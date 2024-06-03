Ростех анонсировал поставку российским военным в зоне СВО модифицированных бронежилетов «Оберег»

«Ростех» готовит к поставке в зону СВО большую партию новых бронежилетов «Оберег», разработанных тульским заводом «Октава». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Партия бронежилетов «Оберег» готовится к отправке в зону СВО, параметры поставки не раскрываются. Ранее сообщалось, что «Октава» кратно нарастила выпуск данных средств индивидуальной защиты, доказавших свою эффективность в боевых действиях. В войска пойдут модифицированные бронежилеты с увеличенной по просьбе военных площадью защиты. Специалисты предприятия ведут постоянную работу с военными в зоне СВО, оперативно внося изменения в конструкцию по опыту боевых действий.На сегодняшний день модифицированный бронежилет «Оберег» в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты — около 75 дм2. При этом специалисты намерены уменьшить вес защиты еще на 0,5 кг без потери уровня и площади защиты.Отмечается, что бронежилеты «Оберег» изготавливаются из непромокаемой ткани и могут спокойно применяться в температурном диапазоне от –40 °C до +40 °C, не теряя защитных свойств. Качество защиты подтверждено специальными испытаниями, бронежилет сертифицирован. Экипировка не сковывает движений, при этом прекрасно защищает от автоматных пуль калибра 5,45 и 7,62 мм и винтовочных пуль калибра 7,62×54 мм, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32, а также осколков.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»