В Хабаровске сотрудниками ФСБ задержан очередной агент украинской военной разведки
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Несмотря на почти два с половиной года специальной военной операции и многочисленные задержания различных агентов украинских спецслужб, в России все равно находятся те, кто идет на сотрудничество с Киевом. Очередного украинского агента взяли в Хабаровске. Об этом сообщило Управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Хабаровчанин, не наживший себе ума за 35 лет жизни, принял решение перейти на сторону Украины в конфликте с Россией. Для этого он сам в инициативном порядке вышел на представителей ведомства Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов в России), был завербован и начал предоставлять ГУР МО Украины сведения, их интересующие.
Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю установлен 35-летний житель города Хабаровска, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на сторону противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины.
— говорится в сообщении.
Мужчину задержали российские силовики, в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 275 УК РФ, по которой ему грозит до восьми лет лишения свободы, сам он находится под стражей. В настоящее время оперативные и следственные действия продолжаются, так что могут добавиться и другие статьи УК РФ.
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