Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте

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Business Insider: разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте

Разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии. Оно было получено слишком поздно.

Такое мнение высказывают эксперты, опрошенные журналистами издания Business Insider.

Раньше американские власти высказывались категорически против применения киевским режимом поставляемых ему вооружений по объектам на территории России. Но после того как все больше союзников США высказалось за снятие данного ограничения для ВСУ, Вашингтон начинает менять свою точку зрения.

По словам опрошенных изданием экспертов, данная мера не станет панацеей, способной добиться перелома в ситуации на передовой, хотя и создаст россиянам дополнительные проблемы. По их мнению, применение западного оружия поможет Украине укрепить свои позиции и приостановить продвижение войск РФ, особенно на приграничных территориях. В частности, замдиректора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди заявил, что решение о предоставлении применять РСЗО HIMARS и западной артиллерии для обстрелов приграничья России является «самоочевидным».


Но дефицит людей и боеприпасов, отмечают собеседники издания, не позволит решить проблему кардинально. Помимо этого, утверждают эксперты, Запад пока не готов предоставлять ВСУ имеющиеся у него разведданные в полном объеме, без которых украинские военные не смогут находить цели в глубине российской территории.
29 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 11:40
    разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте

    Это то да, но вот кровушки наших ни в чём не повинных мирных граждан прольёт предостаточно...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:44
      ....уже проливает. наш мирняк гибнет от какельских обстрелов. am
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:50
      Думаю это способ успокоить шахматиста и без того заторможенного до предела
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +6
    Сегодня, 11:46
    Ситуацию да , не изменит. Но позволит в очередной раз увериться западу в собственной вселозволеннсти. А дальше что ? Удар по УВЗ? Вилючинску? Видяево? Собор Василия блаженного и Петродворец? Путин когда проснется уже
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:50
      Дальше? Будут прилёты туда куда они захотят и через несколько лет это снизят до минимума насытив ПВО страны.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 11:50
      Путин когда проснется уже

      Ну наверное когда конкретно так прилетит по Спасской Башне Кремля.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 12:10
        Сколько помню шахматиста, все время одно и то же - решения запоздалые, половинчатые и без серьезных последствий для саботажников. Посмотрел тут сериал "Спящие" реж Быкова от 2017 года, тот за который он извинялся и каялся перед тусой. Там в принципе вся ситуация разложена - во главе пирамиды штаты, либерда у них на подсосе, высшие чиновники "и нашим и вашим", и даже шахматист мельком профигурировал, которого (по сюжету) оказалось возможным убедить совершить вредное для страны действие ради симпатии уважаемых партнеров. Не удивительно, сериал больше не показывают по тв и даже на киноплатформах его нет, ток на "дружественном" ютубе
        1. Deadушка Звание
          Deadушка
          0
          Сегодня, 12:41
          "Спящие", "колонны" и пр. это цветочки(они хотя бы идейные). Хуже то, что в основной массе это простые "обыватели и мещане". Просто работает принцип - "мне хорошо и хочу, что бы было лучше", а остальное по боку. Подобные "рвачи"(приспособленцы) страну и развалили. Далеко ходить не нужно - депутаты и чиновники.
      2. guest Звание
        guest
        -1
        Сегодня, 13:10
        Цитата: частное лицо
        Ну наверное когда конкретно так прилетит по Спасской Башне Кремля.

        Так по Кремлю уже прилетало и 0 реакции.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 13:15
          Так по Кремлю уже прилетало и 0 реакции.

          Значит мало прилетало и не туда куда надо.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:40
      Цитата: FoBoss_VM
      Путин когда проснется уже

      Ближе к 2030-му...Если всё сложится удачно...
  3. С.З. Звание
    С.З.
    -7
    Сегодня, 11:50
    Эти удары быстрее истощат арсеналы ВСУ, так что пользы для ВСУ не будет.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 12:09
      Эти удары быстрее истощат арсеналы ВСУ

      Скорее истощат наши арсеналы и поломают логистику что повлечёт проблемы с подвозом БК на передовую.
      1. С.З. Звание
        С.З.
        -2
        Сегодня, 12:39
        "Скорее истощат наши арсеналы и поломают логистику что повлечёт проблемы с подвозом БК на передовую."

