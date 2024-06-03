Карты украинских военных доказывают, что они потеряли контроль над Крынками и что ГШ ВСУ лжёт

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Карты украинских военных доказывают, что они потеряли контроль над Крынками и что ГШ ВСУ лжёт

Для лучшего понимания происходящего в стане противника на фронте важно обращать внимание на те карты, которые враг публикует. Зачастую они весомо отличаются от того, что заявляет в своих сводках генеральный штаб ВСУ.

Один из примеров – ситуация в Крынках и окрестностях, где ВСУ с лета прошлого года пытались создать плацдарм для дальнейшего наступления на юг – в сторону Крыма. Долгое время само наличие украинских военнослужащих в Крынках Херсонской области, несмотря на то, что тысячи киевским военных режимом туда были отправлены фактически на верную гибель, использовалось Киевом как оправдание перед Западом – мол, с контрнаступом всё в порядке, плацдарм на левом берегу Днепра имеется, а потому дайте денег, оружия и не вздумайте списывать нас со счетов.

Сегодня украинские военные, заявляя о том, что атаковали наши подразделения в Крынках с помощью FPV-дронов, опубликовали карту, которая доказывает – ВСУ контроль над Крынками утратили полностью.



И это противоречит тем заявлениям, которые делали в ГШ ВСУ о якобы «неверном истолковании слов военных о том, что они были вынуждены покинуть Крынки». Напомним, что ГШ ВСУ утверждает, будто бы военнослужащие ВСУ до сих пор контролируют часть Крынок. Сводки самих же украинских военнослужащих свидетельствуют о том, что командование ВСУ лжёт.
6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    -1
    Сегодня, 12:33
    А своих карт у нас нету
    Надо чужими пользоваться
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Читателль 2013
      А своих карт у нас нету
      Надо чужими пользоваться

      Попробуйте разобраться, о чём эта новость. Спасибо.
  3. ГГВ Звание
    ГГВ
    0
    Сегодня, 12:33
    Сами Крынки xoxлам нет проблем захватить в любое время,тем более что наших войск там нет,в лучшем случае наблюдатели(как и нам где-нибудь на правом берегу плацдарм,но нам посложнее из-за высокого берега), проблемы начиются с расширением плацдарма и наступлением с него.А так это трата личного состава и средств
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:05
    ну карта то как раз показывает что где то с четверть села они контролируют
    1. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      -2
      Сегодня, 13:38
      Карта показывает, что "где-то с четверть села" находится в серой зоне, т.е. огневой контроль может быть, а физического контроля, т.е. занятых позиций, нет.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Замкадыш
        Карта показывает, что "где-то с четверть села" находится в серой зоне,

        я вижу линию разграничения, если вы сможете мне указат где серая хона а где зона контролируемая нами и шароварниками буду признателен