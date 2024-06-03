Закон «об иноагентах» в Грузии вступил в силу после преодоления президентского вето

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Закон «об иноагентах» в Грузии вступил в силу после преодоления президентского вето

Эпопея со скандальным законом «об иноагентах» в Грузии подошла к своему логическому завершению. Норматив был подписан председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили и с сегодняшнего дня вступил в силу.

Стоит отметить, что голосование по вышеупомянутому закону во всех трех чтениях сопровождалось массовыми протестами, организованными прозападными политическими элитами Грузии. При этом масштабные митинги в Тбилиси продолжаются и сегодня, уже после вступления норматива в силу.



Напомним, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, как и обещала, наложила вето на закон «об иноагентах». При этом парламент страны преодолел данный запрет простым большинством голосов в ходе голосования 28 мая.

Со слов Папуашвили, теперь в течение 2-х месяцев Минюст Грузии должен создать специальный портал для неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. Последние в свою очередь будут обязаны зарегистрироваться на данном ресурсе и заполнить декларацию о доходах за 2023 год.

Стоит добавить, что против принятого грузинским парламентом закона активно выступают на Западе, называя норматив антидемократичным и угрожая Тбилиси введением санкций. Однако данная ситуация выглядит предельно абсурдной, учитывая то, что первыми такой закон приняли США еще в 30-х годах прошлого века.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:40
    — Ну что же,грузины молодцы,выстояли пока ...
    1. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 13:40
      В результате - первым агентом могут признать президента Грузии
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:40
    Вот за это грузинский парламент можно даже похвалить. Молодцы, не прогнулись даже под сильным западным давлением и добились своего.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:44
    Пока с вертикалью власти у партии Грузинская мечта всё нормально.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:47
      Да, но будут проблемы со счетами и собственностью вне Грузии. Ну не в Сочи же они подадутся.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:52
        Грузины в Сочи почему-то не размножаются! Климат видно не подходит,но есть один нюанс.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:02
    Правящая партия думает о своей стране, о своих людях, о самом важном... что не так то?
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:15
    Хм... Рад за грузинский народ.
    Суверенитет стоит дорого.
    Не каждый готов его содержать... Тем более в этом мире.