Курорты Краснодарского края: приезжать – не приезжать
Где тот Крым и где Кавказ?
Настало лето, и пора задуматься – куда податься?
В Крыму отдыхать многим сейчас просто страшно из-за украинских атак, но почему-то далеко не всех тянет и на Черноморское побережье Краснодарского края. И происходит так во многом в силу апатии и даже халатности местных властей.
Да, в Крыму сегодня опасно, да и с инфраструктурой там пока масса проблем, в первую очередь из-за санкций. Ну а в Турции и Египте стало очень дорого из-за падения курса рубля. Поэтому внимание курортников переключилось на побережье Краснодарского края.
Плохо ли это или хорошо?
Для причерноморских здравниц – конечно, хорошо. Но местная инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву отдыхающих, плюс страдает экология. А местечковые власти, как показывает практика, начинают суетиться только перед самым началом курортного сезона.
Но ведь Сочи вообще круглогодичный курорт, а наиболее активная стадия курортного сезона начнётся уже через месяц, на более северных курортах – чуть позже. И, судя по приходящим сообщениям, шевелиться многие уже начали, но пока только на уровне радужных обещаний.
Говорят и пишут, что примут меры и по поводу экологии, и по поводу пробок на дорогах, и по поводу криминала. Но действительность особой радости пока не вызывает. Попробуем же для начала выяснить, настолько ли безопасны курорты Краснодарского края.
И начнём с главного: угрозы украинских атак. Сочи вряд ли представляет интерес для ведомства Буданова, потому пока ещё там спокойно в этом смысле, и, видимо, будет спокойно и дальше. Но вот уже по пути следования туристов на курорты через Краснодар, как показала практика, случиться может всякое.
В Славянске-на-Кубани находится НПЗ, который недавно уже был атакован беспилотниками. Учитывая такой прецедент, нигде нет гарантии, что в один прекрасный день БПЛА не прилетят в Новороссийск или Туапсе, где также находятся важные объекты нефтяной инфраструктуры.
Зато что касается криминала, то ситуация действительно улучшилась. В основном речь о Сочи, в котором перед Олимпиадой стали принимать просто драконовские меры против преступности, бомжевания и прочих проявлений асоциального поведения. Но в других курортных городах края ситуация тоже улучшилась, хотя и не настолько.
В основном жертвами преступлений туристы в Сочи становятся во время экскурсий, особенно неорганизованных, в соседнюю Абхазию, где ситуация гораздо хуже, главным образом за счёт кумовства и попустительства властей. Но основная причина трагических случаев с туристами, правда, коренится в банальной глупости, беспечности и излишней самоуверенности.
Ради селфи на земле
Если раньше основные некриминальные несчастные случаи сводились главным образом к утоплению и получению телесных повреждений в результате ДТП, то новомодные тенденции внесли свои коррективы в статистику МЧС и службы медицины катастроф. В последние годы, даже если брать только относительно благополучный Сочи, значительную, если не наибольшую, часть такого рода происшествий составляют падения со скал или смотровых площадок при попытке сделать селфи.
Как нетрудно догадаться, большую часть жертв и пострадавших в таких инцидентах составляют женщины относительно молодого возраста. Но беспокоит не столько то, что любители выложить экстремальные фото в соцсетях падают в итоге с высоты, сколько сам факт, что львиная доля таких случаев происходит в организованных экскурсиях.
Да, по горной местности, в ходе которых, по идее, должна обеспечиваться безопасность участников. Винить МЧС, что вовремя кого-то не спасли, тут излишне, поскольку организаторы должны сами прибегать к услугам служб безопасности, хоть бы и к тем же эмчеэсовцам.
На пляжах они дежурят, но в горах же физически невозможно возле каждого обрыва расставить по патрулю. В результате пока доедут, пока доберутся до пострадавшего в горных условиях – нередко бывает уже поздно.
Вопиющий случай халатности коммунальных служб произошёл в прошлом году в районе сочинского парка «Ривьера», где две женщины упали с обрыва, не заметив его кромки из-за неспиленных кустов (одна из них в итоге скончалась). Но основная проблема, существенно ухудшающая картину безопасности отдыха – всё же экологическая.
Море, море – мир бездонный
В Сочи море давно уже не впечатляет чистотой и прозрачностью, местные, особенно те, кто занимаются дайвингом или просто ныряют в комплекте номер 1, предпочитают при возможности ездить в Абхазию, где море, как нам кажется, чище.
А подготовка к Олимпиаде привнесла, как ни странно, на наш взгляд, ещё больше негатива, хотя предполагалось, что эффект будет обратный. Виной всему тяга местных начальников выслужиться перед вышестоящими, чтобы получить побольше денег даже ценой ущерба для вверенной им территории.
При возведении олимпийских объектов с нарушениями закона были вырублены 23 гектара реликтовых самшитовых рощ. То, что они являлись природоохранными зонами, никого не смутило. Взамен, чтобы всё же не вступать в конфронтацию с законом, чиновники закупили для высадки саженцы самшита, но только не эндемичного колхидского, а итальянского вечнозеленого.
