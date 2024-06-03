«Русские не дают рыть окопы»: опубликованы кадры уничтожения строительной техники противника к северу от Работино

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«Русские не дают рыть окопы»: опубликованы кадры уничтожения строительной техники противника к северу от Работино

Ситуация на всех направлениях в зоне проведения СВО для украинской армии складывается достаточно неудачно. Она продолжает нести значительные потери в живой силе и технике.

Нередко кадры уничтожения той или иной украинской техники или ударов по личному составу можно увидеть и в соцсетях. На этот раз там был опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент удара нашим FPV-дроном по экскаватору, который ВСУ использования для создания фортификаций севернее Работино.



В частности, на кадрах видно, как этот экскаватор роет окопы в поле. Именно в этот момент его настигает дрон.

После удара из экскаватора выпрыгнул один человек, к которому подбегает еще один. Были ли жертвы в результате удара, не сообщается.

При этом украинская сторона сетует на то, что «русские не дают рыть окопы». Мол, иначе бы фортификации давно были бы возведены.

Стоит напомнить, что из-за неспособности ВСУ отразить натиск российских войск по всем направлениям ведутся работы по укреплению оборонительных линий в надежде, что они остановят продвижение ВС России.

В украинском конфликте на новый уровень вышло использование беспилотников, что не позволяет незаметно проводить какие-либо значительные оборонительные работы и другие действия военного характера.

12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:46
    «Русские не дают рыть окопы» —

    — Ройте где нет русских - на Галичине ...
    1. Пуз Большой Звание
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 12:59
      Там есть русины, так что сразу Польша.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:04
      «Русские не дают рыть окопы»

      Во как удивительно... А может должны были помочь...??? recourse Ну обращайтесь - поможем...как сможем!!! angry
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:49
    Экскаваторщик вроде вывалился из кабины!?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 13:08
      Цитата: tralflot1832
      Экскаваторщик вроде вывалился из кабины!?

      Выпал из кабины в шоковом состоянии ,если остался жив ,то контужен очень сильно
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 12:51
    Нехай лопатами копают.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:58
    Это за сколько времени такая траншеи вырыта одним экскаватором?Хороша землица.
  5. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 12:59
    Судя по тому сколько успел вырыть не все так и плохо для ВСУ. Хотя конечно копать траншеи обычным экскаватором.... Видать спец техника УЖЕ закончилась.
  6. dog78 Звание
    dog78
    +1
    Сегодня, 13:00
    Потому что нефиг!
    Я знаю комментарий слишком короткий
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:00
    А что не так?
    Давать противнику подготовится капитально, идея тухлая, со всех сторон.
  8. C-Real Звание
    C-Real
    +1
    Сегодня, 13:05
    Кто тут общается с ВСУшниками? Передайте от меня идею как выйти из столь щекотливого положения. Надо рыть тоннель на минимальной глубине и по завершении обваливать свод. Таким образом окопы будут появляться совершенно неожиданно. (:
  9. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 13:52
    Шумерский пипл отвалился от кабины. Осторожно, двери открываются, следующая станция - "Пекло".