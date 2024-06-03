Посол МИД РФ Мирошник: Россия больше не рассматривает Швейцарию в качестве нейтрального посредника

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Посол МИД РФ Мирошник: Россия больше не рассматривает Швейцарию в качестве нейтрального посредника

Швейцария больше не является нейтральной страной и не рассматривается Россией в качестве посредника в переговорах с Украиной. На сегодняшний день власти страны заняли конкретную проукраинскую позицию. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Швейцария потеряла свой статус нейтральной страны, которым так гордилась много лет, присоединившись к антироссийским санкциям, а также согласившись провести так называемый «саммит мира» по просьбе Зеленского. Пока до прямых поставок вооружений Киеву не дошло, но и этого осталось ждать недолго. На этом фоне Россия больше не рассматривает эту страну в качестве нейтральной территории или посредника.



Швейцария, присоединившись к односторонним антироссийским санкциям, сама лишила себя статуса нейтрального государства. Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны.

— приводят «Известия» слова Мирошника.

На сегодняшний день возможное место будущих переговоров с Украиной не определено, о нем нужно будет договариваться отдельно. Однако Киев пока не намерен вести диалог с Москвой, Зеленскому нужны средства для продолжения войны. Конференция в Швейцарии будет посвящена продолжению войны, а не мирному урегулированию, тем более что там соберутся одни и те же лица.

Как ранее сообщалось, ряд руководителей ключевых стран "глобального юга" отказались ехать в Швейцарию по причине отсутствия там России. Задуманная Зеленским конференция превращается в пустышку.
20 комментариев
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  1. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 11:56
    Швейцария потеряла свой статус нейтральной страны, которым так гордилась много лет
    А если бы оттуда наши Пацаны все свое золото, все свои сбережения забрали? Вот это бы был хоть какой удар по Швейцарии.
    1. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 12:20
      Приближённых просто кинули, как последних лохов. Что там забирать? Всё, что награблено непосильным трудом нашими олигархами в миг было отобрано более прошаренным вором и грабителем в лице "коллективного Запада".
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:22
      если бы оттуда наши Пацаны все свое золото, все свои сбережения забрали? Вот это бы был хоть какой удар по Швейцарии.
      Швейцария давно ввела санкции против России и деньги Пацанов там - заморожены и будут изъяты когда нибудь
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 13:07
        Цитата: свой1970
        деньги Пацанов там - заморожены и будут изъяты когда нибудь
        есть анонимные счета, есть счета чере несколько фирм, где не поймешь чьи это деньги вообще. Например, компанию учреждает швейцарец и директор он же. Затем у нотариуса подписывается документ, что этот швейцарец переведет деньги фирмы ло приказу любого лица, которое ему назовет пароль.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 13:28
          Например, компанию учреждает швейцарец и директор он же проблемы с налогообложением для граждан Швейцарии уже есть.
          + ещё старое Кипрское замораживание.
          В общем у банков проблемы.
          Не у меня, если что,...
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            -1
            Сегодня, 13:51
            Помнится тогда Вовчик нашим советы давал: Везите деньги домой, а то эти злодейские злодеи у вас детьги то позаберут. Вот умный. А чего ж он 300 млрд там оставил, что же своим же советом не воспользовался?
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 13:53
      Это не наши пацаны а их и им на нас плевать.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +14
    Сегодня, 11:57
    А разве она свой нейтральный статус не потеряла когда стала отчитываться американской ФНС и исчезла "тайна вклада"?
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 12:12
    Почему не указана дата когда такая светлая мысль пришла в "голову" МИД РФ, или на дату влияли меркантильные интересы сотрудников МИД РФ, допустим недвижимость, или ПМЖ детей сотрудников МИДа в альпийской конфедерации?
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 12:25
      Вообще-то, такие решения принимаются не на уровне "сотрудников МИД-а" (даже послов...). Последние их только озвучивают, в назначенное время...

      Так что, наличие или отсутствие у кого бы то ни было, т.н. "шенгена" или ПМЖ здесь дело "десятое"...
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Сегодня, 12:16
    В нейтральность швейцарии в настоящее время возможно верят сами швейцарцы и то не все. Пен до сы давно прогнули под себя банковскую систему. А с началом СВО и участием в санкциях против России швейцария засунула в клозет и свой политический/международный нейтралитет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:16
    Если что Швейцарию в ад! Швеция,Швейцария не нейтралы.Шри Ланка - нейтрал.Какую ещё страну на букву Ш - забыл.А нас то за Шо - все остальные.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 13:56
      Какую ещё страну на букву Ш - забыл ?

      А это где - Берег Шпротовой кости.
  6. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +4
    Сегодня, 12:16
    Все верно, Денис.
    Суверенитет Швейцарии начал разваливаться с банкротством Креди Свисс.

    Надеюсь наша дипломатическая пощечина не имеет обратного хода.
    Эту оплеуха настолько звонкая, что каждый раз ее упоминание высшими должностями, десятилетие будет икаться тупым швейцарским гномам. Слив швейцарского нейтралитета - это феномен, колоссальное событие в истории мировой дипломатии, и подарок для многих. То что ЮАР, Бразилия, Китай не приедут - уже их поражение.

    Швейцария полным ходом идет по траектории стран БеНиЛюкса, были уникальными разноплановыми оффшорами и относительно нейтральными, стали попугаями в ЕС, и главным притоном для арабского-африканского криминала.
    Реализуется гиблый капкан для малых стран Европы, попытавшихся самоутвердиться в глазах ЕС и США.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:20
    Швейцария потеряла свой статус нейтральной страны
    Судя по всему Швейцария просчитала варианты и решила, что в данной ситуации выгоднее примкнуть к англосаксам и корпоративному "братству" Европы чем считаться "нейтральной" (на словах).
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 13:57
      Они хотели уничтожить Россию своими санкциями и разворовать а русский народ вырезать на этом и прогорели.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:19
    Надеюсь, это было официальное заявление МИД, а не "частное мнение" одного из уважаемых его сотрудников.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 14:03
      Так ещё в 2023. Представитель МИД Захарова заявила, что Швейцария отказалась от традиционного нейтралитета:
      Берн отказался от подобной политики, когда выступил в поддержку Украины после начала специальной военной операции.
      Дипломат указала на ряд пунктов, среди которых осуждение властями страны действий Российской Федерации, присоединение к санкциям Европейского союза (ЕС), блокировка ряда российских активов, запрет на оказание услуг правительству России, осуждение Москвы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ОБСЕ.
      В Швейцарии обучаются военнослужащие инженерных войск Украины, государство оказывает Киеву гуманитарную и финансовую помощь, в том числе через различные международные институты, содействует Международному уголовному суду в контексте ситуации на Украине.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 13:34
    Помнится как в 2014 году в Кремль заявился Буркхальтер, и Путин всю свою браваду по юго-востоку засунул в темные уголки Кремля, рекомендовал перенести референдум на Донбассе, и расшаркивался перед швейцарским президентом, заявляя что /выборы в Киеве — это «движение в правильном направлении»./, а на совместной пресс-конференции стоял, как нашкодивший школьник перед учителем.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 14:07
    А что там определятся,Киев, Банковая, резиденция президента. Традиции нарушать нельзя, капитуляции только в столицах врага!