На саженцах при временном содержании после доставки из Италии были обнаружены гусеницы бабочки – самшитовой огнёвки. Несмотря на то, что сверху приказали саженцы сжечь, их обработали инсектицидами и высадили. В результате уже к 2012 году огневка поразила большую часть популяций самшита в России и Абхазии.
В 2014 году исчез самшит в хостинской тисо-самшитовой роще. Природная популяция самшита осталась только высоко в горах на границе Большого Сочи и Адыгеи. Но в этом году перед текущим курортным сезоном, как всегда, власти Сочи бравурно отрапортовали о планах дальнейшей реинтродукции самшита.
Но вряд ли это порадует курортников, которые надеются увидеть тисо-самшитовую рощу во всей красе при жизни. Самшит достигает высоты 2–3 метра примерно за 70 лет, тогда как автор этих строк, находясь в Сочи в командировке в 2006 году, видел там деревья высотой не менее 10 метров.
Чтобы первоначальный вид тисо-самшитовой рощи полностью восстановился, понадобится, по оценкам экологов, пять веков.
Но может быть, полюбоваться на самшит для курортников и не самое главное? И какие непосредственные опасности для них представляет исчезновение самшитовых зарослей?
Как бы паникёрски это ни звучало, но это несет непосредственную угрозу здоровью и даже жизни, поскольку своей корневой системой самшит предотвращает оползни и камнепады.
Час енота и минута шакала
Кроме уничтожившей самшит огнёвки, инвазивные виды фауны, которые могут доставить большие неприятности отдыхающим – это еноты и шакалы. Что касается первых, то милые на первый взгляд зверюшки сегодня водятся по всему курортному побережью Краснодарского края, где есть леса.
Проще сказать, где их нет: в Анапе, где вокруг степи, в Новороссийске и Геленджике, которые окружены известняковыми отрогами Маркотха. Непосредственно возле моря вряд ли отдыхающий с ними столкнётся, но если снимать жильё дикарём подальше от моря и поближе к лесу в целях экономии, то всё намного интереснее. Например, в Большом Сочи, непосредственно примыкающем к Западно-Кавказскому заповеднику, встреча неизбежна.
Пушистые создания промышляют главным образом отбросами, но, проникая в жилые дома, могут и воровать годные к употреблению продукты, причем не только во дворе, но и в помещении, куда они могут пролезать любыми возможными путями, оставляя после себя полную разруху. Людей они абсолютно не боятся, хотя в руки не даются, могут укусить или поцарапать.
Что касается шакалов, то полностью инвазивным видом их назвать невозможно, поскольку на Кавказе они водились всегда. Но на окраинах Западно-Кавказского заповедника они появились только в советскую эпоху в связи с массовой застройкой бюджетным жильем верхней части Сочи. Как и еноты, они кормятся с помоек, переворачивая их и разбрасывая содержимое по проезжей части, в результате чего создаются проблемы для движения автомобилей.
Как и первые, так и вторые представители животного мира являются частыми переносчиками бешенства. Основное неудобство для жителей верхнего Сочи – постоянный вой по ночам, который мешает спать, хорошо, если есть кондиционер, позволяющий не открывать стеклопакеты, любители же бюджетного отдыха в частном секторе вместо отдыха получат каторгу.
Это разве море?
Ну и в заключение – о том, можно ли вообще на курортах Краснодарского края купаться в море и где. Около двух недель тому назад эпидемиолог Геннадий Онищенко публично выступил с заявлением, что море в Сочи загажено сточными водами и сбросом канализации, а в воздухе летает полно вирусов.
Несмотря на то, что на курортах Краснодарского края действует программа строительства коллекторов для сброса фекалий, Г. Онищенко намекнул, что действует она медленно, и сточные воды в море сбрасываются повсеместно по всему побережью, хоть и уже в меньшей степени.
Особенно опасная ситуация сложилась в Геленджике, где из-за сливаемой канализации в центре города, прямо у набережной, купаться вообще нельзя, и спасатели вынуждены гонять отдыхающих, которые пытаются окунуться в море за пределами специально отведенных «лягушатников».
В некоторых местах во избежание заражения кишечной инфекцией запрещено даже заходить на мелководье босыми ногами. В Вардане нечистоты сбрасываются в реку, которая соответственно впадает в море.
Потому вопрос о том, где отдых безопаснее – в Крыму или в Краснодарском крае, остаётся открытым. Понятно, что в Крыму положение, близкое к военному, потому, конечно, там, причём особенно в Севастополе, многим отдыхать будет как минимум не совсем комфортно.
Но чтобы хотя бы на время СВО создать нормальные безопасные условия для отдыха на Русской Ривьере, местным властям надо сделать не так уж и много. И для начала вкладывать деньги не только и не столько в гигантские инфраструктурные проекты, а хотя бы для начала прекратить сброс в море канализации.
Ну а помимо этого, создать хоть какие-то препятствия для самовольного схода туристов с установленных маршрутов в горах (хоть штрафовать, в конце концов, раз предупреждения и рекомендации не помогают). Не пускать стаи помоечных птиц и зверюшек из заповедника на территорию города, и наконец просто хорошенько почистить и благоустроить пляжи. Тем более что последнюю заботу можно переложить на местный мелкий бизнес.
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