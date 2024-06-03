МИД РФ о применении ВСУ комплексов Patriot в небе над Россией: будут приняты все меры по нейтрализации угроз

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МИД РФ о применении ВСУ комплексов Patriot в небе над Россией: будут приняты все меры по нейтрализации угроз

Запад на фоне незавидного положения ВСУ на фронте решил переступить через очередную свою же «красную линию», подняв градус эскалации в конфликте на Украине. Так, уже более десятка стран разрешили Киеву наносить удары с помощью своего вооружения по территории России (речь идет о границах нашей страны на 1991 год).

Впрочем, власти некоторых государств все же решили «перестраховаться» и пока сняли запрет на атаку лишь приграничных с Харьковской областью российских территорий. В частности, такие заявления сделали в США и Германии.

Между тем в ФРГ допустили, что немецкое оружие может быть использовано не только для ударов по наземным целям в российском приграничье, но и по нашим самолетам. Об этом недавно заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, комментируя передачу Берлином в распоряжение ВСУ очередного американского комплекса ПРО Patriot.



Впрочем, здесь не совсем понятно, почему об этом говорят в Германии. Ведь производством вышеупомянутой системы занимаются США, и «последнее слово» должно оставаться за ними.

Как бы там ни было, подобные заявления указывают на то, что Запад готов и дальше способствовать эскалации конфликта на Украине, создавая все новые угрозы для нашей страны.

В свою очередь, на слова немецкого военного чиновника уже отреагировали в МИД РФ, подчеркнув, что ВС РФ будут приняты все необходимые меры по нейтрализации угроз.

О каких именно мерах идет речь, в ведомстве не пояснили. Однако стоит напомнить, что российское военно-политическое руководство уже неоднократно предупреждало западных союзников Киева о том, что переданное ими оружие или отправленные для поддержки боевиков ВСУ военные являются законной целью для ВС РФ.
41 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -6
    Сегодня, 11:10
    У Patriot не та дальность чтобы что то сбивать над Россией,а если ближе к границе их подвезут,то они станут просто мишенями.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +9
      Сегодня, 11:16
      Ид-76 с пленными сбили. И живыми ушли обратно. А в небе Украины они немало вреда уже принесли. Сколько самолетов мы потеряли?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 11:35
        Вот так и хочется наш МИД спросить, а почему до сих пор вот эти "все меры" не принимались и кто даст гарантию, что они сейчас будут приняты... Надеюсь не МИД и не сам "Гарант"...??? negative
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 11:46
          Список недавних мер.

          Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по винзаводу “Оливия” Николаевской области, где базировались боевики ВСУ. Об это РИА новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

          По его информации, на территории винзавода расположились украинские военные с техникой и боекомплектом. В частности, оттуда часто слышна и видна работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты которой летят в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым, добавил Лебедев.

          Как утверждает подпольщик, после взрывов в сторону завода понеслись кареты скорой помощи, а СБУ проверяет всех выезжающих из города, а также проверяет технику и телефоны граждан.

          На днях российская армия нанесла массированный удар по вражеским объектам электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что взрывы были слышны в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, а также подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой народной республики.
          Ранее вооруженные силы России ударили по перевалочному пункту снабжения Вооруженных сил Украины Чугуеве Харьковской области, сообщил Лебедев.

          По имеющейся информации подпольщика, взрывы в городе были слышны рано утром.

          "В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами", - сказал Лебедев.

          Накануне серия взрывов прозвучала и в самом Харькове, пишет Лебедев.

          "Какой-то очень серьезный прилет. Местные кастрюли в истерике", - сообщил подпольщик, уточнив, что как минимум один снаряд попал в склад с боеприпасами ВСУ, и что удары по военным объектам киевского режима продолжаются.

