
    Сегодня, 10:49
    Известный персонаж. Помню, помню, как он "героически" оборонял Соледар, сидя за 10км от оного.
  6. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 10:50
    отдельный «элитный» батальон ударных беспилотных авиационных систем (414 ОБУБАС) морской пехоты, известный как «Птахи Мадяра»
    Если морская пехота, то почему Птицы и кто такой этот Мадяр? А самое главное, что у этих тварей беспилотники не кончаются. Снаряды кончаются, а беспилотники нет.