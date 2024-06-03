Американский БТР Stryker ВСУ уничтожен вместе с переправой через реку Волчья в Волчанске

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Американский БТР Stryker ВСУ уничтожен вместе с переправой через реку Волчья в Волчанске

Один из переданных боевикам киевского режима американских БТР M1256 Stryker был уничтожен вместе с переправой через реку Волчья, которая делит на две части город Волчанск в Харьковской области. Боевая машина была поражена точным ударом и полностью сгорела, таким образом еще больше повреждая и блокируя тяжелый механизированный мост противника.

Река Волчья во многих местах совсем узкая, что позволяет украинским боевикам оперативно наводить через нее переправы, которые постоянно обстреливаются силами российской артиллерии, авиации и беспилотных систем.






Ранее сообщалось, что подразделениям российской армии удалось отбить контратаки ВСУ в Волчанске. Боевики были вынуждены с тяжелыми потерями откатиться на прежние позиции. Более того, в настоящее время ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. В настоящее время продолжается штурм украинских позиций на территории Волчанского агрегатного завода и в районе многоэтажной жилой застройки. Сообщается о существенном продвижении на востоке города в частном секторе.

Также ВС РФ расширили зону контроля в районе населенного пункта Липцы на севере Харьковской области, где штурмовики "Северной" группировки ВС РФ значительно продвинулись в лесу юго-восточнее населенного пункта Глубокое. Попытки противника вернуть утраченные позиции успеха не имели.

Кроме того, сообщается о резком снижении интенсивности работы артиллерии ВСУ, обусловленном значительными потерями в технике, которые украинское командование пытается компенсировать массовым применением FPV-дронов. С этой целью в Харьковскую область переброшено элитное подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра".
20 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 12:02
    блокируя тяжелый механизированный мост противника.


    ну как бы убрать оттуда подбитый бтр - это дел на полчаса...
    1. Бомба Звание
      Бомба
      0
      Сегодня, 12:05
      И еще столько же пантон заменить.
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      +3
      Сегодня, 12:20
      А потом ещё полчаса подогнать свежий и не горелый страйкер на пристреляный мост.
    3. Cartograf Звание
      Cartograf
      0
      Сегодня, 12:27
      Главное приэвакуации не попасть под раздачу пряников. А так просто и понтон заменить и остов убрать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:05
    Всю речку ВСУшники загадили, нефтяные разводы отсюда видно .А воняет наверно жуть.На полной панораме ,метрах в ста выше вторая переправа " поломаная".
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:32
      Укропы речку изгадили не только нефтянными разводами , но и своими 200 ми
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:11
    Американский БТР Stryker ВСУ уничтожен вместе с переправой через реку Волчья в Волчанске
    . С виду мост не шибко постродал, но кода БТР на нем проорал, металлу конструкции тоже досталось, это факт... ездить по нему не получится.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 12:30
      В районе реки Волчьей если что то из переправ противником наводится , сразу же уничтожается . Это здесь на фото показано два понтонных моста , на самом деле этих мостов в том числе ,ушатанных нашими артиллеристами десятка два , не меньше. Но укроп упрям , продолжает гнать резервы , видимо пока не подойдут к концу, ну тогда уже дело будет за нами.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:08
        Идея фиксус! А как ещё могут поступить зелебобики, им перед хозяином отчитываться надо, а целая череда потерь, поражений, настроения никому не улучшает.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 13:10
          Вот именно , многие спрашивают : " что же они лезут . если их уничтожают? " . Как раз "перед хозяином отчитываться надо" -ключевое! good
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:27
            На данный момент зелебобикам похвастаться нечем... так и впредь будет.
  4. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 12:14
    Цитата: Бомба
    И еще столько же пантон заменить.

    Виталик - это не "пантон", а ТММ. bully
    1. Cartograf Звание
      Cartograf
      0
      Сегодня, 12:28
      Тем более заменить его ещё сложнее. Проще рядом кинуть.
  5. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 12:17
    С этой целью в Харьковскую область переброшено элитное подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра".
    Надо так понимать, что командир - венгр. sad
  6. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 12:19
    БТР M1256 Stryker был уничтожен вместе с переправой через реку Волчья

    судя по фото, переправа как раз на месте.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:31
      БТР горел, мост не просто подкоптился, он тоже перегрелся, а значит прочность потерял...
      Пешком по нему пройти можно, а под весом чего то тяжёлого прогнется, а то и развалится сразу. Металлолом, не более того.
  7. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 12:19
    Писал об этой речушке местами напоминающую канаву. Брод для проходимой техники организовать нетрудно. Можно, также в верховьях просто сделать запруду и неделю вторую речушка будет осушена, благо сейчас засуха, воды мало. Конечно проще всего привлечь понтонников с передвижными мостами, если они есть.
  8. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 12:31
    Цитата: Cartograf
    Тем более заменить его ещё сложнее. Проще рядом кинуть.

    Рядом нецелесообразно, место уже "засвечено". sad
  9. УАТ Звание
    УАТ
    0
    Сегодня, 12:45
    Вопрос от валенка. Механизированный мост, что это? Неужели разводной?
  10. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 13:40
    Истины ради: понтон пригоден для переправы "не легковой" техники.