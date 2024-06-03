«Русские не дают рыть окопы»: опубликованы кадры уничтожения строительной техники противника к северу от Работино
Ситуация на всех направлениях в зоне проведения СВО для украинской армии складывается достаточно неудачно. Она продолжает нести значительные потери в живой силе и технике.
Нередко кадры уничтожения той или иной украинской техники или ударов по личному составу можно увидеть и в соцсетях. На этот раз там был опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент удара нашим FPV-дроном по экскаватору, который ВСУ использования для создания фортификаций севернее Работино.
В частности, на кадрах видно, как этот экскаватор роет окопы в поле. Именно в этот момент его настигает дрон.
После удара из экскаватора выпрыгнул один человек, к которому подбегает еще один. Были ли жертвы в результате удара, не сообщается.
При этом украинская сторона сетует на то, что «русские не дают рыть окопы». Мол, иначе бы фортификации давно были бы возведены.
Стоит напомнить, что из-за неспособности ВСУ отразить натиск российских войск по всем направлениям ведутся работы по укреплению оборонительных линий в надежде, что они остановят продвижение ВС России.
В украинском конфликте на новый уровень вышло использование беспилотников, что не позволяет незаметно проводить какие-либо значительные оборонительные работы и другие действия военного характера.
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