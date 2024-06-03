Посол МИД РФ Мирошник: Россия больше не рассматривает Швейцарию в качестве нейтрального посредника
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Швейцария больше не является нейтральной страной и не рассматривается Россией в качестве посредника в переговорах с Украиной. На сегодняшний день власти страны заняли конкретную проукраинскую позицию. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Швейцария потеряла свой статус нейтральной страны, которым так гордилась много лет, присоединившись к антироссийским санкциям, а также согласившись провести так называемый «саммит мира» по просьбе Зеленского. Пока до прямых поставок вооружений Киеву не дошло, но и этого осталось ждать недолго. На этом фоне Россия больше не рассматривает эту страну в качестве нейтральной территории или посредника.
Швейцария, присоединившись к односторонним антироссийским санкциям, сама лишила себя статуса нейтрального государства. Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны.
На сегодняшний день возможное место будущих переговоров с Украиной не определено, о нем нужно будет договариваться отдельно. Однако Киев пока не намерен вести диалог с Москвой, Зеленскому нужны средства для продолжения войны. Конференция в Швейцарии будет посвящена продолжению войны, а не мирному урегулированию, тем более что там соберутся одни и те же лица.
Как ранее сообщалось, ряд руководителей ключевых стран "глобального юга" отказались ехать в Швейцарию по причине отсутствия там России. Задуманная Зеленским конференция превращается в пустышку.
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