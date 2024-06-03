Ростех анонсировал поставку российским военным в зоне СВО модифицированных бронежилетов «Оберег»

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Ростех анонсировал поставку российским военным в зоне СВО модифицированных бронежилетов «Оберег»

«Ростех» готовит к поставке в зону СВО большую партию новых бронежилетов «Оберег», разработанных тульским заводом «Октава». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Партия бронежилетов «Оберег» готовится к отправке в зону СВО, параметры поставки не раскрываются. Ранее сообщалось, что «Октава» кратно нарастила выпуск данных средств индивидуальной защиты, доказавших свою эффективность в боевых действиях. В войска пойдут модифицированные бронежилеты с увеличенной по просьбе военных площадью защиты. Специалисты предприятия ведут постоянную работу с военными в зоне СВО, оперативно внося изменения в конструкцию по опыту боевых действий.



На сегодняшний день модифицированный бронежилет «Оберег» в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты — около 75 дм2. При этом специалисты намерены уменьшить вес защиты еще на 0,5 кг без потери уровня и площади защиты.

Отмечается, что бронежилеты «Оберег» изготавливаются из непромокаемой ткани и могут спокойно применяться в температурном диапазоне от –40 °C до +40 °C, не теряя защитных свойств. Качество защиты подтверждено специальными испытаниями, бронежилет сертифицирован. Экипировка не сковывает движений, при этом прекрасно защищает от автоматных пуль калибра 5,45 и 7,62 мм и винтовочных пуль калибра 7,62×54 мм, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32, а также осколков.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:06
    «"Ростех" готовит к поставке в зону СВО большую партию новых бронежилетов "Оберег"» —

    — "Бережёного Бог бережёт" ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 12:07
    в том числе бронебойных 7Н14 и Б32, а также осколков.

    Неужели и 12.7 держит?? А ударное воздействие на тело если даже и не пробило таким калибром ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -4
      Сегодня, 12:11
      Вы просто не верите в нашу науку, промышленность и патриотизм.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 12:21
      Да ну нет, не может быть, чтоб под очередью КПВТ в бронике выжить.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 12:23
        Как бэ у КПВ и КПВТ 14.5 калибр вроде бы....
        И тут то - точно без вариантов. Прошьёт навылет как гвоздь в масло входит....
    3. Влад2012 Звание
      Влад2012
      +1
      Сегодня, 12:25
      Б-32 есть и 7,62

      Сообщение не короткое
      1. Marine Hanum Звание
        Marine Hanum
        +2
        Сегодня, 12:29
        7,62 Б32ГЖ. Автор уже поправил и убрал 12,7.
  3. Marine Hanum Звание
    Marine Hanum
    +3
    Сегодня, 12:11
    На счёт Б32 сильное заявление в этой статье. Б32 шьёт этот броник во все проекции. Максимум - бронебойные пули с термоупрочненным сердечником 7,62 и 5,45.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:12
      Вот потому я и засомневался выше насчёт 12.7.....
      Даже если этот броник 12.7 остановит, то боец в таком бронике после попадания явно одной гематомой не отделается......
      1. Marine Hanum Звание
        Marine Hanum
        +2
        Сегодня, 12:16
        12,7 Б32 вгонит керамику до позвоночника. Выйдет из спины и пойдёт гулять ещё метров 50 сверкая как ёлка.
  4. Marine Hanum Звание
    Marine Hanum
    +1
    Сегодня, 12:26
    Автор спохватился и убрал 12,7 мм Б32. Очевидно, что производитель броника имел в виду 7,62 Б32ГЖ. Более реалистично, но практика обстрела Оберега показывает, что не панацея.