        Удары по НПЗ? Больше мы вряд ли увидим.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:41
      Цитата: С.З.
      Эти удары быстрее истощат арсеналы ВСУ, так что пользы для ВСУ не будет.

      Вот он ударил раз, два, три - и сам лишился сил.
      Мне руку поднял рефери, которой я не бил.
      Лежал он и думал: что жизнь хороша...
      Кому - хороша, а кому - ни шиша.
  4. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 11:51
    Разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии.

    в свете появившихся некоторых высказываний о военной операции, склонен считать эти фразы двусмысленные, есть очень много неопределённостей - чтобы четко что-то трактовать.
    цитата:
    Будем делать всё, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится
  5. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    -1
    Сегодня, 11:52
    Вот как разобьем мосты через Днепр,тогда уж точно недострелют...
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 11:56
      Вот как разобьем мосты через Днепр

      значит никогда????
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:53
    Оно было получено слишком поздно.
    Сейчас неудачи ВСУ на фронте западные СМИ будут списывать на мифическое "разрешение", которое поздно дали киеву. Как ранее оправдывали провали киевской власти задержкой поставок оружия и техники. Киев и без всякого разрешения использовал западное оружие по российской территории.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -6
      Сегодня, 11:57
      неудачи ВСУ на фронте западные СМИ будут списывать на мифическое "разрешение", которое поздно дали киев

      пожалуйста, не распространяйте неподтвержденную информацию про "неудачи всу"
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +3
        Сегодня, 12:04
        не распространяйте неподтвержденную информацию про "неудачи всу"
        А может вам уже пора прекратить нести киевскую чушь и проталкивать проукраинские комментарии?
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -3
          Сегодня, 12:10
          нести киевскую чушь и проталкивать проукраинские комментарии


          если есть подтверждения вашим тезисам - напишите их пожалуйста, а любое неправдоподобное приукрашивание ситуации на фронте - помощь врагу! два с половиной года "сказки" рассказываете: летом 22го "перемалывали", летом 23го "переломный момент" праздновали, сейчас начались мифические "неудачи" (хотя бы рассказали в чем они заключаются)
  7. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 12:16
    Вопрос риторический. Идет третий год СВО, а мы продвинулись на расстояние от Донецка всего лишь на несколько десятков км.
    Не отодвинули укроВермахт на безопасное расстояние от своих границ.

    А они теперь могут и на 300 км пульнуть.
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 13:13
      Скажите мне пожалуйста. Как вы себе представляете выстраивание нормальной общественной жизни на моментально огромнозанятой территории?
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 12:21
    Разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии. Оно было получено слишком поздно.

    Такое мнение высказывают эксперты

    Неужто Рябова опросили?
    "Мало, поздно, не поможет".
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:50
    Помимо этого, утверждают эксперты, Запад пока не готов предоставлять ВСУ имеющиеся у него разведданные в полном объеме, без которых украинские военные не смогут находить цели в глубине российской территории.

    То есть? Если будет готов, то сможет?
    Может быть, России пора выйти из тех договоров и соглашений, что мешают сбивать западные разведчики, способные предоставлять ВСУ разведданные?
  10. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 13:07
    замдиректора российской программы Фонда защиты демократии

    Это что за зверь такой? belay
  11. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:08
    разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте

    Цель запада не изменить ситуацию на фронте, а нанести как можно больше вреда России.
  12. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 13:26
    Разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием не изменит ситуацию на фронте в пользу украинской армии. Оно было получено слишком поздно

    Так-таки не понимая, с чего такой кипишь. Раньше никто не запрещал, теперь все разрешают – а в чём разница-то?
    Кстати, в западной прессе есть версия, объясняющая информационную компанию с этими разрешениями. Сделано это для того, что бы у Украины не было возможности обвинять Запад в своих военных неудачах, вплоть до полного разгрома. Как это было после контрнаступа, провал которого Украина объясняла недостаточной помощью. А после того, как Запад громогласно разрешил бить по России, в случае украинских поражений украинцам будет сказано, что вам дали оружие и сняли все ограничения по его применению, поэтому сами виноваты, что не смогли победить, а мы тут, вообще, не при чём.