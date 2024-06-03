МИД РФ о применении ВСУ комплексов Patriot в небе над Россией: будут приняты все меры по нейтрализации угроз
Запад на фоне незавидного положения ВСУ на фронте решил переступить через очередную свою же «красную линию», подняв градус эскалации в конфликте на Украине. Так, уже более десятка стран разрешили Киеву наносить удары с помощью своего вооружения по территории России (речь идет о границах нашей страны на 1991 год).
Впрочем, власти некоторых государств все же решили «перестраховаться» и пока сняли запрет на атаку лишь приграничных с Харьковской областью российских территорий. В частности, такие заявления сделали в США и Германии.
Между тем в ФРГ допустили, что немецкое оружие может быть использовано не только для ударов по наземным целям в российском приграничье, но и по нашим самолетам. Об этом недавно заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, комментируя передачу Берлином в распоряжение ВСУ очередного американского комплекса ПРО Patriot.
Впрочем, здесь не совсем понятно, почему об этом говорят в Германии. Ведь производством вышеупомянутой системы занимаются США, и «последнее слово» должно оставаться за ними.
Как бы там ни было, подобные заявления указывают на то, что Запад готов и дальше способствовать эскалации конфликта на Украине, создавая все новые угрозы для нашей страны.
В свою очередь, на слова немецкого военного чиновника уже отреагировали в МИД РФ, подчеркнув, что ВС РФ будут приняты все необходимые меры по нейтрализации угроз.
О каких именно мерах идет речь, в ведомстве не пояснили. Однако стоит напомнить, что российское военно-политическое руководство уже неоднократно предупреждало западных союзников Киева о том, что переданное ими оружие или отправленные для поддержки боевиков ВСУ военные являются законной целью для ВС РФ.
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