          В свою очередь украинский Телеграм-канал "Инсайдер.ua", отметил, что “таких массированных ударов не было давно”.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 11:37
        Может нам стоит хусситам в аренду передать С-400 и Калибры?
      3. Село Звание
        Село
        +1
        Сегодня, 13:23
        Ид-76 с пленными сбили

        Им удалось его сбить, только потому, что этого никто не ожидал.
        Теперь авиация работает совсем по другому.
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          -1
          Сегодня, 13:56
          На третьем году "сво" - "никто не ожидал", спасибо вы сделали мой день.
          1. Село Звание
            Село
            +1
            Сегодня, 13:59
            Это конечно не смешно. Но, что было то было.
      4. Sardou Звание
        Sardou
        0
        Сегодня, 13:31
        Si tu connais le nombre d'avion abattu par le système anti-aérien ukrainien,dis le nous dans le cas contraire... arrête de raconter des mensonges...
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +4
      Сегодня, 11:16
      в прошлом год смогли и че то целые остались, не надо недооценивать противника
    3. Sardou Звание
      Sardou
      +1
      Сегодня, 13:32
      Tout ce que tu dis est vrai...les américains disent qu'ils peuvent augmenter la portée de détection du système de détection...mais c'est faux
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 11:11
    Мера тут может быть только одна... уничтожение Пэтриота ещё на подходе на позицию.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 11:26
      уничтожение Пэтриота ещё на подходе на позицию.

      Разрешите вопрос. Как Вы себе это представляете?
      1. Село Звание
        Село
        +1
        Сегодня, 13:28
        Разрешите вопрос. Как Вы себе это представляете?

        Разведка, не?
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +1
          Сегодня, 13:43
          Разведка, не?

          Может не стоит противника недооценивать? Не?
          Возьмите радиус действия пусковой установки, наложите на радиус действия нашей авиации и посмотрите какой район надо будет "прочесать", при условии что " подсвет наверняка будет проведен средствами НАТО.
          1. Село Звание
            Село
            +1
            Сегодня, 13:46
            Если в харькове смогли еще до выхода на позиции ого вампира с ураганом, на объезной в пыль превратить. Думаю батарею пэтриот уж точно засечь особого труда не составит.
            1. Canecat Звание
              Canecat
              +1
              Сегодня, 13:49
              Если в харькове смогли

              В Харькове их засветило подполье. А в лесу кто светить будет?
              1. Село Звание
                Село
                0
                Сегодня, 13:52
                засветило подполье.

                Там бпла засветил.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:13
    . Так, уже более десятка стран разрешили Киеву наносить удары с помощью своего вооружения по территории России

    Список поименно и каждому по ракете! Превентивно так сказать.....
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:17
    Будем ждать наших мер ,как они будут выглядеть.Уничтожение очередного Пэтриота на Украине- маловато будет ,для ответных мер.США скажут - рутина.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 11:27
      Будем ждать наших мер ,как они будут выглядеть.

      А вы разве не знаете ? Коль уж МИД а не МО РФ выступило с таким заявлением , очередная "красная линия" и китайское предупреждение.
    2. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 11:29
      Будем ждать наших мер ,как они будут выглядеть

      По речам президента соскучились ? Ну , с серьёзнейшим видом напомнит , "С огнём играете !!! Как расширим санитарную зону !!". Только спички у нас подмоченные .
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:38
        Как бы не очень хотелось услышать - наносим удар по центрам принятия решений Берлин,Париж,Лондон ,Вашингтон.Мы в рай ,а они в ад.
        1. dauria Звание
          dauria
          +3
          Сегодня, 11:41
          Ну так и не услышите . Будем ковырять мы Украину , они - нас . А европейцы в зрительном зале .
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 12:03
            Да европейцы в зрительном зале и прекрасно понимают что Украина для нас предлог.И бросают почти всё на Украину ,чтобы кино не стало для них реальностью.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:24
    Все заканчивается, тем или иным образом...
    Импоршная техника обратно если и вернётся, готовым металлоломом, наверняка.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 11:26
      Ну вот к примеру, на святой земле, долгое время жили при "железном куполе" и регулярных обстрелах водопроводными трубами. Недавно вот надоело всем и своя СВО началась с туманными перспективами.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:35
    Запад готов и дальше способствовать эскалации конфликта на Украине
    А разве у кого-то были сомнения в этом? По поводу ответа написано и озвучено уже многими и много, а вот каким он в действительности будет поживем - увидим.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 12:00
      каким он в действительности будет поживем - увидим

      я бы написал так: "если доживем - увидим"
  7. kvv Звание
    kvv
    -3
    Сегодня, 11:36
    очередное китайское предупреждение, опять озабоченности, красные линии и сопли, вот и весь ответ
  8. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 11:39
    решил переступить через очередную свою же «красную линию», подняв градус эскалации в конфликте на Украине


    А у нас начертят новую? Жиииирнющую миллионную.
  9. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 11:43
    Однако стоит напомнить, что российское военно-политическое руководство уже неоднократно предупреждало западных союзников Киева о том, что переданное ими оружие или отправленные для поддержки боевиков ВСУ военные являются законной целью для ВС РФ.

