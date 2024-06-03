Американский БТР Stryker ВСУ уничтожен вместе с переправой через реку Волчья в Волчанске
Один из переданных боевикам киевского режима американских БТР M1256 Stryker был уничтожен вместе с переправой через реку Волчья, которая делит на две части город Волчанск в Харьковской области. Боевая машина была поражена точным ударом и полностью сгорела, таким образом еще больше повреждая и блокируя тяжелый механизированный мост противника.
Река Волчья во многих местах совсем узкая, что позволяет украинским боевикам оперативно наводить через нее переправы, которые постоянно обстреливаются силами российской артиллерии, авиации и беспилотных систем.
Ранее сообщалось, что подразделениям российской армии удалось отбить контратаки ВСУ в Волчанске. Боевики были вынуждены с тяжелыми потерями откатиться на прежние позиции. Более того, в настоящее время ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. В настоящее время продолжается штурм украинских позиций на территории Волчанского агрегатного завода и в районе многоэтажной жилой застройки. Сообщается о существенном продвижении на востоке города в частном секторе.
Также ВС РФ расширили зону контроля в районе населенного пункта Липцы на севере Харьковской области, где штурмовики "Северной" группировки ВС РФ значительно продвинулись в лесу юго-восточнее населенного пункта Глубокое. Попытки противника вернуть утраченные позиции успеха не имели.
Кроме того, сообщается о резком снижении интенсивности работы артиллерии ВСУ, обусловленном значительными потерями в технике, которые украинское командование пытается компенсировать массовым применением FPV-дронов. С этой целью в Харьковскую область переброшено элитное подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра".
Информация