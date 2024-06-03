Закон «об иноагентах» в Грузии вступил в силу после преодоления президентского вето

Эпопея со скандальным законом «об иноагентах» в Грузии подошла к своему логическому завершению. Норматив был подписан председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили и с сегодняшнего дня вступил в силу.Стоит отметить, что голосование по вышеупомянутому закону во всех трех чтениях сопровождалось массовыми протестами, организованными прозападными политическими элитами Грузии. При этом масштабные митинги в Тбилиси продолжаются и сегодня, уже после вступления норматива в силу.Напомним, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, как и обещала, наложила вето на закон «об иноагентах». При этом парламент страны преодолел данный запрет простым большинством голосов в ходе голосования 28 мая.Со слов Папуашвили, теперь в течение 2-х месяцев Минюст Грузии должен создать специальный портал для неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. Последние в свою очередь будут обязаны зарегистрироваться на данном ресурсе и заполнить декларацию о доходах за 2023 год.Стоит добавить, что против принятого грузинским парламентом закона активно выступают на Западе, называя норматив антидемократичным и угрожая Тбилиси введением санкций. Однако данная ситуация выглядит предельно абсурдной, учитывая то, что первыми такой закон приняли США еще в 30-х годах прошлого века.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»