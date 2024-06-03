Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю установлен 35-летний житель города Хабаровска, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на сторону противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины.

Несмотря на почти два с половиной года специальной военной операции и многочисленные задержания различных агентов украинских спецслужб, в России все равно находятся те, кто идет на сотрудничество с Киевом. Очередного украинского агента взяли в Хабаровске. Об этом сообщило Управление ФСБ по Хабаровскому краю.Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Хабаровчанин, не наживший себе ума за 35 лет жизни, принял решение перейти на сторону Украины в конфликте с Россией. Для этого он сам в инициативном порядке вышел на представителей ведомства Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов в России), был завербован и начал предоставлять ГУР МО Украины сведения, их интересующие.— говорится в сообщении.Мужчину задержали российские силовики, в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 275 УК РФ, по которой ему грозит до восьми лет лишения свободы, сам он находится под стражей. В настоящее время оперативные и следственные действия продолжаются, так что могут добавиться и другие статьи УК РФ.