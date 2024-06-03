В Хабаровске сотрудниками ФСБ задержан очередной агент украинской военной разведки

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В Хабаровске сотрудниками ФСБ задержан очередной агент украинской военной разведки

Несмотря на почти два с половиной года специальной военной операции и многочисленные задержания различных агентов украинских спецслужб, в России все равно находятся те, кто идет на сотрудничество с Киевом. Очередного украинского агента взяли в Хабаровске. Об этом сообщило Управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Хабаровчанин, не наживший себе ума за 35 лет жизни, принял решение перейти на сторону Украины в конфликте с Россией. Для этого он сам в инициативном порядке вышел на представителей ведомства Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов в России), был завербован и начал предоставлять ГУР МО Украины сведения, их интересующие.



Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю установлен 35-летний житель города Хабаровска, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на сторону противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины.

— говорится в сообщении.

Мужчину задержали российские силовики, в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 275 УК РФ, по которой ему грозит до восьми лет лишения свободы, сам он находится под стражей. В настоящее время оперативные и следственные действия продолжаются, так что могут добавиться и другие статьи УК РФ.

16 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 11:15
    Еще одного иждивенца на наши налоги, да на долгие годы... Пусть там хоть форму для наших шьёт... Всё польза...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:17
      Могли хотя бы для порядка ему колено прострелить при задержании, чтобы другим неповадно было. am
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:52
      Не надо ему форму шить, к стенке его надо, точно такие же чуханы подожгли нефтебазы в югре и новосибе скорее всего.
    3. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Сегодня, 12:23
      к Рамзану таких направлять. У него ям хватит. Вот там пусть и посидят..
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:19
    Задерживать, судить и... в общем, таким возвращается совсем не обязательно...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:25
    сам в инициативном порядке вышел на представителей ведомства Буданова*
    Таких моральных уродов-предателей по всей стране вылавливают и это пока не служит предупреждением для других желающих сотрудничать с украинскими спецслужбами и военной разведкой. А жаль. Значит возможность наказания не останавливает потенциальных предателей.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:25
      А жаль. Значит возможность наказания не останавливает потенциальных предателей. а это никогда никого не останавливало. Китай скоро 30 лет как коррупционеров стреляет а толку нет- коррумпируют дальше себе....
    2. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: rotmistr60
      Значит возможность наказания не останавливает потенциальных предателей.

      Ну так наказание смехотворное, пока будет этот, как без мата назвать, мораторий на смертную казнь, боятся таким террористам нечего.
  4. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 11:40
    Не знаю, по какой статье таких будут судить, но должна быть разница в наказании. Идейных, как этот должен ждать пожизненный срок, а кто за деньги - 25 лет, дабы смог заработать себе на зоне то, что хотел от ведомства Буданова. Последний мог и обмануть, а на зоне заработок гарантирован. Да, маловато, но срок то большой ...
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:51
    задержан очередной агент украинской военной разведки

    Да, выходит так и будем все время ловить гадов и сажать на наши налоги!???
    Нечего нам смотреть на гейропу и на самых-самых-самых. Нужно отменять мораторий на смертную казнь...
    Вот, у батьки, есть смертная казнь, и он, небось, не отлавливает каждый день у себя гадов-предателей, т.к. они все испугались и разбежались, как Тихоновская, по заграницам... И что-то об этой даме давно ничего не слышно. Видимо, надоела уже наглосаксам, или они поняли, что из нее ничего толкового не выбить = не выжать...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 12:27
      Вот, у батьки, есть смертная казнь, и он, небось, не отлавливает каждый день у себя гадов-предателей, т.к. они все испугались и разбежались, как Тихоновская, по заграницам... после войны смертная казнь была а бандеровцев 12 лет ловили. Они отчего-то не разбегались по разным странам
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 12:47
        после войны смертная казнь была а бандеровцев 12 лет ловили. Они отчего-то не разбегались по разным странам

        1. Для справки:
        Смертная казнь в СССР была отменена 26 мая 1947 года Указом Президиума ВС СССР.
        Восстановлена смертная казнь была в начале 1950-го и действовала до 1996 года.
        2. Бежать из СССР после ВОВ было некуда.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 12:53
          1) С 1950 по 1957 вполне себе расстреливали
          2) Бежать из СССР после ВОВ было некуда. значит врали belay - что "США и кап страны поддерживали бандеровцев оружием, деньгами, средствами связи" belay lol
          Ибо если можно оттуда сюда- отсюда туда вообще элементарно.
          Немцы забор не просто так начали строить в Берлине- слишком резво население на Запад убегало.
          Да и у нас до 1960х особо препятствий не было на любой границе, потом да- стало проблемнее
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            0
            Сегодня, 13:10
            Бежать из СССР после ВОВ было некуда. значит врали..

            Для справки:
            Вокруг СССР с запада был железный кордон из Польши, Болгарии, Румынии - через Тиссу в Румынию не сбежишь, Венгрии, ГДР. В Австрии стояла армия СССР. Трибалты входили в состав СССР. Финны всех сбежавших возвращали обратно через границу в СССР.
            Стену в ГДР стали строить в 1961 г.
            И куда бежать, разве, что на луну запрыгнуть?
            Поддержка
            бандеровцев оружием, деньгами, средствами связи"

            - вопрос особый. Не относиться к вопросу о том, куда бежать.
            Как снабжали, можете почитать в архивах КГБ. Многое узнаете.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 13:39
              Вокруг СССР с запада был железный кордон из Польши, Болгарии, Румынии - через Тиссу в Румынию не сбежишь, Венгрии, ГДР. В Австрии стояла армия СССР. Трибалты входили в состав СССР. Финны всех сбежавших возвращали обратно через границу в СССР.
              - позже.
              До 1960х вполне можно было.
              Из Кушки местное население ходило в Афган вполне спокойно.
              А уж в бардаке Западной Украины народ ходил туда сюда легко и непринуждённо.

              вопрос особый. Не относиться к вопросу о том, куда бежать. почитайте как бандеровские связники ходили на Запад и обратно. Это то что хорошо задокументированно. Бегство рядовых бандеровцев на Запад вообще не проблемой было.

              К вопросу о железном кордоне.
              ННА в начальном периоде имело 3/4 и почти весь генералитет - из Вермахта.
              В Польше пришлось назначать своего Рокоссовского МО( на которого было ₽ покушения).
              Можно ли при таких раскладах говорить про типа "железный занавес"? Да ну нафиг, словесный оборот, не более. ..
  6. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 13:40
    Так чего еще ожидать, от почти 30 летней, политики Кремля, где надежда стать своими, буржуинскими победила веру и любовь к своей Родине, вот Зулейка и наоткрывала всем глаза, с позволения российской компрадорской элитки.