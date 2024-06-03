Карты украинских военных доказывают, что они потеряли контроль над Крынками и что ГШ ВСУ лжёт
Для лучшего понимания происходящего в стане противника на фронте важно обращать внимание на те карты, которые враг публикует. Зачастую они весомо отличаются от того, что заявляет в своих сводках генеральный штаб ВСУ.
Один из примеров – ситуация в Крынках и окрестностях, где ВСУ с лета прошлого года пытались создать плацдарм для дальнейшего наступления на юг – в сторону Крыма. Долгое время само наличие украинских военнослужащих в Крынках Херсонской области, несмотря на то, что тысячи киевским военных режимом туда были отправлены фактически на верную гибель, использовалось Киевом как оправдание перед Западом – мол, с контрнаступом всё в порядке, плацдарм на левом берегу Днепра имеется, а потому дайте денег, оружия и не вздумайте списывать нас со счетов.
Сегодня украинские военные, заявляя о том, что атаковали наши подразделения в Крынках с помощью FPV-дронов, опубликовали карту, которая доказывает – ВСУ контроль над Крынками утратили полностью.
И это противоречит тем заявлениям, которые делали в ГШ ВСУ о якобы «неверном истолковании слов военных о том, что они были вынуждены покинуть Крынки». Напомним, что ГШ ВСУ утверждает, будто бы военнослужащие ВСУ до сих пор контролируют часть Крынок. Сводки самих же украинских военнослужащих свидетельствуют о том, что командование ВСУ лжёт.
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