    А без предупреждения это непонятно кому-то было? Какой смысл в постоянном повторении этой ритуальной фразы в статьях? Типа, эвон как Запад запугали?
  10. ескела Звание
    ескела
    +2
    Сегодня, 11:50
    Очередная линия через которую перешагнут . Прошло время разговора ,надо делать и пусть они потом гадают за что и как мы ответим.
  11. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 11:59
    Цитата: LuckyBlog
    стоит хусситам в аренду передать С-400 и Калибры

    а вы думаете у нас есть лишние???
    п.с. это я еще не говорю про стоимость одного "выстрела"
  12. Игораш Звание
    Игораш
    +3
    Сегодня, 12:02
    Путина загоняют в угол со всех сторон.С западом понятно..а тут свои предают и опереться просто не на кого..Речь идет не о жалости.Речь идет о возможной войне с применением ЯО.В западных регионах РФ на что надеются?Москва даже Белгород и Черноморский флот гарантированно прикрыть не может.Почти каждый день жертвы.А ведь НАТО еще не вступало в войну...А если сотни ракет и бомб с ЯО? И почему у нас оказалось меньше стр.ракет чем в США ?Это что, предательство?А почему США уверенно заявляют, что только 1 процент их долетит до США?А может и лететь нечему?Я хорошо помню, как два носителя ядерного чемоданчика отдыхали на Урале.А может потому и отдыхали , что толку нет от этого чемоданчика.А для успокоения людей запускали оставшиеся ракеты...коту под хвост.Почему мобильные средства доствки и пускп стр.ракет не рассредотачиваются по стране, а крутятся в одном районе, изображая бурную деятельность?А почему такая недоукомплектованность нашего флота?А почему хваленные СУ - 57 выпускаются только десятками в год а не сотнями ? Вопросы , вопросы, вопросы и многие сотни генералов ...умещие успешно проводить ВКС..и щелкать каблуками..Не пора ли всем понять , что пружина сжата почти до упора и не многие патриоты и губернаторы, да да, есть и такие, не смогут обеспечить победу.А без победы нам самим и нашим детям смерть.И другого не дано.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:35
      почему США уверенно заявляют, что только 1 процент их долетит до США?А может и лететь нечему?
      1 процент- это 10 городов по которым прилетит 1-2 боеголовки. Несколько миллионов убитых, уничтоженное ЭМИ всё и так далее.
  13. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 12:09
    Так, уже более десятка стран разрешили Киеву наносить удары с помощью своего вооружения по территории России (речь идет о границах нашей страны на 1991 год).
    Телеведущая "60 минут" выразилась сегодня по-другому - "...по исторической территории России...". Это дословно. Что она хотела этим сказать не понятно. У меня, да и у других зрителей наверняка сразу возник вопрос, надеюсь понятно какой. sad
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 13:59
      Очевидно это то, что в границах княжества Московское, а так фиг его знает. request
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:15
    Однако стоит напомнить, что российское военно-политическое руководство уже неоднократно предупреждало западных союзников Киева о том, что переданное ими оружие или отправленные для поддержки боевиков ВСУ военные являются законной целью для ВС РФ.

    Но ни разу не продемонстрировало свою НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ...
  15. Физорг Звание
    Физорг
    -2
    Сегодня, 12:44
    Краснолинейшики, вам самим ваш скулеж не надоел? Ни фактов не аргументов, не вариативных гиппотез.
    Тупая заезженная пластинка, снова выразят озабоченность- если каждому вылепить минус, за флуд (неоднократное повторение фраз)то большей части пора в баню.
    Методичка маргиналов, которые думают что другие такие же и это пройдет
  16. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 14:07
    Цитата: AdAstra
    Очевидно это то, что в границах княжества Московское, а так фиг его знает. request

    Да я немного не об этом - территории, которые мы освободили, и продолжаем освобождать - они тоже наши исторические, и ВГК об это говорил. bully